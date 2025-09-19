</div> </div> <p>Como el artículo bien señala, fingir una discusión tiene sus limitaciones. Aunque los dueños de los perros sean Robert De Niro y Meryl Streep, hay ciertos elementos que difícilmente estén presentes en una actuación y que, sin embargo, formarían parte de una discusión real.</p> <p>“Más allá del lenguaje corporal de las personas, o del volumen de voz, hay claves que los perros perciben y que tal vez no emitimos en una discusión fingida, como los olores”, explica Laura. Los perros serían jurados muy exigentes para cualquier premio de teatro. Su burbuja sensorial –<a href="https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2024/9/uruguay-cuenta-con-una-nueva-especie-de-murcielago-la-mas-grande-de-las-registradas-en-el-pais">la <em>Umwelt</em>, de la que ya hemos hablado</a>– les permite percibir un mundo distinto al que nosotros experimentamos.</p> <p>“Históricamente se ha visto en trabajos de este tipo que los perros, aunque no tengan todas las claves a su disposición, son capaces de discriminar emociones. Pero cuando evaluás una respuesta a un estímulo que no es completo, es normal que la respuesta sea un poco más baja”, agrega Mariana. Más adelante veremos de qué forma el equipo busca sortear estas limitaciones en sus nuevos trabajos.</p> <p>Por último, para evaluar eficientemente la respuesta de los perros, las investigadoras echaron mano a un etograma pensado para este tipo de trabajos, una herramienta que registra el repertorio de comportamientos de una especie. Esto les permitió interpretar sus conductas ante víctima y agresor (contacto, proximidad, mirada) y medir el nivel de estrés del animal (bajar la cola y las orejas, vocalizar, pegar su cuerpo al suelo, etcétera).</p> <p>Tal cual suponían antes de realizar los experimentos, las investigaciones mostraron que los perros no son nada indiferentes a las discusiones y a los roles de quienes las protagonizan.</p> <h2>El perro es mío</h2> <p>Los perros que presenciaron la discusión pasaron más tiempo mirando a la víctima, en su proximidad y en contacto con ella, y exhibieron más comportamientos afiliativos en general (como se define a las conductas de consuelo), que aquellos que vieron a sus dueños hablando normalmente.</p> <p>En la fase posconflicto (luego de la discusión) ocurrió lo mismo: los perros del grupo experimental pasaron también más tiempo mirando a la víctima y en su proximidad que los que no presenciaron la discusión.</p> <p>Esto último, que no había sido registrado en los trabajos anteriores del equipo, podría haberse dado gracias a las modificaciones que hicieron en el experimento, como enfatizar la actitud corporal de la víctima una vez terminada la discusión (bien Laura en su dirección actoral) y aumentar la distancia del agresor respecto de la víctima. En lobos, por ejemplo, se ha visto que algunos individuos ajustan su comportamiento luego de un conflicto según si hay peligro o no para ellos. “En esos casos el observador evalúa si acercarse a la víctima cuando el agresor está cerca le conviene o si se expone a ligarla de rebote”, ilustra Laura.</p> <p>Los hallazgos “respaldan nuestra predicción de que los perros son capaces de ofrecer consuelo a la víctima de un conflicto”, aseguran las investigadoras y su colega en sus conclusiones. Tal cual aclaran, de todos modos se necesitan trabajos adicionales para entender mejor las motivaciones de los animales y explorar otras posibles explicaciones, como que los perros simplemente busquen tranquilidad o consuelo para sí mismos luego de una situación estresante.</p> <p>“El trabajo muestra que los perros son sensibles y capaces de percibir actitudes como las que se originan en una discusión entre sus dos cuidadores. Y no solamente perciben, sino que responden diferente de acuerdo a quién es la víctima y quién es el agresor”, señala Juan Pablo.</p> <h2>Directo al psicólogo de perros</h2> <p>En este trabajo, además, los perros sometidos a la discusión exhibieron más comportamientos relacionados con estrés durante la fase de conflicto y los momentos inmediatos al fin de la discusión que los del grupo de control. “Ser capaces de ofrecer consuelo a sus cuidadores puede ser muy ventajoso para la coexistencia de los perros con los humanos, pero estas habilidades pueden conllevar costos para su propio bienestar”, señala el estudio.</p> <p>Si bien los investigadores estaban interesados en estudiar la conducta de consuelo para la “víctima”, hubo también resultados significativos respecto de su comportamiento frente al “agresor”. Los perros que experimentaron la discusión miraron fijamente durante más tiempo y tendieron a permanecer menos rato cerca del agresor que los que no observaron ningún conflicto.</p> <p>Este patrón de comportamiento “sugeriría que los perros estaban monitoreando la conducta del agresor mientras lo evitaban”, indica el trabajo.</p> <p>“Eso de que se mantenían lejos del agresor pero lo miraban me pareció de las cosas más interesantes que encontramos, porque nuestra hipótesis estaba puesta sólo en el consuelo a la víctima; es interesante para seguir estudiando”, opina Laura.</p> <p>“Creo que el trabajo va en línea con muchos otros que muestran el vínculo muy cercano entre los perros y las personas, y los múltiples beneficios que ese vínculo tiene para ambos, como la reducción de emociones displacenteras, el incremento de emociones placenteras, y una convivencia que brinda satisfacción. Hemos visto cómo esa relación se ha ido sofisticando y acercando, tal cual se percibe en el estudio de fenómenos cada vez más sutiles”, dice Mariana.</p> <p>Para Laura, lo más interesante fue haber trasladado a un contexto experimental e interespecies una observación de campo, relacionada con la forma en que algunos grupos de animales resuelven sus problemas en la naturaleza. “Esto nos dice mucho sobre la evolución de los perros junto a los humanos. Es interesante que los perros dispongan de esos mecanismos y los puedan dirigir a las personas, que no queden en el seno de su propia especie”, apunta.</p> <h2>Friends will be friends</h2> <p>Estos resultados tienen “gran relevancia práctica” en el contexto de la “estrecha convivencia entre perros y humanos y el grado de interdependencia entre las dos especies”, concluye el trabajo. Por ejemplo, para Juan Pablo los hallazgos se enmarcan en el concepto de “una salud”, que considera que la salud de las personas, otros animales y el ambiente está interrelacionada, porque muestran que animales de compañía como estos pueden incidir en la salud y el bienestar general en una familia.</p> <p>“En general este tipo de habilidades son entrenables y uno puede estimularlas. Sería interesante desarrollar estrategias que incrementen y potencien esta habilidad de consuelo hacia las personas, algo que puede aplicarse, por ejemplo, a las intervenciones asistidas por animales. También ayuda a que las personas vayan decodificando cada vez mejor las actitudes de los perros”, opina Mariana.</p> <p>El equipo de trabajo está haciendo ahora nuevas investigaciones para refinar sus resultados y entender mejor las variables que podrían estar incidiendo en la conducta de los perros. Su intento más reciente, por ejemplo, es lograr que las emociones de los humanos durante los experimentos no sean fingidas, sino reales.