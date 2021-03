El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) aprobó el lunes por unanimidad una resolución en la que cuestiona la reestructura implementada en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por la que a comienzos de año se cesó al secretario ejecutivo de la institución, y también critica los cambios presupuestales previstos en el plan operativo para 2021. Además, aseguran que es su responsabilidad “contribuir a generar un buen clima de relacionamiento entre todos los actores, los cuales tienen legítimos intereses, visiones y puntos de vista sobre la temática de CTI [ciencia, tecnología e innovación]”.

La resolución se adoptó por unanimidad y con la firma del representante del Poder Ejecutivo, Diego Moraes, los delegados de la Universidad de la República, de las universidades privadas, de la Cámara de Industrias del Uruguay, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y del PIT-CNT, además de la del presidente del Conicyt, Miguel Sierra.

El Conicyt reafirma “la necesidad de fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación del Uruguay y entiende que es fundamental concebir la inversión en CTI como una palanca para impulsar la reactivación del país en clave de desarrollo sostenible e inclusivo”. Si bien no se reniega de los cambios estructurales, el consejo afirma que en todos los casos “dichos procesos deben adecuarse a la legalidad vigente”, y recuerda que la Ley 18.084, de 2007, que sigue vigente, “creó el cargo del Secretario Ejecutivo de la ANII y le confirió atribuciones propias, partiendo de una distinción entre órganos políticos y órganos técnicos”.

No obstante, asegura el Conicyt, la resolución que dejó vacante el cargo de secretario ejecutivo, “con la finalidad de transferir sus atribuciones al presidente del Directorio, anticipa los efectos de una reestructura que la ANII no podía disponer y menos aún implementar por sí, sin mediar una modificación de la norma legal vigente. Mientras no se modifique la ley, dicho organismo debe aplicarla estrictamente, adoptando todas las acciones tendientes a su cumplimiento. Cabe agregar que tampoco se expresan los fundamentos que llevaron a la decisión de cambiar la estructura actual”, añade.

Respecto de los cambios presupuestales, la resolución señala su convencimiento de que la inversión en ciencia con “criterios de priorización y selección exigente es de muy alto retorno social y actúa como un potente motor de la economía y la sociedad”.

Además, señalan que el portal Timbó, que permite acceder gratuitamente a numerosas publicaciones científicas, “ha jugado un rol fundamental en el crecimiento y la consolidación de distintas áreas del conocimiento, así como de diversos sectores productivos”, y que “la eliminación de suscripción de revistas atenta y erosiona directa y profundamente este proceso, que ha llevado mucho tiempo construir.

El uso de las distintas revistas académicas del portal Timbó puede dar una idea muy errónea, dado que hay áreas cognitivas y/o productivas de enorme valor e impacto, pero empleadas por un número reducido de usuarios. Resulta esencial que, de promoverse cambios en las suscripciones del portal, estos sean realizados en consulta con los diversos actores del sistema, buscando la mejor solución entre todos”.