Entró en vigor para Uruguay el acuerdo Mercosur-EFTA, un bloque con “capacidad adquisitiva y una solidez muy importante”

El bloque regional ya exporta a los cuatro países que no integran la Unión Europea “más de 3.000 millones de dólares”, por lo que el acuerdo “tiene un efecto importante”, afirmó Lubetkin.

Este domingo 1° de noviembre, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) entró en vigor en forma bilateral para Uruguay, Noruega e Islandia. De este modo, a partir de los tratados suscritos con EFTA y la Unión Europea (UE), el Mercosur amplía su acceso comercial a un mercado de 31 países, que representan el 90% del producto interno bruto (PIB) europeo. “Estamos terminando, con todos estos acuerdos ya operativos, un gran año que tiene que demostrar unos resultados concretos, y esos resultados pasan por más fuentes de trabajo, pasan por elevar los aspectos comerciales, pasan por reducir la pobreza”, afirmó este domingo el canciller Mario Lubetkin en una conferencia de prensa desde Oslo, Noruega.

Tras ocho años de negociación, el acuerdo con EFTA –integrado por Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza, países que no integran la UE– se firmó el 16 de setiembre de 2025 en Río de Janeiro. En Uruguay, el Parlamento terminó el proceso de ratificación el 17 de junio, cuando la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva con una amplia mayoría. El acuerdo prevé la entrada en vigor de manera bilateral una vez que un país miembro de EFTA y un país del Mercosur hayan ratificado el tratado. En ese sentido, además de Uruguay, el acuerdo ya se encuentra vigente entre Islandia y Brasil y entre Noruega y Brasil. Todavía resta que entre en vigor para Suiza, Liechtenstein, Argentina y Paraguay.

Del lado europeo, el acuerdo encontró resistencia en el Parlamento suizo, que rechazó su aprobación en una primera instancia. No obstante, en setiembre, la Cámara de Diputados de Suiza concretó la aprobación definitiva, luego de oponerse a mediados de año. De todos modos, según explicó Lubetkin, “seguramente” el país aplique el mecanismo de referéndum a la ciudadanía para ratificar el tratado, lo cual “nunca va a ser antes de mitad del próximo año”. Por eso, el canciller estimó que el proceso “para que los cuatro países queden completamente incorporados” se extenderá hasta 2027.

El acceso de Uruguay a los mercados de EFTA

“Estamos hablando de nuevos socios que tienen una capacidad adquisitiva y una solidez muy importante”, destacó Lubetkin en la conferencia de prensa. Los países de EFTA abarcan una población de casi 15 millones de habitantes y tienen un PIB cercano a los 1,4 billones de dólares. “Si vamos a un esquema de producto bruto interno per cápita, de los países del Mercosur, Uruguay es el que tiene el nivel más alto, que supera los 23.000 dólares, seguido por 13.000 [dólares] en el caso de Argentina. Pero cuando hablamos de los países del EFTA, el PIB per cápita oscila desde los 82.000 dólares de Islandia a más de 200.000 dólares de Liechtenstein”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

El acuerdo incluye el comercio de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, compras gubernamentales, y comercio y desarrollo sostenible. Desde el punto de vista comercial, Lubetkin dijo que el acuerdo “tiene un efecto importante, porque el Mercosur exporta a los países del EFTA más de 3.000 millones de dólares e importa 5.000 millones de dólares”. En el caso de Uruguay, en 2024, se exportaron más de 54 millones de dólares hacia los países del EFTA, principalmente carne, aceite de soja, arroz, caviar, vegetales y miel; en contrapartida, se importaron cerca de 60 millones de dólares. “Esto crea, efectivamente, y creará ya con los cuatro [países del EFTA] un escenario de nuevo tipo”, resaltó Lubetkin.