</p> <p>El procedimiento para lograrlo puede parecer un tanto sádico, pero por ahora resulta eficiente. Para comparar cómo reaccionan los perros cuando sus dueños experimentan reacciones negativas como miedo o tristeza, someten a los voluntarios a ver películas lacrimógenas o terroríficas. Entre las primeras, por ejemplo, <em>El niño del pijama a rayas</em> y <em>La decisión más difícil</em>, y entre las segundas, la saga de <em>El conjuro</em>, protagonizada por la espeluznante muñeca Anabelle.</p> <p>En todo caso, el asunto se presta para más memes como los del inicio de este artículo. Ahora pasamos de los lobos que desafían al fuego y los garrotes de los humanos para conseguir carne a un poodle apretado en brazos por una persona que mira un dramón con lágrimas en los ojos. Está lleno de ejemplos de relaciones interespecies muy estrechas, pero difícilmente haya alguna que llegue a estos extremos.</p> <p><strong>Artículo:</strong> <a href="https://doi.org/10.1016/j.applanim.2025.106680">Affiliative and stress behaviors of domestic dogs when they witness a human conflict between their caregivers</a><br /> <strong>Publicación:</strong> <em>Applied Animal Behavior Science</em> (mayo de 2025)<br /> <strong>Autores:</strong> Laura Rial, Juan Pablo Damián y Mariana Bentosela.</p> </div> <div class="ld-fin ld-block"></div> <section class="ld-subscribe-box-wrap"> <div class="ld-subscribe-box"> <span class="ld-subscribe-box__title__w-border"> ¿Te interesa la ciencia? </span> <div class="ld-subscribe-box__info ld-caption"> Suscribite y recibí la newsletter de Ciencia en tu email. </div> <a href="/usuarios/suscribite/DDIGM/" class="ut-btn ut-btn-outline"> Suscribite </a> <div class="ld-subscribe-box__login ld-text-secondary"> <p>¿Ya tenés cuenta?</p> <a href="/usuarios/entrar/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" class="ut-btn">Ingresá</a> </div> </div> </section> <!-- Modal Structure --> <div id="paywallmodal" class="modal"> <!-- paywall begin --> <div class="ld-snackbar ld-snackbar--active ld-snackbar--static"> <div class="ld-snackbar__title"> Suscribite o ingresá <button class="ld-snackbar__close ld-snackbar__close-top modal-close" type="button" aria-pressed="false" aria-label="Cerrar"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"> <path fill="none" d="M0 0h24v24H0V0z"/> <path fill="#fff" d="M18.3 5.71c-.39-.39-1.02-.39-1.41 0L12 10.59 7.11 5.7c-.39-.39-1.02-.39-1.41 0-.39.39-.39 1.02 0 1.41L10.59 12 5.7 16.89c-.39.39-.39 1.02 0 1.41.39.39 1.02.39 1.41 0L12 13.41l4.89 4.89c.39.39 1.02.39 1.41 0 .39-.39.39-1.02 0-1.41L13.41 12l4.89-4.89c.38-.38.38-1.02 0-1.4z"/> </svg> </button> </div> <div class="ld-snackbar__body ld-snackbar__body-sm"> <!-- caso favorito --> <p class="desc">Suscribite para guardar este artículo como favorito</p> <!-- caso leer después --> <p class="desc">Suscribite para guardar este artículo para leer después</p> <a href="/usuarios/suscribite/DDIGM/" class="ut-btn ut-btn-l">Suscribite</a> <p class="desc">¿Ya tenés suscripción?</p> <a href="/usuarios/entrar/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" class="ut-btn ut-btn-l ut-btn-outline"> Ingresá </a> </div> <div class="ld-snackbar__body ld-snackbar__body-lg"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="ld-snackbar--option"> <div class="ld-snackbar__text ld-snackbar__block"> <!-- caso favorito --> Suscribite para guardar este artículo como favorito <!-- caso leer después --> Suscribite para guardar este artículo para leer después </div> <div class="ld-snackbar__block"> <a href="/usuarios/suscribite/DDIGM/" class="ut-btn ut-btn-l"> Suscribite </a> </div> </div> <div class="ld-snackbar--option"> <div class="ld-snackbar__text ld-snackbar__block">¿Ya tenés suscripción?</div> <div class="ld-snackbar__block"> <a href="/usuarios/entrar/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" class="ut-btn ut-btn-l ut-btn-outline"> Ingresá </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- paywall end --> </div> <div class="article-tags align-center"> <span class="title">Temas en este artículo</span> <a href="//ladiaria.com.uy/tags/perros/" class="tag">Perros</a> <a href="//ladiaria.com.uy/tags/mascotas/" class="tag">Mascotas</a> <a href="//ladiaria.com.uy/tags/comportamiento-animal/" class="tag">Comportamiento animal</a> <a href="#" class="tag expand" title="Mostrar todos los tags" aria-label="Mostrar todos los tags"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="28" height="6" viewBox="0 0 28 6"> <g transform="translate(-684 -4183)"> <circle cx="3" cy="3" r="3" transform="translate(706 4183)" fill="#262626"/> <circle cx="3" cy="3" r="3" transform="translate(695 4183)" fill="#262626"/> <circle cx="3" cy="3" r="3" transform="translate(684 4183)" fill="#262626"/> </g> <title>Mostrar todos los tags</title> </svg> </a> <div class="more-tags hidden"> <a href="//ladiaria.com.uy/tags/facultad-de-veterinaria/" class="tag">Facultad de Veterinaria</a> <a href="//ladiaria.com.uy/tags/bienestar-animal/" class="tag">Bienestar Animal</a> </div> </div> </article> </main> <aside> <div id="comentarios"> <div class="container"> <section id="coral_talk_stream" class="align-center" data-talk-url="https://comentarios.ladiaria.com.uy/" data-talk-auth-token="" data-article-id="142368" data-article-url="https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" data-login-url="https://ladiaria.com.uy/usuarios/entrar/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/#comentarios"> <span class="title">Comentar este artículo</span> <button class="ut-btn"> Comentar </button> </section> <div class="talk-login align-center display-hidden"> <a href="/usuarios/suscribite/DDIGM/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/#comentarios" class="ut-btn ld-btn-subscribe-to-comment">Suscribite para comentar</a> <span class="ld-caption ld-caption-subscribe-to-comment"> ¿Ya tenés suscripción? <a href="/usuarios/entrar/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/#comentarios">Ingresá</a> </span> </div> </div> </div> <section class="col s12 center ld-share-widget ld-block"> <span class="small ld-share-widget__title" aria-label="Compartir">Compartir este artículo</span> <ul class="inline share ld-share-widget__list"> <li class="whatsapp"> <a href="https://wa.me/?text=%C2%BFQu%C3%A9%20hace%20tu%20perro%20cuando%20discut%C3%ADs%20con%20tu%20pareja%3F%20Investigaci%C3%B3n%20muestra%20que%20los%20canes%20consuelan%20a%20las%20v%C3%ADctimas%20https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" data-action="share/whatsapp/share" aria-label="Compartir en WhatsApp" rel="noopener noreferrer"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M27.9657 6.03291C24.7348 2.80048 20.3277 1.16952 15.7002 1.54196C9.47894 2.04164 4.02586 6.3681 2.20092 12.3364C0.897395 16.6008 1.44519 21.0529 3.56807 24.7307L1.55692 31.4082C1.36449 32.0491 1.94953 32.6528 2.59663 32.4805L9.58602 30.6075C11.8501 31.8427 14.3982 32.4929 16.9928 32.4945H16.999C23.5089 32.4945 29.5238 28.5125 31.6047 22.3441C33.6314 16.3292 32.1324 10.2042 27.9657 6.03291ZM24.5843 22.5225C24.2615 23.4272 22.6802 24.2993 21.9695 24.363C21.2588 24.4281 20.5931 24.6842 17.3218 23.3946C13.3849 21.8428 10.8989 17.8065 10.7064 17.5489C10.5125 17.2898 9.12513 15.4493 9.12513 13.5437C9.12513 11.6381 10.126 10.7008 10.4814 10.3144C10.8368 9.92642 11.2558 