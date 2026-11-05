“Favorable para la humanidad”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que consiguió la mayoría en ambas cámaras del Congreso, fue destacado en diversas partes del mundo occidental como un parate al avance de la ultraderecha. Partidos y dirigentes de izquierda saludaron la derrota del presidente Donald Trump, que se suma al impacto de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Muchos divisan las elecciones en España del domingo 29 como la próxima contienda electoral entre las mismas fuerzas que se midieron en Brasil y en Estados Unidos. El propio presidente español, Pedro Sánchez, opinó en este sentido: “La sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en Estados Unidos. Y ocurrirá pronto en España”.

Por su parte, Trump, alardeando la arrogancia que lo caracteriza, escribió en su red social que él no figuraba en la papeleta y “si hubiera estado, habríamos ganado por una victoria aplastante”. Más tarde, felicitó a los demócratas por haber hecho “un buen trabajo”, pero publicó una imagen suya con una gorra roja con la palabra VETO, un poder que ya anunció que va a utilizar si es necesario.

En Uruguay, también hubo repercusiones del triunfo demócrata. Por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el resultado en Estados Unidos es “muy favorable para la humanidad”, agregó: “No puedo esconder la alegría que me provoca que alguien que ha intentado intervenir en las elecciones de América del Sur, que ha ejercido presiones arancelarias sobre nuestros países, que ha hecho amenazas, sufra una derrota de este tipo”. Por su parte, los senadores Andrés Ojeda (colorado) y Sebastián da Silva (blanco) coincidieron en que el resultado del martes es lo que pasa siempre en las elecciones de medio mandato en las que el partido de quien ejerce la presidencia no gana.

En el plano parlamentario, el diputado colorado Adrián Juri interpeló al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, centrándose fundamentalmente en la actitud de la cartera para con el extenso conflicto en el puerto de Montevideo entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata y la empresa. Juri insistió en las pérdidas que ocasionaron a los exportadores y otros sectores los paros en la terminal portuaria y criticó “el comunismo” del que el ministro “se enorgullece”. Castillo, en tanto, dijo que no se trató de un conflicto general en el puerto, sino de una negociación por un nuevo convenio entre un sindicato y una empresa, y que el acuerdo alcanzado “estableció un horizonte de estabilidad y previsibilidad para la empresa y sus trabajadores”.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Lucía Barrios entrevistó al economista mexicano Guillermo Martínez Currielche, analista sénior de Climate Policy Initiative, quien afirmó que la región debería multiplicar por hasta ocho veces su inversión climática.

Gráfico de la semana: Joaquín Pascal y Nazareno Sánchez analizan informe del Banco Mundial que revela que los precios de los commodities se ubicarían este año 23% por encima del nivel de 2025.

Emilio Deagosto homenajea a Henry David Thoreau, que ya en el siglo XIX criticaba “el derroche y la extravagancia en la adquisición de casas, ropa y comida”.

Hasta mañana.