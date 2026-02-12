Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) firmaron el miércoles un convenio de colaboración para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. En concreto, el acuerdo “posibilita el acceso irrestricto a los archivos que puedan resultar relevantes para la investigación”, dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en el acto de firma. El jerarca agregó que el MEC también se compromete a “entregar copias completas de la documentación requerida, sin oponer criterios de secreto, confidencialidad o reserva”, así como a poner a disposición “bases de datos digitalizadas”.

La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, señaló por su parte que el convenio suscrito “trata de cumplir con la ley de búsqueda de detenidos desaparecidos”, que “habilita a la institución, a través de su área de búsqueda de detenidos desaparecidos, a acceder a los archivos públicos o privados que hubiere en cualquier parte del país, para conocer y recabar los datos que fueran necesarios en sus investigaciones e incluso pedir copias”. En esa línea, aseguró que también se han suscrito acuerdos con el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Montevideo (IM) y, el martes, se firmó el acuerdo de confidencialidad necesario para aplicar la resolución del Ministerio de Defensa Nacional que encomienda a las Fuerzas Armadas asegurar el “acceso irrestricto” de la INDDHH a los archivos militares.

Por otro lado, el miércoles se conocieron dos novedades judiciales respecto de los proyectos para la búsqueda de petróleo mediante prospección sísmica en el espacio marítimo. Una es que la Justicia negó competencia para analizar la demanda de medidas cautelares presentadas por representantes de las organizaciones Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado; la otra tiene que ver con que la INDDHH presentó una acción de amparo para que cese “toda actividad vinculada a la prospección sísmica y a la explotación de recursos asociada a la misma”, por “su manifiesta ilegitimidad y por la vulneración de derechos humanos fundamentales”.

Entre las noticias laborales, les contamos sobre la reestructura de la empresa BASF que resultará en la desvinculación de entre 30% y 40% del personal que cumple tareas en Uruguay, y el anuncio de Conaprole de cerrar de forma definitiva, a partir del próximo lunes, la planta de distribución ubicada en Rivera.

En el plano capitalino, la directora de Recursos Financieros de la IM, Laura Tabárez, presentó el presupuesto de la comuna ante la Junta Departamental. Ella lo calificó de “equilibrado”, pero la oposición lo vio con “cierta preocupación”.

Y, en el terreno internacional, volvemos a mirar a Argentina porque una multitud se manifestó en los alrededores del Congreso contra la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, cuyo tratamiento se daba puertas adentro, por considerar que es regresiva y perjudicial para los trabajadores. Las movilizaciones terminaron con alrededor de 40 personas detenidas y otras resultaron heridas, entre ellas siete policías.

Hasta mañana.