9.83021 11.5149 9.83021C11.7725 9.83021 12.0317 9.83021 12.2567 9.83952C12.5329 9.85038 12.8386 9.86435 13.1288 10.5084C13.4733 11.2749 14.2259 13.1899 14.3222 13.3839C14.4184 13.5778 14.4835 13.8044 14.3547 14.062C14.2259 14.3196 14.1608 14.481 13.9683 14.7076C13.7744 14.9341 13.5618 15.2119 13.388 15.3857C13.194 15.5781 12.9923 15.7892 13.2173 16.1756C13.4438 16.5635 14.2197 17.8314 15.3712 18.8571C16.8516 20.1762 18.0977 20.5843 18.4857 20.7798C18.8736 20.9738 19.0986 20.9412 19.3252 20.6821C19.5518 20.4245 20.2935 19.5523 20.5511 19.1644C20.8088 18.7764 21.0679 18.8416 21.4233 18.9704C21.7786 19.0992 23.6827 20.0365 24.0691 20.2305C24.4571 20.4245 24.7147 20.5207 24.8109 20.6821C24.9071 20.8419 24.9071 21.6178 24.5843 22.5225Z" fill="#262626"/> <title>Compartir en WhatsApp</title> </svg> </a> </li> <li> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" rel="noopener" aria-label="Compartir en Facebook"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M25.6111 1.5H8.38889C4.5845 1.5 1.5 4.5845 1.5 8.38889V25.6111C1.5 29.4155 4.5845 32.5 8.38889 32.5H18.0695V20.5116H14.0343V15.8186H18.0695V12.3655C18.0695 8.36306 20.5168 6.181 24.0887 6.181C25.2925 6.17756 26.4946 6.23956 27.6916 6.36183V10.5468H25.2322C23.2861 10.5468 22.9072 11.4665 22.9072 12.8236V15.8117H27.5572L26.9527 20.5047H22.8797V32.5H25.6111C29.4155 32.5 32.5 29.4155 32.5 25.6111V8.38889C32.5 4.5845 29.4155 1.5 25.6111 1.5Z" fill="#262626"/> <title>Compartir en Facebook</title> </svg> </a> </li> <li> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/&ref_src=twsrc%5Etfw&related=ladiaria&text=%C2%BFQu%C3%A9%20hace%20tu%20perro%20cuando%20discut%C3%ADs%20con%20tu%20pareja%3F%20Investigaci%C3%B3n%20muestra%20que%20los%20canes%20consuelan%20a%20las%20v%C3%ADctimas&tw_p=tweetbutton&url=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/&via=ladiaria" rel="noopener" aria-label="Compartir en Twitter"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M10.688 30.623C23.5191 30.623 30.536 19.993 30.536 10.775C30.536 10.473 30.5294 10.173 30.5161 9.87502C31.8814 8.88728 33.0598 7.66417 33.996 6.26302C32.7233 6.82816 31.3729 7.19893 29.9901 7.36299C31.4463 6.49132 32.5362 5.1203 33.057 3.50502C31.6874 4.31732 30.1893 4.88987 28.627 5.19801C27.5753 4.08004 26.1845 3.33976 24.6697 3.09175C23.155 2.84374 21.6007 3.1018 20.2474 3.82601C18.894 4.55021 17.8171 5.70018 17.183 7.09804C16.549 8.4959 16.3934 10.0638 16.7401 11.559C13.9663 11.4202 11.2528 10.6996 8.77557 9.44405C6.29838 8.18848 4.11289 6.42598 2.36102 4.27101C1.46897 5.80688 1.19575 7.62497 1.59705 9.35518C1.99834 11.0854 3.04394 12.5976 4.521 13.584C3.4134 13.5503 2.33007 13.2512 1.362 12.712C1.362 12.741 1.362 12.77 1.362 12.801C1.3626 14.412 1.92066 15.9732 2.94141 17.2196C3.96215 18.466 5.38272 19.3209 6.96204 19.639C5.93504 19.9194 4.85737 19.9605 3.81201 19.759C4.25751 21.1451 5.12513 22.3573 6.29346 23.226C7.46178 24.0947 8.87236 24.5765 10.328 24.604C7.85704 26.5436 4.8053 27.5954 1.664 27.59C1.10785 27.5894 0.552221 27.556 0 27.49C3.18966 29.5392 6.90186 30.6268 10.6931 30.623" fill="#262626"/> <title>Compartir en Twitter</title> </svg> </a> </li> <li> <a href="mailto:?subject=%C2%BFQu%C3%A9%20hace%20tu%20perro%20cuando%20discut%C3%ADs%20con%20tu%20pareja%3F%20Investigaci%C3%B3n%20muestra%20que%20los%20canes%20consuelan%20a%20las%20v%C3%ADctimas&body=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" aria-label="Compartir vía email"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M29 5H5C4.20695 5.00397 3.44774 5.32179 2.88837 5.88397C2.329 6.44615 2.01499 7.20694 2.015 8L2 26C2.00237 26.7949 2.31921 27.5566 2.8813 28.1187C3.4434 28.6808 4.20508 28.9976 5 29H29C29.7949 28.9976 30.5566 28.6808 31.1187 28.1187C31.6808 27.5566 31.9976 26.7949 32 26V8C31.9976 7.20508 31.6808 6.4434 31.1187 5.8813C30.5566 5.31921 29.7949 5.00237 29 5ZM28.4 11.375L17.8 18C17.5609 18.1471 17.2857 18.225 17.005 18.225C16.7243 18.225 16.4491 18.1471 16.21 18L5.6 11.375C5.45357 11.2886 5.32591 11.1737 5.22456 11.0372C5.12321 10.9007 5.05022 10.7452 5.00988 10.5801C4.96954 10.4149 4.96268 10.2433 4.98969 10.0754C5.0167 9.90755 5.07704 9.74679 5.16716 9.6026C5.25728 9.45841 5.37534 9.33372 5.5144 9.23588C5.65347 9.13804 5.81071 9.06902 5.97686 9.0329C6.14301 8.99678 6.31471 8.99428 6.48184 9.02555C6.64897 9.05683 6.80815 9.12124 6.95 9.215L17 15.5L27.05 9.215C27.1918 9.12124 27.351 9.05683 27.5182 9.02555C27.6853 8.99428 27.857 8.99678 28.0231 9.0329C28.1893 9.06902 28.3465 9.13804 28.4856 9.23588C28.6247 9.33372 28.7427 9.45841 28.8328 9.6026C28.923 9.74679 28.9833 9.90755 29.0103 10.0754C29.0373 10.2433 29.0305 10.4149 28.9901 10.5801C28.9498 10.7452 28.8768 10.9007 28.7754 11.0372C28.6741 11.1737 28.5464 11.2886 28.4 11.375Z" fill="#262626"/> <title>Compartir vía email</title> </svg> </a> </li> <li class="hide-on-med-and-down"> <span class="a cur-p" onclick="window.print()" aria-label="Imprimir artículo"> <svg class="share-print-icon" width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M28.3075 10.5395H5.6945C5.05786 10.5386 4.42729 10.6633 3.83893 10.9065C3.25057 11.1497 2.71598 11.5066 2.26581 11.9568C1.81563 12.407 1.45871 12.9416 1.2155 13.5299C0.972295 14.1183 0.847579 14.7489 0.848501 15.3855V21.8465C0.851138 22.7023 1.19229 23.5224 1.79746 24.1275C2.40263 24.7327 3.22266 25.0739 4.0785 25.0765H7.3085V28.3065C7.31114 29.1623 7.65229 29.9824 8.25746 30.5875C8.86263 31.1927 9.68266 31.5339 10.5385 31.5365H23.4615C24.3173 31.5339 25.1374 31.1927 25.7425 30.5875C26.3477 29.9824 26.6889 29.1623 26.6915 28.3065V25.0765H29.9215C30.7773 25.0739 31.5974 24.7327 32.2025 24.1275C32.8077 23.5224 33.1489 22.7023 33.1515 21.8465V15.3855C33.1524 14.749 33.0278 14.1186 32.7847 13.5304C32.5416 12.9422 32.1849 12.4077 31.7349 11.9575C31.2849 11.5074 30.7506 11.1504 30.1625 10.9071C29.5743 10.6638 28.944 10.5388 28.3075 10.5395ZM21.8485 28.3065H12.1545C11.7266 28.3052 11.3166 28.1346 11.014 27.832C10.7114 27.5294 10.5408 27.1194 10.5395 26.6915V20.2305H23.4615V26.6915C23.4602 27.1191 23.2899 27.5288 22.9877 27.8313C22.6856 28.1338 22.2761 28.3047 21.8485 28.3065ZM28.3095 17.0005C27.9901 17.0005 27.6778 16.9058 27.4123 16.7283C27.1467 16.5509 26.9397 16.2986 26.8174 16.0035C26.6952 15.7084 26.6632 15.3837 26.7255 15.0704C26.7878 14.7572 26.9417 14.4694 27.1675 14.2435C27.3934 14.0177 27.6812 13.8638 27.9944 13.8015C28.3077 13.7392 28.6324 13.7712 28.9275 13.8934C29.2226 14.0157 29.4749 14.2227 29.6523 14.4883C29.8298 14.7538 29.9245 15.0661 29.9245 15.3855C29.9232 15.8138 29.7523 16.2241 29.4493 16.5267C29.1463 16.8294 28.7358 16.9997 28.3075 17.0005H28.3095ZM25.0765 2.4635H8.9245C8.49658 2.46482 8.08657 2.63539 7.78398 2.93798C7.48139 3.24057 7.31082 3.65058 7.3095 4.0785V7.3085C7.31082 7.73642 7.48139 8.14644 7.78398 8.44902C8.08657 8.75161 8.49658 8.92218 8.9245 8.9235H25.0765C25.5044 8.92218 25.9144 8.75161 26.217 8.44902C26.5196 8.14644 26.6902 7.73642 26.6915 7.3085V4.0785C26.6902 3.65058 26.5196 3.24057 26.217 2.93798C25.9144 2.63539 25.5044 2.46482 25.0765 2.4635Z" fill="#262626"/> <title>Imprimir artículo</title> </svg> </span> </li> <li> <span class="a cur-p btn-copy" onclick="copyToClipboard('#url', '.tooltip-article')" aria-label="Copiar enlace"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="30" height="15" viewBox="0 0 30 15"> <path