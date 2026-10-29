El inexplicable “desahogo”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El excandidato a la presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro, que perdió el balotaje con Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este miércoles a Estados Unidos, tras fugarse de Brasil y hacer escalas en Argentina y Ecuador. Bolsonaro hizo pública una carta en la que se autoproclamó “presidente electo de Brasil”, pero luego se rectificó y dijo ser “el líder de Brasil”. El presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado, pero evitó referirse a la carta: “No voy a hacer comentarios al respecto”. La fuga del excandidato ultraderechista tomó de sorpresa a sus aliados políticos, en particular, el senador del PL Rogério Marinho, quien lideró la campaña de Bolsonaro, que explicó el hecho como “un desahogo de alguien que se siente víctima de una injusticia”. Por otro lado, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, se reunirá este jueves con el expresidente Jair Bolsonaro, seguramente para hablar sobre el futuro del PL y buscar un nuevo liderazgo.

En el plano local, un informe elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior reveló que entre 2014 y 2024 “los fallecidos por lesiones provocadas con armas de fuego aumentaron un 20,5%, los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron más de un 60% y los delitos asociados a su uso se incrementaron en más de un 300%”. Además, el informe señala que las denuncias por delitos directamente relacionados con armas de fuego pasaron de 444 en 2013 a 1.909 en 2025, lo que implica un “aumento superior al 300% en cifras absolutas y una tasa casi cuatro veces mayor”. Este miércoles, además, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó que el presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que regula la tenencia de armas y municiones, que el Poder Ejecutivo había anunciado como parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, y que establece “el número de municiones que se pueden adquirir y vender de acuerdo al uso que determinados usuarios hacen de esas municiones”.

Siguiendo con cifras, una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia que avaló a 11 familias de Florida a recibir educación a distancia desde Estados Unidos reveló que 32% de los consultados valoró negativamente el fallo, 26% lo evaluó favorablemente y 17% en forma neutra. Además, el estudio arrojó como resultado que 41% está en desacuerdo con habilitar la educación desde el hogar, 32% está de acuerdo, 18% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 9% prefiere no contestar.

En otro orden, la Confederación de Cámaras Empresariales tendrá una asamblea el 12 de noviembre, y entre los “temas delicados” a tratar figura el análisis de la competitividad portuaria y la evaluación del apoyo a una segunda terminal de contenedores.

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