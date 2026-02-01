El presidente de la República, Yamandú Orsi, finalizó este domingo el primero de los siete días de misión oficial en China, donde, junto a una variada y numerosa delegación uruguaya –integrada por secretarios de Estado, jerarcas de entes e institutos estatales y acompañada por representantes empresariales, sindicales y de la academia–, visitará las ciudades de Beijing (Pekín) y Shanghái, se entrevistará con altas autoridades chinas, firmará acuerdos y realizará una serie de actividades culturales y protocolares.

A su arribo a la capital china, el presidente fue recibido por el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de ese país, Han Jun, el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, y el de Uruguay en China, Aníbal Cabral, informó Presidencia. En el primer día de la agenda oficial, la delegación visitó el Museo de Historia del Partido Comunista de China, el primero de varios recorridos por sitios históricos del país. Allí fueron recibidos, nuevamente, por Yazhong y por el director general de Asuntos Latinoamericanos del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Jialei.

El lunes, a las 10.30 –23.30 del domingo en Uruguay–, la delegación visitará el segmento Mutianyu de la Gran Muralla China y a las 15.00 recorrerá la Ciudad Prohibida. El martes 3 será un día clave en la agenda: en el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con el país asiático, desde las 10.30, Orsi y el presidente chino, Xi Jinping, mantendrán una cumbre presidencial bilateral, que incluirá una ceremonia de firma de acuerdos entre los países. El gobierno uruguayo prevé firmar más de 30 acuerdos en distintas materias, la mayoría relacionados con educación y cooperación.

Ese mismo día, Orsi depositará una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo –ubicado en la plaza de Tian’anmen, en Pekín–, visitará el Mausoleo de Mao Zedong y se reunirá con el primer ministro de China, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

La relación bilateral se construye “ladrillo tras ladrillo”

De cara a la visita oficial, Orsi dialogó en Montevideo con la cadena china Xinhua. El presidente destacó que, gracias al esfuerzo de ambos países, “los pasos siempre son de avance hacia una relación más estrecha”.

“La historia ha demostrado que [la relación bilateral] es un edificio en construcción; en vez de ser bloques compactos y que se ponen de una vez, es ladrillo tras ladrillo, pieza tras pieza. Entonces, cada acuerdo que firmamos, o que han firmado los gobiernos anteriores, es parte del mismo edificio”, sostuvo. Señaló que los valores a los que adhieren China y Uruguay, como el respeto mutuo y el multilateralismo, mencionó, “garantizan buenas relaciones a futuro”.

En enero, Uruguay asumió la presidencia del Grupo de los 77 (G77), que nuclea a 134 países en desarrollo, más China. En marzo tomará el mando de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en julio del Mercosur. Las tres organizaciones multilaterales mantienen espacios de articulación con China: en el caso del Mercosur, el Mecanismo de Diálogo Mercosur–China, y en el de la Celac, el Foro China–Celac. En el marco de este último, Orsi expresó que el bloque debería defender el multilateralismo y esforzarse conjuntamente por construir “un mundo articulado y que acuerda”.

El presidente manifestó el interés de Uruguay en aprender del “avance en tecnología e innovación de China”, principalmente dedicada a la producción. En ese sentido, y en el marco de los lazos comerciales entre los países, Orsi mencionó que la tecnología de energía renovable china está bien posicionada en el mercado uruguayo y señaló que Uruguay debe avanzar en energía fotovoltaica. “Hoy estamos con el techo bastante alto en el tema fotovoltaico y sabemos que podemos tener una gran oportunidad ahí”, dijo.

Expectativa comercial de la misión

Entrevistado por la cadena china CGTN, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, situó la importancia y las expectativas de la visita uruguaya a China en tres planos. En primer lugar, en el plano político, sostuvo que “Uruguay le da mucha prioridad a esta visita en el marco de una relación política muy fluida, muy clara con el gobierno de la República Popular China”. También destacó que ambos países comparten la misma perspectiva sobre la multilateralidad, y señaló que, en el marco del Plan Quinquenal 2026-2030 de China, el país asiático resalta la paz, la autonomía y la no intervención como una de las características de su diplomacia.

En segundo lugar, se refirió a los acuerdos de cooperación que se prevé firmar, en el ámbito científico y tecnológico. “Más allá de las asimetrías, que indudablemente hay entre estos dos estados y pueblos, hay un montón de temas en común y también diferencias, y de las diferencias creo que hay varios planos de cooperación en términos de comunicación, industriales, científicos, tecnológicos, productivos”, sostuvo. Por último, están “las expectativas en términos comerciales”, dentro del marco de otra línea de acuerdos que se prevé alcanzar.

“China se consolidó como el principal socio para Uruguay”, destacó la agencia gubernamental Uruguay XXI en su informe anual sobre comercio exterior. En 2025, el país asiático se mantuvo como el principal comprador de Uruguay, con un monto total de 3.493 millones de dólares, 12% más que en 2024. La soja es el principal producto que Uruguay comercializa con China, representando el 35% del valor exportado; la celulosa ocupó el segundo lugar el año pasado, con un 30% del total; y la carne bovina, el tercero, con ventas cercanas a los 724 millones de dólares.

Nicolás Potrié, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, dijo a CGTN que “las relaciones comerciales entre Uruguay y China están en un momento inmejorable”. “Ya vamos más de 14 años consecutivos con China como nuestro principal socio comercial y Uruguay ha visto un crecimiento en el comercio desde el año 2024 a 2025 de más de 10%, tanto en importaciones como exportaciones y tránsito”, destacó.

En materia comercial, tecnológica y académica, la agenda oficial incluye un seminario ofrecido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma sobre “prioridades y necesidades de empresas chinas en su vínculo con la región y principales aspectos del XV Plan Quinquenal vinculados a internacionalización”, en el cual participará la delegación empresarial el miércoles 4.

Ese mismo día, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza, y el presidente del Banco República, Álvaro García, se reunirán con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

El jueves 5, la delegación oficial y empresarial visitará el puerto de Shanghái. Y el viernes 6, se realizará un seminario de promoción comercial e inversiones, coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.