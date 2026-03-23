Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este sábado en Bogotá, el presidente Yamandú Orsi recibió de manos de su par de Colombia, Gustavo Petro, un mazo y una bandera que simbolizaron el traspaso de la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el cierre de la cumbre del bloque que nuclea a 33 países de la región. En referencia a la coyuntura internacional, Orsi dijo en su discurso que la región sigue “siendo una zona de paz”, lo que se debe a “decisiones políticas sostenidas durante años”; pero advirtió que “preservar la paz exige” cooperación, instituciones y espacios “donde los países puedan encontrarse incluso cuando sus miradas no coinciden”. El mandatario agregó que durante la presidencia de Uruguay buscará “promover el diálogo”, “fortalecer la cooperación”, y “avanzar en aquellas áreas donde el consenso debe traducirse en resultados concretos”.

La cumbre contó con la presencia solo de tres presidentes (Orsi, Lula y Gustavo Petro), y no llegó a una declaración de consenso sobre Cuba. Para la politóloga Micaela Gorriti, al igual que “la mayoría de los mecanismos multilaterales y de integración” a nivel mundial, “sin dudas, la Celac no está en su mejor momento”.

Este debilitamiento del multilateralismo y el escenario bélico que sacude al mundo están “pegándoles a las decisiones de inversión, porque el mundo se ha vuelto mucho más incierto”, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, entrevistado por Natalia Uval. El ministro advirtió que los precios de exportación de los productos uruguayos van a seguir aumentando, pero en menor valor que el petróleo, “el principal precio de importación”, algo que va a pagar “la macroeconomía”. Oddone sostuvo también que, en la relación con Estados Unidos, “hay que manejarse con mucho cuidado”, sin resignar “nuestras condiciones de soberanía, pero [siendo] muy pragmáticos”.

En una nueva Marcha por el Agua, este domingo, las organizaciones convocantes reclamaron para el río Santa Lucía “la publicación inmediata de datos reales [sobre la calidad del agua], el fin de los represamientos ilegales y medidas urgentes ante esta emergencia sanitaria”.

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Hasta mañana.