Deportivo Maldonado tiene la chance de alcanzar a Peñarol

Con las cartas vistas, la fecha 13 se cierra este lunes a las 20.00 en el Franzini, donde Albion recibe a Deportivo Maldonado: partidazo. Los fernandinos, con 62 puntos, pueden alcanzar a Peñarol en lo alto de la anual si ganan, premio enorme a estas alturas de la temporada. Enfrente estará un pionero que repuntó con el cambio de cuerpo técnico, se alejó del descenso y, octavo en la tabla acumulada, sueña con copas internacionales para la temporada que viene.

El resumen de la fecha

Liverpool le ganó 2-0 a Juventud y recuperó la punta del Clausura, que había perdido en la tarde a manos de Montevideo City Torque. Federico Martínez, que ya le había marcado a Peñarol y a Nacional, anotó los dos goles en apenas 15 minutos y dejó el partido prácticamente definido.

A propósito de Torque, en un trabajoso encuentro en Florida salió victorioso ante Boston River. Fue 2-1 cerca del final. Luka Andrade abrió el marcador en el segundo tiempo con un remate al ángulo. Francisco Bonfiglio falló un penal para el sastre, pero empató un minuto después. Nahuel da Silva le dio el triunfo con un remate contra el palo.

Nacional, por su parte, derrotó 2-1 a Danubio en Jardines del Hipódromo, continúa con chances en el Clausura y condenó al franjeado al descenso. Maxi Gómez abrió el marcador en el primer tiempo tras una contra iniciada en un córner rival, pero Enzo Cabrera igualó poco después tras centro de Bautista Tomatis. A los 88 Gómez definió otra contra y selló el triunfo tricolor.

El que les dio vida fue Peñarol, que empató 1-1 con Wanderers y suma cuatro partidos sin ganar. El bohemio se adelantó a los 72, cuando Facundo Labandeira quedó solo tras un pase largo y definió contra el palo; el VAR –discutible, con un ángulo poco ortodoxo para medir– convalidó el gol. Sobre la hora, el colombiano Luis Angulo igualó con un remate contra el palo. El resultado dejó dos lecturas: el carbonero no levanta y sus perseguidores le descontaron puntos; por el otro lado, el bohemio sigue comprometido en el descenso.

Siguiendo con la fatídica, Progreso fue el otro que perdió la categoría. Defensor Sporting le ganó 2-0 en el Paladino y condenó al gaucho a la Segunda División en 2027. Tras un primer tiempo sin emociones, Erico Cuello abrió el marcador a los dos minutos del complemento, luego de un error en la salida tejana. Sobre el final, Nicolás Wunsch selló el triunfo violeta tras un saque lateral.

El que se reivindicó en la fecha 13 fue Central Español, que logró un triunfazo como visitante en el Tróccoli. El palermitano se impuso 2-1 a Cerro; cortó una racha de seis derrotas y salió de la zona de descenso, adonde mandó a su rival de turno. Fernando Camarda abrió el marcador a los 24 con un zurdazo que entró tras dar en el travesaño; Brahian Alemán empató de penal a los 60, pero Jonathan Dellarossa definió con el arco vacío y le dio el triunfo a Central.

Además, Racing le ganó 3-1 a Cerro Largo en el Parque Roberto. Tomás Habib, de penal, hizo el primero para la escuelita y Sebastián da Silva amplió promediando el primer tiempo. En el complemento, con diez por cada lado tras las rojas a Sebastián Assis y Yuri Oyarzo, Da Silva marcó un golazo para su doblete. Elías de León descontó de penal para el arachán.

.