d="M24.5,7H20a1.5,1.5,0,0,0,0,3h4.5a4.5,4.5,0,0,1,0,9H20a1.5,1.5,0,0,0,0,3h4.5a7.5,7.5,0,0,0,0-15ZM11,14.5A1.5,1.5,0,0,0,12.5,16h9a1.5,1.5,0,0,0,0-3h-9A1.5,1.5,0,0,0,11,14.5ZM14,19H9.5a4.5,4.5,0,0,1,0-9H14a1.5,1.5,0,0,0,0-3H9.5a7.5,7.5,0,1,0,0,15H14a1.5,1.5,0,1,0,0-3Z" transform="translate(-2 -7)" fill="#262626"/> <title>Copiar enlace</title> </svg> </span> <span class="copied-tooltip off tooltip-article"></span> <span class="hide" id="url">https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/</span> </li> </ul> </section> <section class="ld-block ld-related"> <div class="container container--wide container--padded"> <div class="section-detail__head"> <h2 class="section-detail__title">Más de Ciencia</h2> </div> <div class="ld-grid-simple"> <article class="ld-grid-simple__area"> <div class="ld-card ld-card--reg ld-card--NE"> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/ecuador-colombia-y-uruguay-son-los-tres-paises-de-sudamerica-con-mayor-vulnerabilidad-a-las-sequias/"> <img class="ld-card__img" src="/media/photologue/photos/cache/p10-11f1_202301119CDS_2046_700w.jpg" width="700" height="466" loading="lazy" title="Sequía en el departamento de Florida (archivo, enero de 2023). · Foto: Camilo dos Santos" alt="Sequía en el departamento de Florida (archivo, enero de 2023). · Foto: Camilo dos Santos"> </a> <div class="ld-card__body"> <div class="ld-card__section"> <span>Investigación científica</span> </div> <h3 class="ld-card__title "> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/ecuador-colombia-y-uruguay-son-los-tres-paises-de-sudamerica-con-mayor-vulnerabilidad-a-las-sequias/">Ecuador, Colombia y Uruguay son los tres países de Sudamérica con mayor vulnerabilidad a las sequías</a> </h3> <div class="ld-card__intro">Investigación que evaluó la exposición, sensibilidad y capacidad de hacer frente a las sequías en Sudamérica arroja que Uruguay es “uno de los países menos preparados del continente” ya que no cuenta con “un plan de sequía” y porque gran parte de las “tierras agrícolas” carece de sistemas de riego.</div> <div class="ld-card__byline-wrap"> <div class="ld-card__byline"> <div class="ld-card__author"> <a href="/periodista/leo-lagos/">Leo Lagos</a> </div> - <div class="ld-card__date">17 de septiembre</div> </div> </div> </div> </div> </article> <article class="ld-grid-simple__area"> <div class="ld-card ld-card--reg ld-card--NE"> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/la-investigadora-uruguaya-maria-eugenia-francia-gano-el-premio-mujeres-por-la-ciencia-en-las-americas-2025-de-la-ianas/"> <img class="ld-card__img" src="/media/photologue/photos/cache/WhatsApp_Image_2022-01-05_at_6.41.50_PM_1200w_700w.jpg" width="700" height="543" loading="lazy" title="María Eugenia Francia. Foto: Pablo Alvarenga publicada en _Nature_." alt="María Eugenia Francia. Foto: Pablo Alvarenga publicada en _Nature_."> </a> <div class="ld-card__body"> <div class="ld-card__section"> <span>Comunidad científica</span> </div> <h3 class="ld-card__title "> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/la-investigadora-uruguaya-maria-eugenia-francia-gano-el-premio-mujeres-por-la-ciencia-en-las-americas-2025-de-la-ianas/">La investigadora uruguaya María Eugenia Francia ganó el Premio Mujeres por la Ciencia en las Américas 2025 de la Ianas</a> </h3> <div class="ld-card__intro">La Red Interamericana de Academias de Ciencias decidió entregar el Premio Anneke Levelt-Sengers para Mujeres en la Ciencia en las Américas de 2025 a la investigadora del Laboratorio de Biología de Apicomplejos del Institut Pasteur de Montevideo que lleva años estudiando la toxoplasmosis y otros parásitos de interés médico y veterinario.</div> <div class="ld-card__byline-wrap"> <div class="ld-card__byline"> <div class="ld-card__author"> <a href="/periodista/leo-lagos/">Leo Lagos</a> </div> - <div class="ld-card__date">16 de septiembre</div> </div> </div> </div> </div> </article> <article class="ld-grid-simple__area"> <div class="ld-card ld-card--reg ld-card--NE"> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/por-que-uruguay-sub200-colecta-animales-vivos-una-mirada-a-las-colecciones-cientificas-y-su-rol-en-la-conservacion/"> <img class="ld-card__img" src="/media/photologue/photos/cache/FKt250812-S0831-20250828T033743Z-0-scicam-RushingCoral_1_700w.JPG" width="700" height="394" loading="lazy" title="El ROV SuBastian toma una muestra de corales. · Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute" alt="El ROV SuBastian toma una muestra de corales. · Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute"> </a> <div class="ld-card__body"> <div class="ld-card__section"> <span>Investigación científica</span> </div> <h3 class="ld-card__title "> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/por-que-uruguay-sub200-colecta-animales-vivos-una-mirada-a-las-colecciones-cientificas-y-su-rol-en-la-conservacion/">¿Por qué Uruguay Sub200 colecta animales vivos? Una mirada a las colecciones científicas y su rol en la conservación</a> </h3> <div class="ld-card__intro">La expedición que explora el fondo marino uruguayo despertó un enorme entusiasmo pero también algunas críticas de organizaciones conservacionistas, ocasión ideal para discutir cómo se genera el conocimiento científico y explorar algunas verdades incómodas</div> <div class="ld-card__byline-wrap"> <div class="ld-card__byline"> <div class="ld-card__author"> <a href="/periodista/martin-otheguy/">Martín Otheguy</a> </div> - <div class="ld-card__date">13 de septiembre</div> </div> </div> </div> </div> </article> <article class="ld-grid-simple__area"> <div class="ld-card ld-card--reg ld-card--NE"> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/otra-brecha-de-genero-en-carreras-stem-o-temp-las-mujeres-necesitan-notas-mas-altas-que-los-hombres-para-seguir-en-ellas/"> <img class="ld-card__img" src="/media/photologue/photos/cache/1_Z0tZj9w_700w.JPG" width="700" height="467" loading="lazy" title="Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación · Foto: Camilo dos Santos" alt="Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación · Foto: Camilo dos Santos"> </a> <div class="ld-card__body"> <div class="ld-card__section"> <span>Investigación científica</span> </div> <h3 class="ld-card__title "> <a href="/ciencia/articulo/2025/9/otra-brecha-de-genero-en-carreras-stem-o-temp-las-mujeres-necesitan-notas-mas-altas-que-los-hombres-para-seguir-en-ellas/">Otra brecha de género en carreras STEM (o TEMP): las mujeres necesitan notas más altas que los hombres para seguir en ellas</a> </h3> <div class="ld-card__intro">Reportan que si bien la brecha en la inscripción a carreras de tecnología, ingeniería y matemática (sTEM) es menor que en EEUU o Europa, en Uruguay la probabilidad de anotarse en esas carreras disminuye a la mitad para las mujeres, quienes además para permanecer en ellas requieren notas más altas</div> <div class="ld-card__byline-wrap"> <div class="ld-card__byline"> <div class="ld-card__author"> <a href="/periodista/leo-lagos/">Leo Lagos</a> </div> - <div class="ld-card__date">6 de septiembre</div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </section> <section id="header-pub" class="col s12 center-align article__bottom-ad ld-block"> <div id="ad-container" class="container"></div> </section> <section id="mas-leidos" class="col s12 ld-block"> <div class="container"> <div class="row"> <div id="mas-leidos-content" class="col