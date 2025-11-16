En la madrugada de este domingo dos personas en una moto dispararon contra una oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo encargado de llevar adelante la política penitenciaria.

Se encuentran investigando el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Información e Inteligencia, y otras unidades, informó en un comunicado el Ministerio del Interior.

Los atacantes arrojaron a la sede del INR, ubicada en Cerro Largo y Andes, una piedra envuelta en un papel, que tenía escrita una amenaza: “Ojo por ojo, la próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro”. El mensaje está dirigido hacia la directora del INR, Ana Juanche, por recientes traslados de integrantes de bandas criminales dentro del exComcar, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó la diaria con fuentes policiales.

No es la primera vez que esta oficina del INR sufre un atentado. En 2024, dos personas dispararon contra el edificio y dejaron una carta dirigida para el entonces director Luis Mendoza. “Los presos se respetan, señor Mendoza”, decía la misiva escrita en una hoja A4. Por ese hecho fue condenado Luis Fernández Albín, líder de la banda Los Albín de Cerro Norte.

Más recientemente, un mes y medio atrás, la fiscal de Corte Mónica Ferrero sufrió un atentado en su casa, por el que han sido imputadas siete personas hasta el momento