El Frente Amplio (FA) convocará a la oposición a “un diálogo multipartidario para terminar de integrar a los organismos de contralor que en Uruguay todavía no se han podido cambiar”, debido a que hasta ahora no ha sido posible alcanzar las mayorías especiales que la Constitución establece para la renovación de estos cargos públicos (ver esta página y la siguiente). Así lo anunció este martes en una rueda de prensa el senador Daniel Caggiani tras un encuentro de la bancada de gobierno con cinco ministros y la vicepresidenta Carolina Cosse en La Huella de Seregni.

En concreto, Caggiani mencionó al Tribunal de Cuentas –donde el oficialismo actualmente está en minoría–, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación, que desde la salida de Juan Gómez es conducida por Mónica Ferrero, quien cuenta con el respaldo del Partido Nacional (PN).

La propuesta del FA generó diferentes reacciones en la coalición. El senador del PN Javier García, de Alianza País, dijo a la diaria que desde su sector se entiende que Ferrero “reúne todas las condiciones –profesionales, personales y éticas– para ejercer en forma titular el cargo de fiscal de Corte”. En la misma línea, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, dirigente del sector Aire Fresco, señaló que para su partido “la Fiscalía no se negocia”, mientras que el diputado Juan Martín Rodríguez, que integra el Herrerismo, coincidió en que, “si quieren negociar la Fiscalía, es muy difícil iniciar” el diálogo propuesto por el oficialismo. En tanto, a la interna del Partido Colorado, no ven mal “poner sobre la mesa” el tema.

Por otra parte, está todo dado para que este miércoles el acuerdo Mercosur-Unión Europea sea aprobado en el plenario del Senado con votos de todos los partidos políticos. Está previsto que el documento se trate el jueves en la Cámara de Diputados, donde también sería aprobado por amplia mayoría –hasta ahora solo Identidad Soberana manifestó una postura contraria–. En esta edición les contamos qué impactos tendrá el tratado particularmente en las empresas estatales y en las compras públicas.

A su vez, en la sección Feminismos, abordamos junto con la adjunta a la dirección de la Secretaría Nacional de Cuidados, Valentina Perrotta, qué acciones prioritarias incluye el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 y cuáles son los desafíos que identifica el gobierno para su implementación.