s12" data-url="/masleidos/content/"></div> </div> </div> </section> <div class="align-center u-mb-50 footer-section"> <a href="/" class="ut-btn ut-btn-outline">Ir a la portada</a> </div> <div id="article-share-full"> <span class="right modal-close"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path fill="none" d="M0 0h24v24H0V0z"/><path d="M18.3 5.71c-.39-.39-1.02-.39-1.41 0L12 10.59 7.11 5.7c-.39-.39-1.02-.39-1.41 0-.39.39-.39 1.02 0 1.41L10.59 12 5.7 16.89c-.39.39-.39 1.02 0 1.41.39.39 1.02.39 1.41 0L12 13.41l4.89 4.89c.39.39 1.02.39 1.41 0 .39-.39.39-1.02 0-1.41L13.41 12l4.89-4.89c.38-.38.38-1.02 0-1.4z" fill="#fff"/></svg></span> <div class="modal-content"> <div class="row"> <div class="col s12 center"> <span class="title">Compartir este artículo</span> <ul class="inline share"> <li class="whatsapp"> <a href="https://wa.me/?text=%C2%BFQu%C3%A9%20hace%20tu%20perro%20cuando%20discut%C3%ADs%20con%20tu%20pareja%3F%20Investigaci%C3%B3n%20muestra%20que%20los%20canes%20consuelan%20a%20las%20v%C3%ADctimas%20https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" data-action="share/whatsapp/share" aria-label="Compartir en WhatsApp"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M27.9657 6.03291C24.7348 2.80048 20.3277 1.16952 15.7002 1.54196C9.47894 2.04164 4.02586 6.3681 2.20092 12.3364C0.897395 16.6008 1.44519 21.0529 3.56807 24.7307L1.55692 31.4082C1.36449 32.0491 1.94953 32.6528 2.59663 32.4805L9.58602 30.6075C11.8501 31.8427 14.3982 32.4929 16.9928 32.4945H16.999C23.5089 32.4945 29.5238 28.5125 31.6047 22.3441C33.6314 16.3292 32.1324 10.2042 27.9657 6.03291ZM24.5843 22.5225C24.2615 23.4272 22.6802 24.2993 21.9695 24.363C21.2588 24.4281 20.5931 24.6842 17.3218 23.3946C13.3849 21.8428 10.8989 17.8065 10.7064 17.5489C10.5125 17.2898 9.12513 15.4493 9.12513 13.5437C9.12513 11.6381 10.126 10.7008 10.4814 10.3144C10.8368 9.92642 11.2558 9.83021 11.5149 9.83021C11.7725 9.83021 12.0317 9.83021 12.2567 9.83952C12.5329 9.85038 12.8386 9.86435 13.1288 10.5084C13.4733 11.2749 14.2259 13.1899 14.3222 13.3839C14.4184 13.5778 14.4835 13.8044 14.3547 14.062C14.2259 14.3196 14.1608 14.481 13.9683 14.7076C13.7744 14.9341 13.5618 15.2119 13.388 15.3857C13.194 15.5781 12.9923 15.7892 13.2173 16.1756C13.4438 16.5635 14.2197 17.8314 15.3712 18.8571C16.8516 20.1762 18.0977 20.5843 18.4857 20.7798C18.8736 20.9738 19.0986 20.9412 19.3252 20.6821C19.5518 20.4245 20.2935 19.5523 20.5511 19.1644C20.8088 18.7764 21.0679 18.8416 21.4233 18.9704C21.7786 19.0992 23.6827 20.0365 24.0691 20.2305C24.4571 20.4245 24.7147 20.5207 24.8109 20.6821C24.9071 20.8419 24.9071 21.6178 24.5843 22.5225Z" fill="#595959"/> <title>Compartir en WhatsApp</title> </svg> </a> </li> <li> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" rel="noopener" aria-label="Compartir en Facebook"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M25.6111 1.5H8.38889C4.5845 1.5 1.5 4.5845 1.5 8.38889V25.6111C1.5 29.4155 4.5845 32.5 8.38889 32.5H18.0695V20.5116H14.0343V15.8186H18.0695V12.3655C18.0695 8.36306 20.5168 6.181 24.0887 6.181C25.2925 6.17756 26.4946 6.23956 27.6916 6.36183V10.5468H25.2322C23.2861 10.5468 22.9072 11.4665 22.9072 12.8236V15.8117H27.5572L26.9527 20.5047H22.8797V32.5H25.6111C29.4155 32.5 32.5 29.4155 32.5 25.6111V8.38889C32.5 4.5845 29.4155 1.5 25.6111 1.5Z" fill="#595959"/> <title>Compartir en Facebook</title> </svg> </a> </li> <li> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/&ref_src=twsrc%5Etfw&related=ladiaria&text=%C2%BFQu%C3%A9%20hace%20tu%20perro%20cuando%20discut%C3%ADs%20con%20tu%20pareja%3F%20Investigaci%C3%B3n%20muestra%20que%20los%20canes%20consuelan%20a%20las%20v%C3%ADctimas&tw_p=tweetbutton&url=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/&via=ladiaria" rel="noopener" aria-label="Compartir en Twitter"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M10.688 30.623C23.5191 30.623 30.536 19.993 30.536 10.775C30.536 10.473 30.5294 10.173 30.5161 9.87502C31.8814 8.88728 33.0598 7.66417 33.996 6.26302C32.7233 6.82816 31.3729 7.19893 29.9901 7.36299C31.4463 6.49132 32.5362 5.1203 33.057 3.50502C31.6874 4.31732 30.1893 4.88987 28.627 5.19801C27.5753 4.08004 26.1845 3.33976 24.6697 3.09175C23.155 2.84374 21.6007 3.1018 20.2474 3.82601C18.894 4.55021 17.8171 5.70018 17.183 7.09804C16.549 8.4959 16.3934 10.0638 16.7401 11.559C13.9663 11.4202 11.2528 10.6996 8.77557 9.44405C6.29838 8.18848 4.11289 6.42598 2.36102 4.27101C1.46897 5.80688 1.19575 7.62497 1.59705 9.35518C1.99834 11.0854 3.04394 12.5976 4.521 13.584C3.4134 13.5503 2.33007 13.2512 1.362 12.712C1.362 12.741 1.362 12.77 1.362 12.801C1.3626 14.412 1.92066 15.9732 2.94141 17.2196C3.96215 18.466 5.38272 19.3209 6.96204 19.639C5.93504 19.9194 4.85737 19.9605 3.81201 19.759C4.25751 21.1451 5.12513 22.3573 6.29346 23.226C7.46178 24.0947 8.87236 24.5765 10.328 24.604C7.85704 26.5436 4.8053 27.5954 1.664 27.59C1.10785 27.5894 0.552221 27.556 0 27.49C3.18966 29.5392 6.90186 30.6268 10.6931 30.623" fill="#595959"/> <title>Compartir en Twitter</title> </svg> </a> </li> <li> <a href="mailto:?subject=%C2%BFQu%C3%A9%20hace%20tu%20perro%20cuando%20discut%C3%ADs%20con%20tu%20pareja%3F%20Investigaci%C3%B3n%20muestra%20que%20los%20canes%20consuelan%20a%20las%20v%C3%ADctimas&body=https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/" aria-label="Compartir vía email"> <svg width="34" height="34" viewBox="0 0 34 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M29 5H5C4.20695 5.00397 3.44774 5.32179 2.88837 5.88397C2.329 6.44615 2.01499 7.20694 2.015 8L2 26C2.00237 26.7949 2.31921 27.5566 2.8813 28.1187C3.4434 28.6808 4.20508 28.9976 5 29H29C29.7949 28.9976 30.5566 28.6808 31.1187 28.1187C31.6808 27.5566 31.9976 26.7949 32 26V8C31.9976 7.20508 31.6808 6.4434 31.1187 5.8813C30.5566 5.31921 29.7949 5.00237 29 5ZM28.4 11.375L17.8 18C17.5609 18.1471 17.2857 18.225 17.005 18.225C16.7243 18.225 16.4491 18.1471 16.21 18L5.6 11.375C5.45357 11.2886 5.32591 11.1737 5.22456 11.0372C5.12321 10.9007 5.05022 10.7452 5.00988 10.5801C4.96954 10.4149 4.96268 10.2433 4.98969 10.0754C5.0167 9.90755 5.07704 9.74679 5.16716 9.6026C5.25728 9.45841 5.37534 9.33372 5.5144 9.23588C5.65347 9.13804 5.81071 9.06902 5.97686 9.0329C6.14301 8.99678 6.31471 8.99428 6.48184 9.02555C6.64897 9.05683 6.80815 9.12124 6.95 9.215L17 15.5L27.05 9.215C27.1918 9.12124 27.351 9.05683 27.5182 9.02555C27.6853 8.99428 27.857 8.99678 28.0231 9.0329C28.1893 9.06902 28.3465 9.13804 28.4856 9.23588C28.6247 9.33372 28.7427 9.45841 28.8328 9.6026C28.923 9.74679 28.9833 9.90755 29.0103 10.0754C29.0373 10.2433 29.0305 10.4149 28.9901 10.5801C28.9498 10.7452 28.8768 10.9007 28.7754 11.0372C28.6741 11.1737 28.5464 11.2886 28.4 11.375Z" fill="#595959"/> <title>Compartir vía email</title> </svg> </a> </li> <li> <span class="cur-p" onclick="copyToClipboard('#url', '.tooltip-navbar')" aria-label="Copiar enlace"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="30" height="15" viewBox="0 0 30 15"> <path d="M24.5,7H20a1.5,1.5,0,0,0,0,3h4.5a4.5,4.5,0,0,1,0,9H20a1.5,1.5,0,0,0,0,3h4.5a7.5,7.5,0,0,0,0-15ZM11,14.5A1.5,1.5,0,0,0,12.5,16h9a1.5,1.5,0,0,0,0-3h-9A1.5,1.5,0,0,0,11,14.5ZM14,19H9.5a4.5,4.5,0,0,1,0-9H14a1.5,1.5,0,0,0,0-3H9.5a7.5,7.5,0,1,0,0,15H14a1.5,1.5,0,1,0,0-3Z" transform="translate(-2 -7)" fill="#ffffff"/> <title>Copiar enlace</title> </svg> </span> <span class="copied-tooltip off tooltip-navbar"></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </aside> <footer