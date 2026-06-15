Ministra Lucía Echeverry defendió la guía de carga y anunció obras viales para Rosario

La ministra de Transporte y Obras Públicas participó en una reunión que se realizó en Rosario con autoridades, legisladores y representantes sociales de la región este del departamento de Colonia.

Este lunes, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry, visitó Rosario, donde mantuvo una reunión con autoridades departamentales, alcaldes, legisladores y representantes de organizaciones de la zona para evaluar el avance de distintas obras de infraestructura previstas para el departamento de Colonia y abordar temas de actualidad vinculados al transporte de cargas.

En el encuentro participaron el senador Nicolás Viera (Frente Amplio - FA), los diputados Mario Colman (Partido Nacional) y Cecilia Badín (FA), además de alcaldes de Rosario, Nueva Helvecia, Colonia Valdense y La Paz, entre otras autoridades y referentes locales.

En diálogo con medios colonienses, Echeverry señaló que la recorrida forma parte del seguimiento de compromisos asumidos por el ministerio durante el año pasado y explicó que el objetivo es coordinar las inversiones públicas destinadas a mejorar la conectividad de las personas y de los sectores productivos.

“Nos hemos reunido con la Intendencia, con los municipios, con los legisladores del departamento y con las fuerzas vivas de cada uno de los municipios para hacer una puesta en común sobre cómo vienen esas obras y las que próximamente van a estar comenzando”, expresó.

Diálogo con los transportistas

Consultada sobre la movilización de transportistas de carga registrada en Nueva Palmira y otros puntos de la región, la ministra destacó que el gobierno garantizará el derecho a manifestarse y confirmó que mantendrá reuniones con delegados de los camioneros autoconvocados.

La funcionaria indicó que existen inquietudes relacionadas con la implementación de la nueva guía digital de carga, pero también otros reclamos estructurales del sector vinculados a las tarifas de los fletes y los costos operativos.

“Hay algunos problemas de información respecto a la guía de carga, pero también problemas estructurales que tiene el sector que no hacen a la guía y que también es importante escuchar para ver qué caminos de solución encontramos”, afirmó.

“No habrá obligatoriedad hasta que estén dadas las condiciones”

Echeverry defendió la herramienta que impulsa el MTOP y aseguró que se encuentra todavía en etapa de prueba y diseño.

Explicó que la guía permitirá conocer qué tipo de mercadería se transporta, en qué cantidad y por qué rutas circula, además de aportar información para la planificación de inversiones en infraestructura vial.

La ministra remarcó que actualmente no existen sanciones previstas por el uso de la aplicación y sostuvo que no será obligatoria hasta que el sistema esté plenamente desarrollado y los transportistas estén familiarizados con su funcionamiento.

“No hay multas previstas y estamos en esta etapa de diseño hasta que no estén dadas todas las condiciones. No va a haber obligatoriedad”, aseguró.

Asimismo, la ministra rechazó algunas versiones difundidas sobre el instrumento y sostuvo que existen informaciones que “no se ajustan a la realidad”. Según explicó, el objetivo es simplificar trámites mediante la digitalización de procesos que hoy se realizan en papel.

Consultada acerca de si las movilizaciones de los transportistas se habían politizado, Echeverry consideró que el conflicto incorporó elementos que exceden la discusión sobre la guía de carga.

“Tuvo algunos rasgos que trascendieron ampliamente la situación de la guía”, sostuvo, al señalar que durante las protestas también aparecieron reclamos vinculados al precio de los combustibles, un tema que —según indicó— no está directamente relacionado con la nueva herramienta impulsada por el MTOP.

La ministra matizó su apreciación al afirmar que es legítimo que los actores involucrados participen del debate público y formulen propuestas. “Está bien que se politice en términos de sentirnos parte de cada una de las situaciones, sobre todo los directamente involucrados y que tengan propuestas”, expresó.

No obstante, cuestionó a quienes, a su entender, se limitaron a realizar críticas sin contribuir a la búsqueda de soluciones. En ese sentido, señaló que desde el gobierno se convocó a distintos actores políticos para intercambiar propuestas y explorar alternativas.

“Cuando en vez de ese camino se toma solamente el de la crítica y además con elementos que no son reales, entran en juego las valoraciones que cada uno hará de cómo se comporta frente a ámbitos que tiene la democracia, que son los de encontrarse y encontrar soluciones cuando uno intercambia con el otro”, afirmó.

Reclamos por el combustible

Otro de los planteos realizados por los transportistas refiere al incremento de los costos del combustible. Sobre este punto, Echeverry señaló que la reciente escalada internacional de los precios del petróleo, asociada al conflicto en Medio Oriente, ha generado presiones sobre los costos del sector. La ministra afirmó que el gobierno ha procurado amortiguar el impacto de esas variaciones para evitar mayores perjuicios sobre la producción y el transporte.

También señaló que algunos transportistas han manifestado dificultades para trasladar esas subas a las tarifas que cobran por sus servicios, situación que, según dijo, podría requerir instancias de diálogo entre las partes.

Proyecto del bypass de Rosario

Durante el encuentro con actores locales se abordó el proyecto de bypass para la ciudad de Rosario, que incluye un nuevo corredor de carga sobre ruta 2 y la construcción de un puente sobre el arroyo Colla.

Si bien la ministra evitó brindar detalles técnicos sobre el trazado definitivo, indicó que las autoridades están trabajando en los ajustes finales de los proyectos y que próximamente se informarán los plazos y características de las obras.

Echeverry sostuvo que la intención es compatibilizar las prioridades definidas por el ministerio con los aportes de los gobiernos locales y las comunidades involucradas.

“Siempre hay tiempo para incorporar ajustes en virtud de la realidad que hay en cada una de las localidades”, señaló.

Preocupación por el picudo rojo

La ministra también fue consultada por el avance del picudo rojo, la plaga que afecta a numerosas palmeras en distintos puntos del departamento.

Al respecto, señaló que al asumir el actual gobierno se constató que las acciones desarrolladas hasta 2024 habían sido limitadas y se encontraban principalmente en una etapa diagnóstica.

Indicó que se conformó un equipo de trabajo integrado por técnicos de Vialidad, del Ministerio de Ganadería y del Ministerio de Ambiente para coordinar medidas de control y prevención.

La ministra explicó que ya se han retirado ejemplares afectados para evitar la propagación del insecto y se vienen realizando tratamientos preventivos, que se intensificarán en los próximos días.