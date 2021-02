Hay quien puede pensar que la ciencia es algo estático. Pero no es así, lo que afirma determinado investigador o investigadora se supera, amplía, refrenda, contrasta o contradice con lo que sostienen otros. En este artículo hay algo fascinante: Sans refrenda a Sans. “Sí, no es habitual que uno se autocritique” dice, dejando escapar una risa.

En el artículo dicen que puede estar cambiando la integración de la población montevideana, pero tampoco descartan cambios en los métodos de análisis de las muestras. Sans entonces se reconoce como un ser histórico, que arranca con un estado de conocimiento según cual que no había indígenas, empieza a descubrir que no era así, y ahora comienza a ver variaciones que no son las que se suponía que debía encontrar. “Es que no te podés casar con una idea. Si yo me hubiera casado con una idea, ni siquiera hubiera encontrado indígenas. Hay un trabajo de 1987 que decía que algo que habían visto se podría explicar si en Uruguay hubiera tenido indígenas, pero como no hubo, no se puede explicar. Ahí es cuando tenés que hacerles caso a los datos” reflexiona.

“Sé que al principio me criticaron muchísimo, incluso políticamente, porque la presencia de indígenas iba contra todo. Acepto que al inicio los cálculos eran muy malos, porque el tipo de marcadores que teníamos no eran buenos. Por ejemplo, la mancha mongólica no te permite calcular el aporte indígena en una población. Hoy todos estos marcadores nuevos te dan una mayor exactitud, aunque siempre hay márgenes de error”.