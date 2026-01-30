Llega febrero, pero el carnaval está hace rato dando vuelta por los barrios con los espectáculos de las distintas categorías. Aquí van algunas sugerencias para el próximo fin de semana.

Espíritu Sabalero

Caballeros viene sonando muy bien en la calle. Con la presencia de Aldo Martínez y su interpretación del Sabalero, el conjunto de parodistas es uno de los imperdibles de la temporada. El grupo se presentará este viernes en tres escenarios (Museo del Carnaval, Julia Arévalo y Monte de la Francesa), preparando su actuación de la primera rueda en el Ramón Collazo, el sábado pasada la medianoche.

Doña Bastarda

Con su espectáculo Patria o Tumba, la murga que ganó el primer premio en 2025, viene cosechando buenos comentarios en los barrios. Habrá muchos lugares donde verla en estos días. El viernes estará en el Movie, Monumental de la Costa, Velódromo y Malvín. El sábado en el tablado de la 1° de Mayo, Las Duranas, Tablado del Parque y La Pólvora (Villa del Cerro). El domingo actuará en el Velódromo, Canario Luna y Parque Idea Vilariño.

Hay que verla.

Yambo Kenia pasó por el Teatro de Verano el jueves y marcó presencia fuerte en la categoría de Sociedad de Negros y Lubolos. La comparsa de Carlos Larraura tendrá varios tablados este fin de semana, donde llevará su show Rituales de la palabra. El viernes lo hará en el Molino del Galgo; el sábado en la 1° de Mayo, La Pólvora (Villa del Cerro) y el Museo del Carnaval; mientras que el domingo en Parque Lavalleja, Punta de Rieles y Teatro Flor de Maroñas.

Nueva propuesta

En el Paso Molino inaugura un tablado que hace tiempo no estaba en el circuito: el Nuevo Carrusel. Este escenario fue montado por Daecpu en un predio conjunto al arroyo Miguelete, en Tambeté y Agraciada, y contará con programación de miércoles a domingo. Se estima una capacidad cercana a las 1.000 personas.

El Concurso

Sigue adelante en el Teatro de Verano el Concurso Oficial de Agrupaciones con la realización de las etapas 5, 6 y 7. Con cuatro conjuntos por noche desde las 20.30, se destacan los debuts en el certamen de Los Chobys, el viernes a tercera hora; La Sara del Cordón, primer premio del año pasado, abriendo la etapa del sábado; y la murga La Gran Muñeca, a última hora del domingo.

Candombe en el oeste

El sábado se realizará una nueva edición de las Llamadas de Colonia, con la participación de comparsas de todo el departamento: Juan Lacaze, Rosario, Carmelo, Tarariras y Colonia del Sacramento. El desfile comenzará a las 21.00 por Avenida Artigas.