class="footer-portada"> <div class="separador-franja"></div> <div class="container latest_edition"> <div class="row white-text"> <div class="today col s12 l4ths"> <div class="ld-main-menu__block ld-main-menu__block--padded"> <ul> <li class="ld-main-menu__item--btn"> <a class="ut-btn ut-btn-outline" href="/usuarios/entrar/?next=/ciencia/articulo/2025/9/que-hace-tu-perro-cuando-discutis-con-tu-pareja-investigacion-muestra-que-los-canes-consuelan-a-las-victimas/">Ingresá</a> </li> <li class="ld-main-menu__item--btn"> <a class="ut-btn ut-btn-outline" href="/usuarios/planes/">Suscribite</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="col s12 l4ths"> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Inicio</span> <ul class="navmenu-list"> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/">Portada</a> </li> </ul> </div> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Áreas</span> <ul class="navmenu-list"> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/politica/">Política</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/mundo/">Mundo</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/deporte/">Deporte</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/opinion/">Opinión</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/cultura/">Cultura</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/verifica/">Verifica</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/cotidiana/">Cotidiana</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/libros/">Libros</a> </li> </ul> </div> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Emergentes</span> <ul class="navmenu-list"> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/ambiente/"> Ambiente </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/ciencia/"> Ciencia </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/economia/"> Economía </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/educacion/"> Educación </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/feminismos/"> Feminismos </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/justicia/"> Justicia </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/salud/"> Salud </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/trabajo/"> Trabajo </a> </li> </ul> </div> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Local</span> <ul class="navmenu-list"> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/colonia/">Colonia</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/maldonado/">Maldonado</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="col s12 l4ths"> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Más</span> <ul class="navmenu-list"> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/buscar/">Buscar</a></li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/radio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="radio-menu-item"> <span>Radio</span> <svg width="25" height="25" viewBox="0 0 25 25" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_1379_6524)"> <path d="M14.7665 4.5C14.2229 4.5 13.7826 4.93803 13.7826 5.47884V19.1825C13.7826 19.7233 14.2229 20.1614 14.7665 20.1614C15.3101 20.1614 15.7504 19.7233 15.7504 19.1825V5.47884C15.7504 4.93803 15.3101 4.5 14.7665 4.5Z" fill="#262626"/> <path d="M4.92755 16.9804C4.92755 17.5212 5.36785 17.9592 5.91145 17.9592C6.45505 17.9592 6.89535 17.5212 6.89535 16.9804V7.68143C6.89535 7.14062 6.45505 6.70259 5.91145 6.70259C5.36785 6.70259 4.92755 7.14062 4.92755 7.68143V16.9804Z" fill="#262626"/> <path d="M17.1046 16.9804C17.1046 17.5212 17.5449 17.9592 18.0885 17.9592C18.6321 17.9592 19.0724 17.5212 19.0724 16.9804V7.68143C19.0724 7.14062 18.6321 6.70259 18.0885 6.70259C17.5449 6.70259 17.1046 7.14062 17.1046 7.68143V16.9804Z" fill="#262626"/> <path d="M0.5 13.7989C0.5 14.3397 0.940295 14.7777 1.4839 14.7777C2.0275 14.7777 2.4678 14.3397 2.4678 13.7989V10.8623C2.4678 10.3215 2.0275 9.88351 1.4839 9.88351C0.940295 9.88351 0.5 10.3215 0.5 10.8623V13.7989Z" fill="#262626"/> <path d="M10.339 16.4911C10.8826 16.4911 11.3229 16.0531 11.3229 15.5123V9.14983C11.3229 8.60902 10.8826 8.17099 10.339 8.17099C9.7954 8.17099 9.3551 8.60902 9.3551 9.14983V15.5123C9.3551 16.0531 9.7954 16.4911 10.339 16.4911Z" fill="#262626"/> <path d="M22.5161 16.4911C23.0597 16.4911 23.5 16.0531 23.5 15.5123V9.14983C23.5 8.60902 23.0597 8.17099 22.5161 8.17099C21.9725 8.17099 21.5322 8.60902 21.5322 9.14983V15.5123C21.5322 16.0531 21.9725 16.4911 22.5161 16.4911Z" fill="#262626"/> </g> <defs> <clipPath id="clip0_1379_6524"> <rect width="24" height="24" fill="white" transform="translate(0.5 0.5)"/> </clipPath> </defs> </svg> </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/especiales/">Especiales</a></li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/masleidos/">Lo más leído</a></li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/en-vivo/">En vivo</a></li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/seccion/apuntes-del-dia/articulo_mas_reciente/">Apuntes del día</a> </li> <li class="ld-main-menu__item ld-main-menu__divider"> <a href="/seccion/apuntes-de-la-semana/articulo_mas_reciente/">Apuntes de la semana</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/le-monde-diplomatique/"> Le Monde </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/lento/"> Lento </a> </li> <li class="ld-main-menu__item ld-main-menu__divider"> <a href="/gigantes/"> Gigantes </a> </li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/seccion/fotografia/">Fotografía</a></li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/seccion/humor/">Humor</a></li> <li class="ld-main-menu__item ld-main-menu__divider"><a href="/crucigramas/">Crucigramas</a></li> <li class="ld-main-menu__item ld-main-menu__divider"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/proyectos-archivados/">Archivado</a> </li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="https://eventos.ladiaria.com.uy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eventos</a></li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="https://beneficios.ladiaria.com.uy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beneficios</a></li> <li class="ld-main-menu__item ld-main-menu__divider"><a href="https://premio.ladiaria.com.uy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Premio</a></li> <li class="ld-main-menu__item"> <a href="/escuchar/">Escuchar <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="21.473" height="20.182" viewBox="0 0 21.473 20.182" class="icon"><path d="M3,11.246v4.772a1.2,1.2,0,0,0,1.193,1.193H7.772L11.7,21.136a1.2,1.2,0,0,0,2.04-.847V6.964a1.2,1.2,0,0,0-2.04-.847L7.772,10.054H4.193A1.2,1.2,0,0,0,3,11.246Zm16.1,2.386a5.369,5.369,0,0,0-2.982-4.807v9.6A5.337,5.337,0,0,0,19.1,13.632ZM16.122,4.626v.239a1.109,1.109,0,0,0,.716,1.014,8.352,8.352,0,0,1,0,15.508,1.092,1.092,0,0,0-.716,1.014v.239a1.075,1.075,0,0,0,1.443,1.014,10.722,10.722,0,0,0,0-20.041,1.07,1.07,0,0,0-1.443,1.014Z" transform="translate(-3 -3.539)" fill="#262626"/></svg></a> </li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="https://podcasts.ladiaria.com.uy/">Podcasts</a></li> <li class="ld-main-menu__item"><a href="/usuarios/edicion_impresa/">Edición papel</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col s12 l4ths"> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Seguinos</span> <ul