La fiscal de Flagrancia de 6° Turno, Andrea Mastroianni, logró la condena de un hombre como autor del delito de atentado especialmente agravado contra una oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en noviembre del año pasado.

Según informó el Ministerio del Interior, trabajó en el caso la Dirección General de Información e Inteligencia Policial de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, que permitió identificar al hombre, de 20 años de edad, que además se encuentra preso por otros delitos. Se trata del autor intelectual del atentado; la Policía sigue en busca de los autores materiales.

El hombre reconoció mediante proceso abreviado haber sido el autor penalmente responsable del hecho y se le dispuso una pena de ocho meses de penitenciaría.

El atentado ocurrió de madrugada del 16 de noviembre cuando dos personas en moto dispararon contra una oficina del INR, ubicada en Cerro Largo y Andes, y se dieron a la fuga. Los atacantes arrojaron una piedra envuelta en un papel, que decía: “Ojo por ojo, la próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro’”.