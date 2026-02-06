Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer se cumplieron 55 años de la fundación del Frente Amplio (FA). En ese marco, la diaria conversó con dirigentes y militantes de la fuerza política en un aniversario que prácticamente coincide con el del primer año de este gobierno. En un balance de lo que va de gestión, destacaron la aprobación del presupuesto quinquenal, lograda sin mayorías parlamentarias, aunque advirtieron que 2026, ya con los recursos asignados, es un año clave para ver, “concretamente, si el gobierno de Yamandú cumple con las expectativas de quienes lo votamos”, resumió la presidenta del comité de base de Juan Lacaze, El Bastión, Silvia Chauvie, para quien, por ahora, “se sienten muchas quejas”. Hubo también alusiones a la unidad como “principal remedio y desafío”, así como a la necesidad de ampliar la escucha y comunicación con el interior del país.

En tanto, las autoridades del FA recibieron ayer en La Huella de Seregni a tres expertos en política internacional para “ordenar un marco común de lectura” sobre la actual coyuntura geopolítica, especialmente tras la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Asistieron al encuentro el secretario ejecutivo del Centro de Formación para la Integración Regional y asesor presidencial, Álvaro Padrón, la licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, y el politólogo Carlos Luján.

La exsenadora Silvia Nane, que estuvo presente como copresidenta de la Comisión Nacional de Programa del FA, dijo a la diaria que después de lo que pasó en Venezuela consideraron que “estaba bien habilitar en algún momento un ámbito de reflexión”. También adelantó que la fuerza política tiene previsto “armar un plan de trabajo” para llevar a cabo “una serie de encuentros” sobre la situación internacional. Otro que participó de la reunión fue Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de la coalición oficialista, que señaló a este medio que el FA se prepara para discutir una estrategia de “largo plazo” ante lo que definió como “nuevo orden mundial”.

En las noticias judiciales, el juez Claudio de León definió mantener la prisión efectiva de los nueve militares retirados condenados en la causa que investiga torturas contra ciudadanos de San Javier en 1980 y 1984, entre los que se encontraba el médico Vladimir Roslik. Por otra parte, la fiscal de Flagrancia de 6° turno, Andrea Mastroianni, condenó a un hombre como autor del delito de atentado especialmente agravado contra una oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación en noviembre del año pasado. El Ministerio del Interior informó que se trata del autor intelectual del ataque y que la Policía sigue en busca de los dos autores materiales.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Hasta el lunes.