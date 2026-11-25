“Insuficientes” e “insatisfactorias”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La agenda parlamentaria de ayer estuvo marcada por la interpelación del diputado nacionalista Federico Casaretto a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles. Si bien al cierre de esta edición continuaba el debate en la Cámara de Diputados, ya se conocían los contenidos tanto de la moción del oficialismo como de la redactada por la coalición, que finalmente tuvo el apoyo del diputado cabildante Álvaro Perrone y del líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle.

Así, en bloque, la oposición calificó de “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones ensayadas por la ministra”. “Hicimos 34 preguntas, ninguna fue respondida. Sigue sin decir cuál es el real motivo por el que rebajó la sanción a la anestesista”, dijo Casaretto en la conferencia de prensa de la coalición. En tanto, la moción del Frente Amplio consideró que las explicaciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública son satisfactorias y que Lustemberg “ofrece las garantías que requiere el ejercicio de su cargo”. La ministra, por su parte, insistió en conferencia de prensa en que “la responsabilidad de la doctora Miralles nunca estuvo en duda”, que “en todas las instancias se mantuvo su inhabilitación”, y agregó: “Lo que se revisó fue el plazo, y reconozco que aquella primera resolución pudo no haber sido lo suficientemente fundamentada”.

Cerca de la medianoche, todavía no se habían votado las mociones, aunque con la firma de todos los partidos de la oposición –que, juntos, son mayoría– el escenario se perfilaba para que la cámara aprobara la moción que señalaba como “no satisfactorias” las explicaciones de Lustemberg.

Por otro lado, la Junta Departamental de Montevideo tratará mañana un proyecto que busca impedir que taxis y remises operen a través de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. La iniciativa, que fue presentada por el edil frenteamplista Gonzalo Sánchez para su tratamiento con carácter de grave y urgente, va en línea con el planteo de la Gremial Única del Taxi, que rechaza que las aplicaciones de transporte “puedan despachar el servicio de taxímetro”, en palabras de su presidente, Óscar Dourado, durante una comparecencia ante la Comisión de Movilidad Urbana de la junta a fines de octubre.

En Feminismos, les acercamos un análisis de activistas y expertas sobre la situación en materia de violencia de género en Uruguay, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este miércoles y por el que hay previstas movilizaciones en distintos puntos del país.

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Hasta mañana.