Inumet emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se esperan intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes, en el marco de una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable.

Rige para la totalidad de los departamentos de Canelones y Montevideo.

En Colonia, la advertencia abarca Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Para Florida, las localidades afectadas son 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Fray Marcos, Independencia, Mendoza y Mendoza Chico. Por otro lado, en Lavalleja, la alerta incluye Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Para Maldonado, se ven afectadas Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales y Nueva Carrara. También abarca Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Finalmente, en el departamento de San José, las zonas comprendidas son Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez y Rafael Perazza. Incluye también Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

La institución informó que continuará monitoreando la situación y se esperan “mejoras temporarias durante la validez de la advertencia”.