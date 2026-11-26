Una vez más, contra todas las violencias

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Pasó otro Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se renovaron las manifestaciones feministas en todos los rincones del mundo para rechazar una violencia machista que persiste, que adopta nuevas formas y que recrudece. En Montevideo, particularmente, hubo dos marchas que recorrieron distintos tramos de la avenida 18 de Julio: por un lado, la marcha organizada por Mujeres de Negro, que fue desde la plaza Independencia hacia la intendencia; por el otro, la convocatoria de múltiples de colectivos feministas, que transitó desde la plaza Libertad hasta la explanada de la Universidad de la República (Udelar).

“Cuando una mujer denuncia, está poniendo en palabras lo que su cuerpo ya sabe: que el peligro es real. Exigimos que esa palabra sea creída, que la evaluación de riesgo sea inmediata y vinculante y que el Estado actúe antes del femicidio, no después”, fue uno de los reclamos planteados en la proclama de Mujeres de Negro, según se lee en la crónica de nuestra compañera Lucía Gandioli. A unos metros de distancia, en la Udelar, las proclamas fueron varias: las integrantes de Proyecto Ikové pidieron por la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, mientras que las que conforman el Colectivo de Mujeres y Disidencias en Calle denunciaron la falta de políticas de género en los dispositivos y refugios, por poner algunos ejemplos.

El 25N también es una fecha para que los estados rindan cuentas respecto de las políticas que implementan para prevenir, atender, perseguir y erradicar la violencia de género. Fue en el acto central realizado en ese marco que el gobierno uruguayo firmó un acuerdo interinstitucional para la construcción del primer Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, que pretende reunir en un mismo edificio los distintos servicios involucrados en la respuesta a las víctimas. Durante el mismo evento, que estuvo encabezado por el Instituto Nacional de las Mujeres, también se presentó el tercer Plan Nacional de Acción por una Vida Libre de Violencia Basada en Género, para el período 2026-2030, y hubo rendición de cuentas sobre las acciones que se realizaron en el último año.

En el terreno político, el Banco de Previsión Social (BPS) sigue bajo foco, pero no precisamente por los resultados de las elecciones del domingo, sino por las reacciones que generó este miércoles la noticia de que Lorena Roqueta, la directora electa en el orden de los trabajadores, fue condenada en 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes. En el Partido Nacional, agrupación de la que ella es militante, hubo declaraciones en defensa. En cambio, la diputada frenteamplista Julieta Sierra cuestionó en X que la dirigente “en una primera versión había sido sobreseída por transportar drogas, en una segunda versión, condenada”, mientras que, en la misma red social, el cabildante Álvaro Perrone opinó que “todos los partidos políticos deberían analizar cómo una persona que tuvo una condena de este tipo termina sentada en el directorio del BPS”.

Además, en nuestro suplemento de Economía:

Hasta mañana.