Con mucha expectativa, empezó el domingo la misión oficial del presidente Yamandú Orsi en China, donde, junto con una variada y numerosa delegación uruguaya, visitará las ciudades de Beijing (Pekín) y Shanghái, se entrevistará con altas autoridades chinas, firmará acuerdos y realizará una serie de actividades culturales y protocolares. En la primera jornada de la agenda oficial, la comitiva visitó el Museo de Historia del Partido Comunista de China, y está previsto que este lunes recorra el segmento Mutianyu de la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida.

El día clave será mañana, en el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con el país asiático: desde las 10.30, Orsi y su par chino, Xi Jinping, mantendrán una cumbre presidencial bilateral, que incluirá una ceremonia de firma de acuerdos entre los países. El gobierno uruguayo prevé firmar más de 30 acuerdos en distintas materias, la mayoría relacionados con educación y cooperación.

Antes de viajar, Orsi dijo a la cadena china Xinhua que “los pasos siempre son de avance hacia una relación más estrecha” y aseguró que “la historia ha demostrado” que la relación bilateral “es un edificio en construcción; en vez de ser bloques compactos y que se ponen de una vez, es ladrillo tras ladrillo, pieza tras pieza”. El mandatario uruguayo también manifestó el interés de nuestro país en aprender del “avance en tecnología e innovación de China”, principalmente dedicada a la producción, algo parecido a lo que señaló el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, a la cadena china CGTN.

Mientras tanto, en el terreno local, avanza la reforma de la Caja de Profesionales. En ese marco, la comisión de expertos –creada por la ley que el Parlamento aprobó en julio para modificar la ley orgánica– “abrió la posibilidad” de que organizaciones y profesionales independientes presenten propuestas “para la mejora del instituto” hasta el 31 de diciembre pasado, según explicó a la diaria Daniel Alza, que hasta este lunes ejerce como presidente de la caja. Detalló que, una vez terminado el plazo, se dio lugar a la recepción de aquellas delegaciones que “pidieron audiencia” para explicar lo que propusieron. Las primeras dos organizaciones recibidas fueron la Intergremial de Asociaciones de Profesionales Universitarios y la Asociación de Afiliados a la Caja; está previsto que el viernes sea el turno del Colegio de Contadores. En esta edición, nuestro compañero Matías Kapek reconstruyó qué plantearon las delegaciones hasta el momento.

En el ámbito internacional, una puesta a punto de cómo se transformó la realidad de Venezuela y los vínculos de ese país con Estados Unidos a casi un mes del operativo militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores; y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “ojalá” se pueda llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

Además, en la apertura del suplemento deportivo, Peñarol se consagró campeón de la Supercopa tras derrotar a Nacional 4-2 por penales en el estadio Centenario, luego de un empate sin goles al término de los 120 minutos.

