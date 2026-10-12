Lula dijo que Brasil puede ir por el camino económico de Argentina si Flávio Bolsonaro gana las elecciones

Lula da Silva, acompañado por la primera dama, Rosângela Janja da Silva, tras una misa en la capilla del Palacio de la Alvorada, en conmemoración de la festividad de la patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, en Brasilia, el 12 de octubre.

En el feriado por el Día de Nuestra Señora Aparecida, los dos candidatos a la presidencia participaron en ceremonias en iglesias católicas.

Este lunes, día feriado en Brasil por la celebración del Día de Nuestra Señora Aparecida, la santa patrona del país, los dos contendientes en el balotaje del 25 de octubre, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, participaron en ceremonias católicas en la ciudad de Brasilia.

El mandatario, que es católico, lo hizo en la capilla ubicada junto al Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, mientras que el senador ultraderechista, de religión evangélica, participó en una misa en la Catedral Metropolitana.

La celebración de este lunes se dio después de la polémica en torno a Nuestra Señora Aparecida que se produjo durante la campaña electoral para la primera vuelta, en la que publicaciones en redes sociales habían vinculado a Flávio Bolsonaro con una supuesta intención de retirar a la santa el título de Patrona de Brasil, algo que el candidato desmintió.

Comparaciones odiosas

También este lunes, Lula posteó en sus redes sociales una publicación que asocia una eventual victoria de Bolsonaro con la posibilidad de que Brasil siga el camino económico de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con lo que consignó el portal Brasil 247, los mensajes, publicados en Instagram y X, critican el proyecto político de la derecha y presentan la experiencia argentina como una advertencia de cara a la elección presidencial.

La campaña del Partido de los Trabajadores (PT) utiliza la comparación con Argentina para marcar diferencias entre los proyectos económicos de los candidatos y enfatizar el debate sobre la pobreza, la protección social y el combate del hambre.

La publicación subida por el presidente reúne mensajes críticos hacia lo que la campaña del PT califica como el “modelo de la derecha” y utiliza la situación económica argentina como ejemplo de los riesgos que atribuye a una eventual administración de la oposición.

En el video se menciona a la economista Daniela Marques –presentada como coordinadora del área económica de la candidatura de Flávio Bolsonaro– y establece una comparación entre las propuestas por el candidato de ultraderecha y las medidas implementadas por Milei.

En la publicación se afirma que la crisis argentina habría provocado un aumento de la pobreza y el cierre masivo de empresas, además de mencionar testimonios de personas en situación de vulnerabilidad que recurrieron al consumo de alimentos alternativos ante las dificultades económicas.

El mensaje argumenta que Flávio Bolsonaro defiende un modelo similar al adoptado por el gobierno argentino. Esta asociación forma parte del discurso electoral de la campaña de Lula, que busca vincular las propuestas económicas del adversario con las consecuencias sociales atribuidas a las políticas de Milei.

En la publicación, denominada “¿Vas a permitir que Flávio destruya al Brasil?”, Lula contrapone lo que eventualmente sería un gobierno de su oponente a los resultados de las políticas sociales que logró su gobierno. El presidente afirma que Brasil salió del Mapa del Hambre por segunda vez y alcanzó el nivel más bajo de inseguridad alimentaria grave de su historia.

El contenido concluye con la expresión “de tal palo, tal astilla”, utilizada para asociar a Flávio Bolsonaro con la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Mientras las campañas se intensifican y los candidatos prevén participar en actos en varias ciudades del país, se esperan para los próximos días los resultados de dos encuestas que servirán para saber cuál es la foto actual de la carrera electoral. La consultora Quaest publicará su nueva encuesta el miércoles, en tanto que el sondeo elaborado por Datafolha se conocerá el jueves.

En la encuesta anterior, difundida la semana pasada, Flávio Bolsonaro apareció con el 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula.