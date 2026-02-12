En el marco del tratamiento del Presupuesto de la Intendencia de Montevideo (IM), este miércoles de tarde la Junta Departamental de Montevideo recibió a Laura Tabárez, directora de Recursos Financieros de la comuna capitalina, en una sesión que algunos ediles estimaban que se iba a extender hasta pasada la noche. Antes de volver a la sesión para contestar preguntas, Tabárez señaló en una rueda de prensa que la instancia era para tratar en detalle el articulado propuesto. “Felicito el profesionalismo con el que han trabajado tanto los ediles del oficialismo como los de la oposición; hicieron preguntas muy incisivas y pertinentes, y estamos trabajando en un buen clima”, señaló.

Consultada por la prensa sobre los incrementos de recaudación previstos en el presupuesto, la jerarca dijo que tienen que ver con “mejoras en la recaudación, por el crecimiento de la economía, que impactan en las arcas municipales”, y subrayó que en el proyecto no mandaron “ningún incremento de impuestos”. “Pero sí tenemos previstas mejoras en la recaudación. Algunas puntuales, en 2026, de ingresos, que no se concretaron en 2025, pero tenemos certeza de que en 2026 se van a dar. Y para adelante, una mejora –conservadora– de 1% de incremento en la recaudación”, sostuvo.

En cuanto a la limpieza, Tabárez dijo que en este proyecto hay un “incremento modesto del presupuesto de Gestión Ambiental”, que tiene “implícito todo el cambio en el sistema de recolección, sobre todo los contenedores intradomiciliarios”. Consultada por la cifra del incremento, la jerarca contestó: “Es bien modesto; no tengo la cifra de memoria, pero es poco si lo comparamos con lo que venía gastando Gestión Ambiental”.

La jerarca también fue consultada sobre la posibilidad de que se baje el tope del monto de las multas de tránsito, una iniciativa que están trabajando algunos legisladores de la oposición, y contestó que “es un asunto a estudiar”. “Nosotros hemos repetido muchas veces que la IM no vive de las multas de tránsito; tienen una incidencia, pero no tenemos un afán recaudatorio. Tenemos un problema de causal de lesiones y muertes, sobre todo en la población más joven, por los accidentes de tránsito, y las normas que regulan la movilidad apuntan a bajar esos índices. Puede ser que la multa no sea la única herramienta que haya que habilitar, es verdad, hay que hacer otras, pero estamos dispuestos a escuchar cuáles son las visiones”, señaló.

Por último, Tabárez resumió que presentaron un presupuesto “equilibrado” y resaltó que “toda mejora que haya en la recaudación u otras fuentes de financiamiento que se pueda conseguir se van a volcar a las áreas prioritarias”.

Edil blanco: los números, “lejos de mejorar, empeoran”

Por su parte, el edil blanco Gabriel Cunha dijo en una rueda de prensa que la bancada del Partido Nacional (PN) se está tomando tiempo para analizar el presupuesto, ya que la discusión en comisión “recién está arrancando”. “La realidad es que lo vemos con cierta preocupación, porque cuando comparamos los números de la presentación de este presupuesto al lado del de 2024, el último año entero que tenemos para comparar, vemos que, en general, en los temas estructurales, que entendemos que son un problema para la IM, lejos de mejorar, empeoran”, sostuvo.

El edil señaló que en los gastos corrientes “hay un aumento del 2%” al sumar recursos humanos y gastos de funcionamiento, que en total son “cerca de un 86% del costo total de la intendencia, lo que genera que el rubro de inversión, comparado con la ejecución de 2024, va a tener una reducción de 2%”. En cuanto a lo que dijo Tabárez sobre la limpieza, que el aumento para el área de Desarrollo Ambiental es “modesto”, el edil señaló: “Para ser la prioridad en cuanto al gasto, prácticamente son los mismos los recursos que se va a destinar a eso, lo que nos hace pensar que es muy difícil implementar un plan que permita generar un cambio real en los problemas actuales de la ciudad”.

Por último, el edil señaló que desde el PN piensan tener una postura “propositiva”, ya que no están “en contra de la gestión en el departamento”. Agregó que desde la oposición quieren que quede claro cuál es su postura acerca de cómo se imaginan la ciudad, pero también sobre qué se debe hacer para mejorar los problemas actuales, “porque nadie puede desconocer que la basura es un problema”. “Y si bien nos presentaron un plan bastante interesante para el tema de la basura, con estos números y con las acciones que hubo en los últimos meses, parece muy difícil que lo puedan aplicar. Entonces, este presupuesto no demuestra que la IM esté haciendo el esfuerzo para tocar los temas estructurales y realmente redestinar los fondos para generar las respuestas que la ciudad necesita”, finalizó.