El domingo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, arribará a China, en la que será su primera misión oficial en el país asiático, con una delegación que desde el gobierno han definido como la más grande en los 38 años de relaciones políticas entre ambos países –que se cumplen exactamente el martes 3–, y que está compuesta mayormente por representantes del sector empresarial. Los delegados del gobierno son cerca de 30 y forman parte autoridades de ministerios estratégicos vinculados a los acuerdos que se prevé firmar, como la cancillería, Economía, Ganadería e Industria.

La agenda de actividades de la delegación comenzará el domingo mismo con la visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China y el plato fuerte será la reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el martes. Ese mismo día Orsi visitará el Mausoleo de Mao y se reunirá con el primer ministro de China, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. En el segundo tramo del viaje, el mandatario dará un discurso ante empresarios chinos. Durante la visita se prevé firmar más de 30 acuerdos en distintas materias, la mayoría relacionados con educación y cooperación.

Un elemento clave de la visita que destacan desde la cancillería es que se produce cuando está por comenzar el segundo año de gobierno, a diferencia de la misión oficial que encabezó el expresidente Luis Lacalle Pou, en noviembre de 2023, cuando transcurría su tercer año de mandato. Esto, señaló una fuente ministerial a la diaria, refleja la idea de que para “trabajar con esa parte del mundo había que hacerlo de partida”, y permite proyectar el relacionamiento para el resto del período, porque “si vas el tercer año, ya no podés hacer más nada”.

Principal socio comercial consolidado

La visita a China no es una más en el repertorio de misiones oficiales de un gobierno uruguayo en su período, y siempre es seguida con expectativa. Es que, desde 2013, el país asiático es el principal socio comercial de Uruguay, y en 2025 esta tendencia se consolidó. Por lo tanto, uno de los objetivos de la misión es profundizar los lazos en el campo comercial ya existente, pero también avanzar en nuevas áreas, como la tecnología, la innovación y la logística, en el entendido de que estas, en los próximos años, “van a mover la aguja” a nivel internacional. Además de la concreción de acuerdos en esa materia, el gobierno espera que en el viaje los representantes del sector privado logren articular negocios “a resultado terminal”.

¿Cuáles son las principales áreas de intercambio comercial entre Uruguay y China? ¿Qué productos nos compran y cuáles les compramos nosotros? Según Uruguay XXI, el año pasado el gigante asiático volvió a ocupar el primer puesto en el ranking de destinos de las exportaciones uruguayas, con 26% del total exportado –dos puntos más que en 2024– y compras por un valor de 3.493 millones de dólares, lo que implicó un aumento cercano al 12% respecto de 2024. También fue el principal origen de las importaciones, con un total de 2.976 millones, lo que representó cerca de 26% del total importado.

La soja fue el producto más exportado a ese país, representando 35% del valor exportado y con un crecimiento de 31% interanual. De hecho, el crecimiento de la demanda de ese país –principal destino de la soja uruguaya– redundó en un crecimiento de 18 puntos de la exportación de soja respecto de 2024. En segundo lugar se ubicó la celulosa, con alrededor de 30% del total y un aumento de 12% de los kilos enviados, aunque con una leve caída en valor (-1%). En este rubro las compras ascendieron a 1.055 millones de dólares.

La carne bovina se consolidó como tercer rubro, con ventas cercanas a 724 millones de dólares y un incremento del 16% en valor con volúmenes prácticamente estables, señala el informe de Uruguay XXI, que también registró avances en la exportación de subproductos cárnicos, lana y productos de madera. De esta forma, el país asiático se mantuvo como el principal mercado de carne bovina uruguaya –principal producto de exportación del país en 2025– en volumen y segundo en valor, por detrás de Estados Unidos.

La canasta de importaciones de China estuvo dominada por maquinaria y equipo electrónico (920 millones de dólares), vehículos y partes (572 millones) y productos químicos (364 millones).

Valoraciones geopolíticas

La visita que comenzará este domingo se produce en un contexto de creciente polarización mundial entre China y Estados Unidos, con una competencia geopolítica y comercial cada vez más marcada que obliga a los demás países a moverse con cuidado a la hora de comerciar o generar acuerdos políticos. Las autoridades entienden que estos asuntos estarán sobre la mesa en las reuniones políticas que se desarrollarán esta semana, aunque, según supo la diaria, no esperan que haya un pedido para tomar partido y entienden que no es lo que debería hacer nuestro país.

“Un país como Uruguay, que tiene apenas tres millones y medio de habitantes, se juega absolutamente todos sus boletos a un desarrollo exponencial en el campo del comercio internacional, porque no lo tenemos en el país. El consumidor tengo que ir a buscarlo al mundo”, señaló la fuente de la cancillería, que también remarcó que “es la tradición histórica” del país mantener vínculos amigables con todas las partes. En efecto, la fuente indicó que están trabajando para, “en el más breve plazo posible, poder hacer una misión similar a la que hicimos con China hacia Estados Unidos”.

En la cancillería no sorprendió la reacción del gobierno de Estados Unidos ante el viaje, en cuanto a que el gobierno de Estados Unidos sigue “de cerca” la misión de Orsi a China, según publicó Búsqueda el jueves. Estos mensajes, entienden, son “parte de la acción global” que llevan adelante las potencias, por lo que se le resta gravedad. “Es lógico, con el nivel de enfrentamientos que hay en este momento del escenario global; te chequeo, te controlo y trato de entender cómo va la política de cada uno de los países del mundo”, aseveró la fuente.