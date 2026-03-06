Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves, el directorio de OSE y el consorcio Aguas de Montevideo firmaron la modificación del contrato del proyecto Neptuno, que pasó de estar ubicado en Arazatí, sobre el Río de la Plata, al río Santa Lucía, en la zona de Aguas Corrientes. Alejandro Ruibal, presidente de la constructora Saceem, dijo que el objeto del contrato original no cambió y que siempre fue la construcción de una planta potabilizadora de unos 200.000 metros cúbicos por día. El empresario también aclaró que la iniciativa fue privada y que “hay unanimidad en la ingeniería uruguaya” en cuanto a que la nueva planta “viene a resolver muchísimos problemas o desafíos que está enfrentando” OSE.

A su vez, en el Parlamento, el senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) brindó una conferencia de prensa para anunciar que impulsará una interpelación a ministro del Interior, Carlos Negro, argumentando que “la inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más”. Bordaberry estuvo acompañado por otros senadores colorados y blancos, lo que hace suponer que la iniciativa cuenta con el apoyo para concretarse. Sin embargo, más temprano, el diputado colorado Felipe Schipani (Unir Para Crecer), había señalado que lo más razonable estratégicamente es interpelar en la Cámara de Diputados. Lo mismo sostuvo Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, teniendo en cuenta que el Frente Amplio no tiene mayoría en esa cámara y podría prosperar una moción crítica con el ministro. En tanto, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda consideró mejor esperar a que el gobierno presente su plan de seguridad.

Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente continúa. “En este momento de gran peligro, pido al primer ministro de Israel que no extienda la guerra a Líbano”, escribió en sus redes el presidente de Francia, Emanuel Macron, ante el operativo a gran escala lanzado por Israel contra Hezbolá en Beirut. El ejército israelí emitió una orden de desalojo de cuatro barrios de las afueras de la capital libanesa, donde residen medio millón de personas, en su mayoría musulmanes chiitas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría pensando en apoyar a los kurdos de Irán para que estos faciliten un derrocamiento del régimen de Teherán.

Además, en nuestro suplemento Cultura libros:

Hasta el lunes.