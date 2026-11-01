La quinta fecha tiene partidazos, entre los que destaca el choque entre Aguada y Goes del próximo miércoles; Biguá y Peñarol son los invictos.

Se completó parcialmente la cuarta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ya que quedó pendiente el clásico entre Nacional y Peñarol debido a la participación del tricolor en la Liga Sudamericana. El sábado, el único partido fue en el gimnasio de Larre Borges, donde Malvín venció de visitante 84-78 a Hebraica y Macabi.

Fue un trámite cambiante: el playero llegó a sacar 15 de ventaja en el segundo cuarto y el macabeo pasó a estar 14 arriba en el tercero gracias al excelente rendimiento del extranjero Ángel Matías. En el último chico hubo un brutal desempeño de Nate Barnes que, desde su lanzamiento, torció la historia para que los de Pablo López festejaran a domicilio. El estadounidense anotó 33 puntos siendo la gran figura de la noche.

El jueves Biguá le ganó a Defensor Sporting y Goes a Unión Atlética, mientras que el viernes se registraron los triunfos de Urunday Universitario sobre Larrañaga y Aguada ante Atenas.

La frutilla del postre

La quinta fecha tiene muy buenos partidos. El lunes, a las 19.15, Larrañaga recibe a Atenas. Son los dos equipos que llegan de segunda de ascenso y tienen como principal objetivo mantener la categoría. Es un partido ante rivales directos con mayor necesidad para el locatario que arrancó el torneo con tres puntos menos por una sanción arrastrada de la temporada anterior.

A las 21.30, Unión Atlética jugará ante Peñarol en un partido de claro favoritismo para el carbonero. El último campeón ganó los dos encuentros que jugó mientras que el azulgrana arrastra tres derrotas en fila. En el locatario debutará Devante Wallace, alero de 34 años.

El martes, a las 19.15, Defensor Sporting enfrentará a Urunday Universitario. Ambos tienen un triunfo en el certamen, aunque en el caso del estudioso lo logró en su último juego mientras que el fusionado solamente tuvo dos encuentros en el torneo doméstico por su participación en Liga Sudamericana.

El cierre de la jornada será con un gran encuentro entre Malvín y Biguá en el Canil a las 21.30. El líder del torneo gana y juega bien, pero en esta oportunidad tendrá una visita difícil ante un rival irregular que tiene calidad individual, pero que todavía no logró engranar colectivamente, ya que metió dos cambios de extranjeros.

Lo mejor queda para el final. Se postergará Nacional-Hebraica y Macabi por el viaje del bolso a Brasil para disputar la Liga Sudamericana. Por tanto, el único partido de la noche será el clásico entre Goes y Aguada que va a las 21.30 en el Palacio Peñarol.

El misionero arrastra tres triunfos en fila mientras que el rojiverde tiene récord neutro con dos victorias e igual cantidad de derrotas. Es de los enfrentamientos más parejos de los últimos años. Si bien el rojiverde tiene más calidad en sus jugadores, el misionero mostró mayor identidad e juego elevando el ritmo y con el tiro de tres puntos como premisa para convertir en el aro rival.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 4 0 8 Goes 3 1 7 Malvín 2 2 6 Aguada* 3 1 5 Atenas 1 3 5 Unión Atlética 1 3 5 Urunday 1 3 5 Peñarol 2 0 4 Nacional 1 2 4 Hebraica 1 2 4 Defensor Sp. 1 1 3 Larrañaga** 1 3 2

* Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.