A nivel parlamentario, El Observador informó que legisladores de la oposición e intendentes blancos preparan un proyecto de ley para reducir el monto máximo de 15 UR que se puede pagar por las multas de tránsito.

Además, el Congreso de Intendentes planteó dar marcha atrás con el desacople del pago de las infracciones y el de la patente, lo que suscitó dichos del senador nacionalista Sebastián da Silva en los que exhortó a “la rebelión del contribuyente” y a no pagarlas.

En ese eje, este martes, durante una entrevista con la edición central de VTV Noticias, el intendente Mario Bergara indicó que la separación que se instruyó en el período pasado llevó a una elevada morosidad, por lo que “no es tanto las multas o los montos, sino el cobro”: “Hoy por hoy hay una morosidad de multas de tránsito del orden del 75% por haber separado de la patente. Antes la morosidad rondaba el 40%. A partir de ese chiste, hoy tenemos un 75%”, indicó.

A su vez, sostuvo que la gente “pide más fiscalización” sobre motos y picadas, y consideró que “esa lógica de ‘pobre la gente que es multada’ hay que suavizarla un poco” ya que “lo importante es entender que las multas son una herramienta que ha contribuido a reducir siniestralidad” y a “imponer más la observancia de las normas”, que “por algo están” y “hay que cumplirlas”. El frenteamplista dijo que “hay menos siniestros cuando se instalan cámaras y se multa”, por lo que sostuvo que “lo muestran los datos”.

“Yo leía hoy, justamente a raíz de las cuestiones públicas que se tocaron en este tema, que con los radares se multa a seis vehículos por cada 10.000. El ingreso por multas en la IM es el 2%-2,5% del presupuesto. O sea, no estamos hablando de que la IM viva gracias a las multas ni mucho menos”, aseveró el intendente. Reiteró que “no son impuestos” ni “castigos”, sino que “surgen por la inobservancia de la norma”.

“¿No será mejor premiar al que paga?”, se preguntó. Dijo que si hay mucha gente que no abona comienza “la ola” de que “hay que perdonar para poder cobrar algo”, mientras que la persona que pagó en fecha “se siente defraudada”. En ese sentido, exhortó a considerar un modelo que, según el jerarca, se aplica en otros países: “Si pagás la multa rápidamente es más barata a que si dejás pasar seis meses, un año, dos años o tres años. Porque el incentivo hoy es a no pagar y a los cuatro años se te caduca la multa”, sostuvo.

La capital es “de los departamentos con menor deuda con relación a los ingresos de todo el país”

Por otro lado, la administración capitalina presentó su proyecto de presupuesto ante la Junta Departamental de Montevideo (JDM) y trascendió que prevé acceder a 60 millones de dólares extrapresupuestales para atender la limpieza.

Bergara reiteró que su gestión pretende “generar al menos cinco programas adicionales con financiamiento más allá del presupuesto” para lo que requerirá mayorías especiales, lo que implica asegurar 21 votos en el organo legislativo. Pondrán la propuesta a consideración de los legisladores departamentales y municipios, por lo que aspiran a que “sea un logro de todos los ediles y de todos los partidos políticos”.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad, aseguró que los márgenes para cada programa van a estar “dentro de un monto de endeudamiento que es muy manejable” para la Intendencia de Montevideo (IM) porque tiene “un nivel de deuda muy bajo” que seguirá así incluso después de sumar nuevos compromisos. Sobre si es realmente necesario asumir deuda en función de los ingresos actuales, dijo que la IM “hace de todo”: “La IM tiene un nivel de recaudación y de gasto importante —sí, claro que sí— pero tan importante como eso es lo que es necesario gastar e invertir para hacer todo lo que la IM hace”, acotó.

Para acceder a los votos, dijo que el “juego político” es “ineludible” pero “cada uno va a mostrar qué es lo que va a priorizar”, sea “trabajar para las necesidades de la gente” o “el juego político menor”. Además, recordó que los cinco ejes representan temas “que todos dijimos que había que hacer” y si un referente político no lo apoya “por una razón político partidaria menor tendrá que explicarle a la ciudadanía”. Dijo, a su vez, que hay un diálogo con ediles opositores “de manera prácticamente permanente”.

Finalmente, consultado por la posibilidad de recortar, rescatar o redistribuir recursos, dijo que “no es un tema de si ahorro unos pesos”: “Yo me acuerdo cuando alguien decía que iban a ahorrar 900 millones de dólares y terminaron dejando un déficit más grande del que había”, acotó Bergara en una referencia a Luis Lacalle Pou. Recordó que, en el corto plazo, su gestión tomó “un conjunto de medidas de ordenamiento financiero” que han ordenado “bastante” la plataforma financiera de la IM, mientras que para el mediano y el largo “uno lo que tiene que mirar es la deuda” y “Montevideo es de los departamentos con menor deuda con relación a los ingresos de todo el país”.

Extendió el razonamiento hacia los cargos de confianza y aseveró que la capital también “es de los departamentos que menos contrataciones directas hace en relación al número de sus trabajadores”, por debajo del límite de hasta un 4% que estableció la ley que regula el ingreso a las intendencias. Aseguró que los cargos de confianza política actuales “son menos de los que había y con remuneraciones menores de las que había”, aunque “es obvio que en cualquier organismo del Estado hay un núcleo en la gestión que tiene que ser de confianza política”.