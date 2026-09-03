Las víctimas de Operación Océano declaran “para que no suceda de nuevo” lo que ellas vivieron, afirmó Soledad Suárez

La abogada se refirió al intento de femicidio en la FMED y señaló que muchas personas “patologizan” la situación, pero “resulta bastante evidente que es un caso de discriminación” de género.

La abogada integrante del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) Soledad Suárez dijo que el intento de femicidio a una joven en el edificio anexo de la Facultad de Medicina amerita “asumir que existe violencia contra las mujeres”, que es “cruel y letal en muchas ocasiones”.

Señaló que muchas personas “patologizan” la situación, pero “resulta bastante evidente que es un caso de discriminación”, ya que, en los femicidios e intentos de femicidio, la mujer “se percibe como una cosa a disposición de otros”. “El poder está dado por ser un varón que cree que puede, si se siente rechazado o cualquier cuestión que no sea de su antojo, llevar adelante conductas de esta extrema gravedad”, dijo a Panorama informativo.

Suárez celebró que el caso se haya investigado como intento de femicidio desde el comienzo, dado que si, en cambio, se toma la causa como un homicidio “para intentar después descubrir si es un femicidio” se pierden pruebas. “La importancia como variable de análisis de estudio del contexto es muy importante, y si se soslaya, luego no se puede recuperar”, subrayó.

Otro caso que conmocionó la opinión pública en los últimos días fue la imputación de un militar que trasladaba adolescentes en una salida no autorizada del INAU en su vehículo y, conduciendo a contramano, protagonizó un siniestro de tránsito en el que falleció una motociclista. Suárez dijo que este tipo de episodios han ocurrido a lo largo del tiempo, pero ahora “se está investigando, se le pone nombre y se comprende la complejidad del fenómeno”, que “no se agota en descubrir a un imputado”, sino que implica ver qué hay detrás, en función de que “la explotación y la trata pocas veces funcionan sin corrupción, entonces hay que ir por todo”.

Operación Océano: el objetivo es que no haya un “mensaje de impunidad”

Como defensora de cinco víctimas de Operación Océano, Suárez hizo una actualización de la causa, que ya está en etapa de juicio y que, tras comenzar con 30 imputados, hoy tiene nueve, ya que la gran mayoría hizo acuerdos abreviados. El juicio comenzó en el segundo semestre de 2025, y en lo que va de este año acumula más de 40 horas de audiencia.

Sobre las víctimas, sostuvo que coinciden con “la mirada en bloque” del grupo en cuanto a priorizar que no haya un “mensaje de impunidad para estos casos”. Narró que la víctima principal “declaró una semana” y otras personas “dos o tres veces”: “Si le preguntás para qué lo hacen, te dicen ‘para que no suceda de nuevo’; lejísimos de algunos criterios que han dicho algunos profesionales –tristemente de altísimo nivel técnico– con respecto a que la población tiene objetivos vindicativos”.

Sobre la causa en sí, Suárez aclaró que “mucho se dijo que era una red, y en realidad no es que estén articulados entre ellos [los agresores]. Lo que une a todos es la víctima principal, que fue víctima –valga la redundancia– de todos”, aclaró. A su vez, subrayó que el hilo conductor son las situaciones de explotación sexual, que aclaró que se configura cuando se ofrece una “ventaja” –como dinero o estupefacientes– a menores de edad a cambio de conductas relacionadas al sexo. Aunque el solo ofrecimiento del adulto ya tipifica el delito, señaló que en la “gran mayoría de los casos” la situación se concretó, incluso en “varias ocasiones”.

“Es clarito: un adolescente no puede vender una casa. Tampoco puede vender el cuerpo”, zanjó. Para ilustrar las asimetrías –que son “tan enormes” que es “imposible hablar de libertad”– puso el ejemplo de una de las víctimas, que “recibía monedas tiradas en la cara”, al tiempo que “la mayoría, salvo uno, no pagaba nunca lo que le decían”. Muchas de ellas atravesaron “situaciones espantosas de violencia sexual y de menosprecio”.

En el marco de la causa Penadés, Suárez dijo que “la trama continúa”

El exsenador blanco Gustavo Penadés se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2023. Suárez dijo que el caso se encuentra en la primera fase de la etapa intermedia, previa al juicio, y que implica su preparación, con nueve audiencias que han insumido 34 horas solamente en 2026. Señaló que los imputados han planteado “que la acusación tenía defectos” y también “la prescripción penal”, debates que ya se tuvieron con anterioridad varias veces.

Una de las aristas del caso es la trama parapolicial que se montó para encubrir sus acciones, con el exdirector del Comcar Carlos Taroco como líder de la operación. “Para mí la trama no se desarticuló totalmente ni todas las personas que estuvieron involucradas tuvieron una respuesta del sistema penal, y el poder que dio lugar a la misma –que es el de Penadés– sigue existiendo, más allá, incluso, de que esté preso”, afirmó. Con todo, alertó que “no se fue más allá” con las investigaciones y “la trama continúa”.