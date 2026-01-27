Tras participar dos años en la murga La Gran Muñeca, Aldo Martínez retornó este año al parodismo, de la mano del conjunto Caballeros. En la previa del armado de los grupos y en los idas y vueltas de cada conjunto, Rulo Sánchez [director responsable de los parodistas] “me había dicho que, si algún día decidía volver al parodismo, le gustaría por lo menos tener la oportunidad de ser el primero en conversar. Y a mí en carnaval me gusta mantener la palabra”, comentó Martínez en una entrevista con la diaria.

Una vez confirmada la presencia de Martínez en Caballeros, comenzó la preparación del espectáculo que dicho conjunto presentará esta temporada. Allí, entre algunas conversaciones con Sánchez y con los integrantes de la familia del recordado artista lacacino, surgió la de parodiar a José Carbajal el Sabalero.

Ya con el inicio oficial del Carnaval 2026, el conjunto puso en funcionamiento el espectáculo denominado Gran estreno. Sin embargo, Martínez sigue investigando y tratando de conocer más de cerca al emblemático personaje del canto popular uruguayo nacido en Juan Lacaze.

En ese sentido, este martes, Martínez visitó la comarca sabalera para conocer a amigos, allegados y lugares destacados de la ciudad que El Sabalero inmortalizó en sus canciones.

Invitado por el alcalde local, Darío Brugman, Martínez se reunió con algunos vecinos de la ciudad que conocieron de distintas maneras al cantor popular: Walter Aranda, David Mackiewicz, Alfredo Aicardi y Antonio Gutiérrez.

Tras estos encuentros, el integrante de Caballeros recorrió algunos lugares de la ciudad como La Casa Encantada, la finca en la cual nació y se crio El Sabalero; el rancho del Macario, inmortalizado en la canción “Pal abrojal”, y el barrio Villa Pancha, entre otros puntos de la localidad.

Además, en ese recorrido, la murga de niños Los Panchamurguistas le dedicó a Martínez una parte de su espectáculo realizado en el carnaval de Villa Pancha, donde se desarrolló el primer concurso de murgas infantiles del departamento de Colonia.

En diálogo con la diaria, Martínez expresó que “esta venida es una materia pendiente” que tenía por varios motivos: “Primero, porque quería conocer Juan Lacaze más de fondo, desde otra perspectiva que no sólo fuera venir a cantar”. Pero, además, “venir y conocer a gente que estuvo cerca de El Sabalero, amigos que están por acá que, para mí, es un tesoro, porque me cuentan lo que yo quiero saber de él, la parte más íntima, como era con la barra, sentirme más cerca del personaje, y eso hacerlo acá, con sus amigos y allegados, para mí es muchísimo”, comentó.

“Todo lo que José cantó nunca lo olvidó y está en el aire de la ciudad”, reflexionó Martínez, y agregó que “como nuestra parodia se basa en sus canciones, en sus vivencias, era fundamental venir y sentirlo de cerca”. “Cuando recibí la invitación no lo dudé, porque yo me llevo de acá un montón, porque si bien el carnaval ya comenzó y ya tenemos hecha la parodia, esto es personal, me queda para mí”.

En ese sentido, Martínez explicó que “estos encuentros me los guardo, y ahora, al momento de subir al escenario, lo haré de otra forma, colocado desde otro lado, ya que con toda la información recibida tengo para interpretar de otra forma a José”.

El destacado parodista señaló que el intercambio con los amigos de El Sabalero “me dio herramientas para llegarle a la gente desde otro lado durante los 31 minutos que parodiamos al referente del canto popular”.

Martínez manifestó que esta actuación “es una responsabilidad enorme porque siento que está todo Juan Lacaze pendiente de mi parodia, y es hermoso, porque se nota cómo la ciudad lo quiere, lo extraña y respeta a su cantor”.

Además, valoró que la familia de Carbajal “había dado el aval, y cada actuación que realizo es como rendir un examen por ellos, porque esto movilizó un montón de cosas”.