A diferencia del acuerdo con la UE, que ha generado dificultades dentro del Mercosur en torno a la distribución de las cuotas, Lubetkin señaló que el acuerdo con EFTA “va en paralelo”, dado que “los mecanismos de cuotificación son diferentes y hay mucha más linealidad en el trabajo”. Fuentes de la cancillería y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicaron a la diaria que cada país del EFTA otorgó determinadas cuotas de acceso al mercado, que se administran de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de la carne bovina, Suiza concedió 3.000 toneladas en peso producto, libre de aranceles, mientras que Noruega otorgó 665 toneladas en peso carcasa, también libre de aranceles, desde la entrada en vigor del acuerdo. Suiza también otorgó una cuota de 2.000 toneladas de miel y un cupo de 50.000 hectolitros de vino.

Al igual que con la UE, del lado sudamericano los contingentes no se asignan por país, sino que se establecen para el Mercosur en su conjunto, por lo que también se deberá acordar su distribución. No obstante, la lógica comercial es diferente, ya que los volúmenes negociados son significativamente menores que los acordados con la UE. Según señaló a la diaria una fuente del MEF, una posibilidad podría ser distribuir la totalidad de las cuotas, producto por producto, entre los cuatro socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Por el momento, el mecanismo provisorio es el de “primero llegado, primero servido”, como sucede actualmente con la UE; esto ya rige para Brasil y Uruguay en el comercio con Noruega, dado que Islandia no otorga nuevas cuotas. Desde la cancillería resaltaron que el 80% de la carne que importa Noruega es de origen uruguayo, por lo que “partimos con buena ventaja”. Asimismo, el nivel de proteccionismo de EFTA podría generar algunas dificultades para el ingreso de productos brasileños.

Otros productos que se beneficiarán del acceso libre de aranceles son los cítricos y otras frutas, así como vegetales y leguminosas, trigo, malta, arroz, soja, nueces, corned beef, preparaciones como mermeladas, jaleas y purés, jugos de frutas, leche de soja, alimentos para animales y productos de la pesca.

Acuerdo con la UE generó ahorro “de más de 40 millones de dólares”

En paralelo, el acuerdo con la UE cumplió este 1° de noviembre sus primeros seis meses de implementación. “Los resultados empiezan a ser fuertes e importantes, y yo creo que, por el camino del EFTA, vamos a ir en un escenario similar”, afirmó Lubetkin. El canciller señaló que la reducción arancelaria del acuerdo “significó un ahorro, una ganancia de los exportadores, de más de 40 millones de dólares”, que podría superar “los 100 millones de dólares al final del primer año, con un crecimiento, mes a mes, marcado e importante”. Igualmente, el ministro reafirmó la intención del gobierno uruguayo de alcanzar un acuerdo respecto a la regulación de las cuotas y afirmó que se espera lograr “en breve” un acuerdo. “Si lo logramos, estaremos felices”, agregó.

Este domingo, el MEF informó que, entre mayo y setiembre, las exportaciones de bienes con destino a la UE alcanzaron los 860 millones de dólares, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el mismo período del año anterior. De ese total, “unos 38 millones se han canalizado al amparo del acuerdo”. Algunos productos ya tenían un arancel de 0% o acceso preferencial a través de otros mecanismos.

Bajo el acuerdo, las exportaciones uruguayas se concentraron en carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel. “Las ventas al exterior registradas dentro de estos cuatro cupos explicaron más de la mitad [54%] del valor total exportado por Uruguay al amparo del acuerdo durante el período analizado”, señaló la cartera. El restante 46% “correspondió a productos que ingresaron aprovechando el acceso preferencial directo”, como los cítricos, el pescado y la carne equina.

El acuerdo con el bloque europeo también ha generado una “paulatina ampliación en la variedad de bienes colocados bajo el esquema preferencial”. El jugo de naranja, los arándanos frescos y productos de panadería son algunos de los productos que comenzaron a registrar operaciones. Dentro de un total de 17 destinos, Países Bajos se posicionó como “puerto de ingreso a la UE” al concentrar más del 50% del ingreso de la mercadería. También destacan positivamente Alemania, España, Portugal e Italia.

Del otro lado, las importaciones desde la UE alcanzaron casi los 740 millones de dólares desde mayo, un 6% más con respecto a igual período del año anterior. “Las importaciones amparadas a las preferencias del acuerdo en el período totalizan 38 millones de dólares, correspondiendo algo más de 1,5 millones a productos que ingresan bajo cupo”, indicó el MEF.