class="navmenu-list"> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://twitter.com/ladiaria" rel="noreferrer noopener">X <svg class="external" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="13.25" height="13.25" viewBox="0 0 13.25 13.25"><path d="M0,0H13.25V13.25H0Z" fill="none"></path><g transform="translate(1.656 1.656)"><path d="M12.385,7.969h0a.554.554,0,0,0-.552.552v3.312H4.1V4.1H7.417a.554.554,0,0,0,.552-.552h0A.554.554,0,0,0,7.417,3H4.1A1.107,1.107,0,0,0,3,4.1v7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1,1.1h7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1-1.1V8.521A.554.554,0,0,0,12.385,7.969Z" transform="translate(-3 -3)" fill="#262626"></path><path d="M15.218,3H12.3a.273.273,0,0,0-.193.469L13.175,4.54,8.869,8.847a.55.55,0,0,0,0,.778h0a.55.55,0,0,0,.778,0l4.3-4.3L15.019,6.4a.279.279,0,0,0,.475-.2V3.276A.273.273,0,0,0,15.218,3Z" transform="translate(-5.556 -3)" fill="#262626"></path></g></svg></a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://www.facebook.com/ladiaria/" rel="noreferrer noopener">Facebook <svg class="external" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="13.25" height="13.25" viewBox="0 0 13.25 13.25"><path d="M0,0H13.25V13.25H0Z" fill="none"></path><g transform="translate(1.656 1.656)"><path d="M12.385,7.969h0a.554.554,0,0,0-.552.552v3.312H4.1V4.1H7.417a.554.554,0,0,0,.552-.552h0A.554.554,0,0,0,7.417,3H4.1A1.107,1.107,0,0,0,3,4.1v7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1,1.1h7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1-1.1V8.521A.554.554,0,0,0,12.385,7.969Z" transform="translate(-3 -3)" fill="#262626"></path><path d="M15.218,3H12.3a.273.273,0,0,0-.193.469L13.175,4.54,8.869,8.847a.55.55,0,0,0,0,.778h0a.55.55,0,0,0,.778,0l4.3-4.3L15.019,6.4a.279.279,0,0,0,.475-.2V3.276A.273.273,0,0,0,15.218,3Z" transform="translate(-5.556 -3)" fill="#262626"></path></g></svg></a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://www.instagram.com/ladiaria/" rel="noreferrer noopener">Instagram <svg class="external" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="13.25" height="13.25" viewBox="0 0 13.25 13.25"><path d="M0,0H13.25V13.25H0Z" fill="none"></path><g transform="translate(1.656 1.656)"><path d="M12.385,7.969h0a.554.554,0,0,0-.552.552v3.312H4.1V4.1H7.417a.554.554,0,0,0,.552-.552h0A.554.554,0,0,0,7.417,3H4.1A1.107,1.107,0,0,0,3,4.1v7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1,1.1h7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1-1.1V8.521A.554.554,0,0,0,12.385,7.969Z" transform="translate(-3 -3)" fill="#262626"></path><path d="M15.218,3H12.3a.273.273,0,0,0-.193.469L13.175,4.54,8.869,8.847a.55.55,0,0,0,0,.778h0a.55.55,0,0,0,.778,0l4.3-4.3L15.019,6.4a.279.279,0,0,0,.475-.2V3.276A.273.273,0,0,0,15.218,3Z" transform="translate(-5.556 -3)" fill="#262626"></path></g></svg></a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://t.me/ladiaria" rel="noreferrer noopener">Telegram <svg class="external" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="13.25" height="13.25" viewBox="0 0 13.25 13.25"><path d="M0,0H13.25V13.25H0Z" fill="none"></path><g transform="translate(1.656 1.656)"><path d="M12.385,7.969h0a.554.554,0,0,0-.552.552v3.312H4.1V4.1H7.417a.554.554,0,0,0,.552-.552h0A.554.554,0,0,0,7.417,3H4.1A1.107,1.107,0,0,0,3,4.1v7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1,1.1h7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1-1.1V8.521A.554.554,0,0,0,12.385,7.969Z" transform="translate(-3 -3)" fill="#262626"></path><path d="M15.218,3H12.3a.273.273,0,0,0-.193.469L13.175,4.54,8.869,8.847a.55.55,0,0,0,0,.778h0a.55.55,0,0,0,.778,0l4.3-4.3L15.019,6.4a.279.279,0,0,0,.475-.2V3.276A.273.273,0,0,0,15.218,3Z" transform="translate(-5.556 -3)" fill="#262626"></path></g></svg></a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://www.tiktok.com/@ladiaria" rel="noreferrer noopener">TikTok <svg class="external" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="13.25" height="13.25" viewBox="0 0 13.25 13.25"><path d="M0,0H13.25V13.25H0Z" fill="none"></path><g transform="translate(1.656 1.656)"><path d="M12.385,7.969h0a.554.554,0,0,0-.552.552v3.312H4.1V4.1H7.417a.554.554,0,0,0,.552-.552h0A.554.554,0,0,0,7.417,3H4.1A1.107,1.107,0,0,0,3,4.1v7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1,1.1h7.729a1.107,1.107,0,0,0,1.1-1.1V8.521A.554.554,0,0,0,12.385,7.969Z" transform="translate(-3 -3)" fill="#262626"></path><path d="M15.218,3H12.3a.273.273,0,0,0-.193.469L13.175,4.54,8.869,8.847a.55.55,0,0,0,0,.778h0a.55.55,0,0,0,.778,0l4.3-4.3L15.019,6.4a.279.279,0,0,0,.475-.2V3.276A.273.273,0,0,0,15.218,3Z" transform="translate(-5.556 -3)" fill="#262626"></path></g></svg></a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/newsletters/">Newsletters</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/seguir-a-la-diaria-a-traves-de-rss/">RSS</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/redes/">Más plataformas</a> </li> </ul> </div> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Ayuda</span> <ul class="navmenu-list "> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/">Centro de ayuda</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/tutoriales/">Tutoriales</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/accesibilidad/">Accesibilidad</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/privacidad/">Privacidad</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="/contacto/">Contacto</a> </li> </ul> </div> <div class="ld-main-menu__block"> <span class="ld-main-menu__title">Nosotros</span> <ul class="navmenu-list "> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="/sobre-la-diaria/">Sobre la diaria</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/equipo-de-la-diaria/">Equipo</a> </li> <li class="ld-main-menu__item small"> <a href="https://ayuda.ladiaria.com.uy/historia-de-la-diaria/">Historia</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col s12 center"> <a href="/" title="Ir a portada" class="header-logo"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="159" height="40" viewBox="0 0 256.54 64.704"><g transform="translate(22618.9 -2718.1)"><g transform="translate(-22618.9 2718.1)"><rect width="13.291" height="10.589" transform="translate(112.314 0.438)" fill="#262626" class="dofill" /><rect width="13.291" height="10.589" transform="translate(202.939 0.438)" fill="#262626" class="dofill"/><path d="M26.055-1528.431c-3.87-4.089-4.455-10-4.455-21.689,0-11.173.511-18.476,4.747-22.492,1.9-1.753,4.6-3.14,9.055-3.14,4.309,0,6.864.511,9.055,1.825V-1589.7H57.748v64.336l-11.173.146-.365-2.41C43.362-1525.583,40-1525,34.891-1525A11.425,11.425,0,0,1,26.055-1528.431Zm18.4-21.251c0-10.735-.511-13.218-5.112-13.218-3.87,0-4.309,2.483-4.309,13.218,0,10.662.511,12.634,4.309,12.634C43.873-1537.048,44.457-1538.874,44.457-1549.682Z" transform="translate(46.679 1589.7)" fill="#262626" fill-rule="evenodd" class="dofill" /><path d="M-71.9-1589.6h13.364v64.19H-71.9Z" transform="translate(71.9 1589.673)" fill="#262626" class="dofill"/><path d="M-11.77-1555.172c0-5.185-.876-9.274-2.921-11.538-2.264-2.556-6.572-4.09-12.341-4.09a57.932,57.932,0,0,0-16.5,2.921l3.067,10.443a30.337,30.337,0,0,1,12.56-1.753c1.607.219,2.921,1.68,2.994,5.477h-.8c-14.313,0-20.082,3.213-20.082,17.161,0,13.51,4.747,16.65,12.853,16.65,5.112,0,7.741-.8,9.712-2.629l.511,2.337,10.735-.292Zm-13.145,11.9.073,5.55c0,4.308-.657,6.5-4.747,6.5-2.775,0-3.359-1.533-3.359-6.353C-32.947-1541.882-32.436-1543.269-24.915-1543.269Z" transform="translate(64.86 