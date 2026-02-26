Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Durante la sesión hubo consideraciones positivas de legisladores de todos los partidos políticos y luego de la votación hubo aplausos. No todo fue celebración porque también hubo planteos sobre los impactos negativos que puede generar la entrada en vigencia del tratado, para lo cual hay que prepararse. En particular, el informante, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, dijo que el tratado es “el más grande acuerdo comercial que ha firmado Uruguay en toda su historia de 200 años”, y agregó: “Hoy es un día histórico para Uruguay”. Está previsto que el acuerdo se apruebe este jueves en Diputados.

También este miércoles en el Parlamento quedó instalada la “Comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV”, las patrulleras oceánicas por las que el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un contrato para su construcción con el astillero español Cardama, que el gobierno de Yamandú Orsi rescindió recientemente. La investigadora está integrada por 17 diputados y senadores, nueve del oficialismo y el resto de la oposición. La primera lista de convocados, que se conoció este miércoles, es larga e incluye exministros de Defensa de gobiernos anteriores, distintas jerarquías de esa cartera y otras dependencias del Poder Ejecutivo –también de distintas administraciones–, por lo menos tres excomandantes de la Armada Nacional y el propio Mario Cardama, entre otros.

Escondidos entre otras cajas de sesiones secretas de la Cámara de Diputados se hallaron 12 cajas que contienen actas secretas del Consejo de Estado de la dictadura del período 1974-1984. En conferencia de prensa, la vicepresidenta Carolina Cosse informó que “se han tomado los recaudos” para proteger el material y pasar los contenidos “a los formatos adecuados, cosa que se está haciendo con una celeridad encomiable, para ponerlos a disposición de la ciudadanía”. Según el presidente de la cámara baja, Sebastián Valdomir, en lo poco que pudo ver del material hallado había información “de venias de destitución de funcionarios públicos de la época”.

Si bien la violencia interpersonal y en particular la tasa de homicidios no son considerados por los economistas como indicadores para comparar el desarrollo entre países, el tema es una preocupación que aparece en los debates académicos. Analía Rivero Borges analiza el fenómeno y concluye que los homicidios han crecido de forma constante en Uruguay desde la década de 1980, al mismo tiempo que creció el PIB per cápita, bajó la desigualdad, la población es más educada y tiene mejores indicadores de salud. ¿Paradoja?

