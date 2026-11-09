Organización de Marset lavó 4,1 millones de dólares en Ueno Bank

La organización criminal liderada por Sebastián Marset ingresó a través de Ueno Bank al menos 4,1 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos, según información publicada este lunes por el diario paraguayo Última Hora.

La información surge tras la destitución del presidente Santiago Peña por sus vínculos con el Grupo Vázquez, responsables de Ueno Bank, investigado tras un proceso de captación de inversiones de fondos públicos y masificación del uso de herramientas financieras promovidas por el gobierno de Peña.

La investigación de la operación A Ultranza, que lleva adelante el fiscal Deny Yoon Pak, reveló que uno de los responsables de la finanzas de la organización de Marset, Alberto Koube, introdujo dinero del narcotráfico en Credicentro, Ioio Saeca y Ueno Holdings, todas entidades financieras pertenecientes al Grupo Vázquez. Koube utilizó contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para simular operaciones financieras.

Según la acusación que presentó la fiscalía contra Koube, las operaciones fueron realizadas en noviembre y diciembre de 2021, cuando Sebastián Marset se encontraba preso en Emiratos Árabes Unidos. Koube simuló haber recibido préstamos de Ueno Holding Saeca por 2,5 millones de dólares y los invirtió a favor de la firma Are Inversiones SA, que controlaba Koube.

“El 28 de diciembre de 2021, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de la empresa Ueno Holding Saeca, respectivamente, por valor de 1.015.197 dólares y 1.523.627 dólares, los cuales, en la misma fecha, los invirtió en la firma Credicentro Saeca mediante contrato de inversión celebrado por Alberto Koube Ayala en la referida fecha, ambas [cifras] a ser devueltas el 25 de junio de 2022”, señala la acusación fiscal.

La investigación revela que la orden de la operación fue realizada por el cuñado de Marset, Mauro García Troche, a Koube a pedido de Marset, quien el 10 de setiembre de 2021 había sido detenido en el aeropuerto internacional de Dubái con un pasaporte falso paraguayo, cuando intentaba embarcar en un vuelo de Emirates hacia Turquía.

La investigación también detectó que el mismo 28 de diciembre fueron colocados 1.300 millones de guaraníes, unos 200.000 dólares en Credicentro, como un certificado de depósito en una cuenta de ahorro a nombre de la pareja de Koube, María Noelia Colmán.

Otra de las operaciones que vinculan a la organización de Marset con el grupo Vázquez es un movimiento realizado el 11 de noviembre de 2021, en el que se registró una inversión de 10.000 millones de guaraníes a nombre del Grupo Tapyracuai SA, de Koube, en Ioio Saeca, entidad que luego ingresaría al grupo financiero Ueno. Para justificar la procedencia del dinero se presentó documentación, presuntamente apócrifa, de un préstamo otorgado por la financiera El Comercio Saeca.

Koube fue detenido durante la operación A Ultranza, en febrero de 2022 y condenado a seis años de penitenciaría en primera instancia en diciembre de 2025 y por un tribunal de apelaciones en marzo de 2026.

El empresario figuraba como socio de Gianina García Troche en la empresa Summun, que figura como propietaria del establecimiento rural denominado 23 de Abril, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, donde vivía la familia Marset hasta que se llevó a cabo la operación A Ultranza.

Hasta el momento de su detención, se advirtió que Koube figuraba como proveedor del Estado en representación de la firma Grupo Tapyracuai SA, quien ganó al menos siete licitaciones públicas, entre 2017 y 2021, como fabricante de papel y cartón ondulado, y de envases de papel y cartón. Es hermano del dirigente del Partido Colorado de Paraguay Daniel Koube.

Según reveló Última Hora, dos días después de la operación A Ultranza, el líder del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez, envió una nota a la Fiscalía en la que informaba de una operación de compraventa de una embarcación de Koube a su nombre. De esta manera buscaba desligarse del grupo criminal y, a su vez, evitar la incautación de la embarcación.