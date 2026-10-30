El fallo que no falló

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La familia de origen indio Agarwal, una de las más ricas del mundo, había iniciado en 2017 un reclamo internacional contra el Estado uruguayo por el fracaso del proyecto minero Aratirí, que llegó hasta la etapa de las prospecciones en la zona de Valentines, en el departamento de Treinta y Tres. Los Agarwal reclamaban 3.536 millones de dólares de indemnización. Luego de años de litigio, este martes la Justicia francesa falló a favor de Uruguay. Para el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, esta noticia es “una nueva demostración” de la seriedad de un país como Uruguay en tanto da “seguridad jurídica” y “respeta los contratos” de acuerdo con las normas establecidas.

En entrevista con Jerónimo López, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social, Valeria España, habló de los flujos migratorios que llegan desde Cuba, República Dominicana y Venezuela, y de lo que el Mides les ofrece, que va desde el asesoramiento hasta la atención de lo relacionado con los saberes, historias, perspectivas y trayectorias para lograr una integración eficiente en la que “la inserción laboral sea en condiciones adecuadas”. España también defendió el proyecto de ley que “zanja” la “desigualdad histórica” entre la ciudadanía natural y la legal. “La posición que tiene el ministerio en relación con el tema de la ciudadanía es que somos ciudadanos en la medida en que ejercemos nuestros derechos fundamentales”, expresó.

En el Parlamento, a un año y medio de que se desarchivara, comenzó a tratarse en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado el proyecto de ley que propone declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, presentado por el Frente Amplio, hace seis años atrás. La primera delegación invitada fue Proyecto Ikové, que aportó “evidencia jurídica, clínica y testimonial” para respaldar la iniciativa, y se definieron las distintas instituciones y organizaciones que serán convocadas para opinar acerca del proyecto.

También en el Palacio Legislativo, el miércoles, la oposición interpelará en Diputados al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Quien interrogue al ministro será el colorado Adrián Juri, que pedirá explicaciones sobre la gestión desde el 1º de marzo de 2025 hasta la fecha; particularmente, “en materia de prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica”.

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Hasta el lunes.