1584.602)" fill="#262626" class="dofill" fill-rule="evenodd"/><path d="M266.83-1555.172c0-5.185-.876-9.274-2.921-11.538-2.264-2.556-6.572-4.09-12.341-4.09a57.434,57.434,0,0,0-16.5,2.921l3.067,10.443a30.337,30.337,0,0,1,12.56-1.753c1.607.219,2.921,1.68,2.994,5.477h-.8c-14.313,0-20.082,3.213-20.082,17.161,0,13.51,4.747,16.65,12.853,16.65,5.112,0,7.741-.8,9.712-2.629l.511,2.337,10.735-.292Zm-13.072,11.9.073,5.55c0,4.308-.657,6.5-4.747,6.5-2.775,0-3.359-1.533-3.359-6.353C245.726-1541.882,246.164-1543.269,253.758-1543.269Z" transform="translate(-10.29 1584.602)" fill="#262626" class="dofill" fill-rule="evenodd"/><rect width="13.291" height="49.804" transform="translate(202.939 14.532)" fill="#262626" class="dofill" /><path d="M165.8-1569.243l11.1-.657.584,2.7c2.41-1.9,5.477-2.629,10.516-2.7v13.072c-5.915.146-8.836,1.9-8.836,8.617v28.115H165.8Z" transform="translate(7.782 1584.359)" fill="#262626" class="dofill" /><path d="M143.63-1555.172c0-5.185-.8-9.274-2.921-11.538-2.264-2.556-6.572-4.09-12.341-4.09a57.932,57.932,0,0,0-16.5,2.921l3.067,10.443a30.338,30.338,0,0,1,12.56-1.753c1.607.219,2.921,1.68,2.994,5.477h-.8c-14.313,0-20.082,3.213-20.082,17.161,0,13.51,4.747,16.65,12.853,16.65,5.112,0,7.741-.8,9.712-2.629l.511,2.337,10.735-.292Zm-13.145,11.9.073,5.55c0,4.308-.657,6.5-4.747,6.5-2.775,0-3.359-1.533-3.359-6.353C122.453-1541.882,122.964-1543.269,130.485-1543.269Z" transform="translate(22.942 1584.602)" fill="#262626" class="dofill" fill-rule="evenodd"/><rect width="13.291" height="49.804" transform="translate(112.314 14.532)" fill="#262626" class="dofill" /><path d="M26.055-1528.431c-3.87-4.089-4.455-10-4.455-21.689,0-11.173.511-18.476,4.747-22.492,1.9-1.753,4.6-3.14,9.055-3.14,4.309,0,6.864.511,9.055,1.825V-1589.7H57.748v64.336l-11.173.146-.365-2.41C43.362-1525.583,40-1525,34.891-1525A11.425,11.425,0,0,1,26.055-1528.431Zm18.4-21.251c0-10.735-.511-13.218-5.112-13.218-3.87,0-4.309,2.483-4.309,13.218,0,10.662.511,12.634,4.309,12.634C43.873-1537.048,44.457-1538.874,44.457-1549.682Z" transform="translate(46.679 1589.7)" fill="#262626" class="dofill" fill-rule="evenodd"/><path d="M-71.9-1589.6h13.364v64.19H-71.9Z" transform="translate(71.9 1589.673)" fill="#262626" class="dofill" /><path d="M-11.77-1555.172c0-5.185-.876-9.274-2.921-11.538-2.264-2.556-6.572-4.09-12.341-4.09a57.932,57.932,0,0,0-16.5,2.921l3.067,10.443a30.337,30.337,0,0,1,12.56-1.753c1.607.219,2.921,1.68,2.994,5.477h-.8c-14.313,0-20.082,3.213-20.082,17.161,0,13.51,4.747,16.65,12.853,16.65,5.112,0,7.741-.8,9.712-2.629l.511,2.337,10.735-.292Zm-13.145,11.9.073,5.55c0,4.308-.657,6.5-4.747,6.5-2.775,0-3.359-1.533-3.359-6.353C-32.947-1541.882-32.436-1543.269-24.915-1543.269Z" transform="translate(64.86 1584.602)" fill="#262626" class="dofill" fill-rule="evenodd"/><path d="M266.83-1555.172c0-5.185-.876-9.274-2.921-11.538-2.264-2.556-6.572-4.09-12.341-4.09a57.434,57.434,0,0,0-16.5,2.921l3.067,10.443a30.337,30.337,0,0,1,12.56-1.753c1.607.219,2.921,1.68,2.994,5.477h-.8c-14.313,0-20.082,3.213-20.082,17.161,0,13.51,4.747,16.65,12.853,16.65,5.112,0,7.741-.8,9.712-2.629l.511,2.337,10.735-.292Zm-13.072,11.9.073,5.55c0,4.308-.657,6.5-4.747,6.5-2.775,0-3.359-1.533-3.359-6.353C245.726-1541.882,246.164-1543.269,253.758-1543.269Z" transform="translate(-10.29 1584.602)" fill="#262626" fill-rule="evenodd" class="dofill" /><rect width="13.291" height="49.804" transform="translate(202.939 14.532)" fill="#262626" class="dofill"/><path d="M165.8-1569.243l11.1-.657.584,2.7c2.41-1.9,5.477-2.629,10.516-2.7v13.072c-5.915.146-8.836,1.9-8.836,8.617v28.115H165.8Z" transform="translate(7.782 1584.359)" fill="#262626" class="dofill" /><path d="M143.63-1555.172c0-5.185-.8-9.274-2.921-11.538-2.264-2.556-6.572-4.09-12.341-4.09a57.932,57.932,0,0,0-16.5,2.921l3.067,10.443a30.338,30.338,0,0,1,12.56-1.753c1.607.219,2.921,1.68,2.994,5.477h-.8c-14.313,0-20.082,3.213-20.082,17.161,0,13.51,4.747,16.65,12.853,16.65,5.112,0,7.741-.8,9.712-2.629l.511,2.337,10.735-.292Zm-13.145,11.9.073,5.55c0,4.308-.657,6.5-4.747,6.5-2.775,0-3.359-1.533-3.359-6.353C122.453-1541.882,122.964-1543.269,130.485-1543.269Z" transform="translate(22.942 1584.602)" fill="#262626" class="dofill" fill-rule="evenodd"/><rect width="13.291" height="49.804" transform="translate(112.314 14.532)" fill="#262626" class="dofill" /><rect width="13.291" height="10.589" transform="translate(112.314 0.438)" fill="#262626" class="dofill"/></g></g></svg> </a> </div> </div> </footer> <div id="nav-mobile" class="nav-mobile navbar-fixed"> <nav> <div class="nav-wrapper"> <ul class="center row"> <li class="col s5ths"> <a class="nav-menu-button" href="/"> <svg width="24" height="24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M10 19v-5h4v5c0 .55.45 1 1 1h3c.55 0 1-.45 1-1v-7h1.7c.46 0 .68-.57.33-.87L12.67 3.6c-.38-.34-.96-.34-1.34 0l-8.36 7.53c-.34.3-.13.87.33.87H5v7c0 .55.45 1 1 1h3c.55 0 1-.45 1-1z" fill="#262626"/></svg> <span class="nav-mobile__icon-text">Portada</span> </a> </li> <li class="col s5ths"> <a class="nav-menu-button js-nav-menu__share" href="#"> <svg width="24" height="24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M18 16.08c-.76 0-1.44.3-1.96.77L8.91 12.7c.05-.23.09-.46.09-.7 0-.24-.04-.47-.09-.7l7.05-4.11c.54.5 1.25.81 2.04.81 1.66 0 3-1.34 3-3s-1.34-3-3-3-3 1.34-3 3c0 .24.04.47.09.7L8.04 9.81C7.5 9.31 6.79 9 6 9c-1.66 0-3 1.34-3 3s1.34 3 3 3c.79 0 1.5-.31 2.04-.81l7.12 4.16c-.05.21-.08.43-.08.65 0 1.61 1.31 2.92 2.92 2.92 1.61 0 2.92-1.31 2.92-2.92 0-1.61-1.31-2.92-2.92-2.92z" fill="#262626"/></svg> <span class="nav-mobile__icon-text">Compartir</span> </a> </li> <li class="col s5ths"> <a class="nav-menu-button" href="/seccion/apuntes-del-dia/articulo_mas_reciente/"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M0,0H24V24H0Z" fill="none"/><path d="M3,17.46V20.5a.5.5,0,0,0,.5.5H6.54a.469.469,0,0,0,.35-.15L17.81,9.94,14.06,6.19,3.15,17.1a.491.491,0,0,0-.15.36ZM20.71,7.04a1,1,0,0,0,0-1.41L18.37,3.29a1,1,0,0,0-1.41,0L15.13,5.12l3.75,3.75,1.83-1.83Z" fill="#262626"/></svg> <span class="nav-mobile__icon-text">Apuntes</span> </a> </li> <li class="col s5ths"> <a class="nav-menu-button" href="/radio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1526_4429" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="24" height="24"> <path d="M23.52 0.47998H0.48V23.52H23.52V0.47998Z" fill="white"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1526_4429)"> <path d="M14.1758 4.31995C13.654 4.31995 13.2313 4.74045 13.2313 5.25963V18.4151C13.2313 18.9343 13.654 19.3549 14.1758 19.3549C14.6977 19.3549 15.1204 18.9343 15.1204 18.4151V5.25963C15.1204 4.74045 14.6977 4.31995 14.1758 4.31995Z" fill="#262626"/> <path d="M4.73045 16.3011C4.73045 16.8203 5.15313 17.2408 5.67499 17.2408C6.19685 17.2408 6.61953 16.8203 6.61953 16.3011V7.37413C6.61953 6.85496 6.19685 6.43445 5.67499 6.43445C5.15313 6.43445 4.73045 6.85496 4.73045 7.37413V16.3011Z" fill="#262626"/> <path d="M16.4204 16.3011C16.4204 16.8203 16.8431 17.2408 17.365 17.2408C17.8868 17.2408 18.3095 16.8203 18.3095 16.3011V7.37413C18.3095 6.85496 17.8868 6.43445 17.365 6.43445C16.8431 6.43445 16.4204 6.85496 16.4204 7.37413V16.3011Z" fill="#262626"/> <path d="M0.48 13.2469C0.48 13.7661 0.902683 14.1866 1.42454 14.1866C1.9464 14.1866 2.36909 13.7661 2.36909 13.2469V10.4278C2.36909 9.90863 1.9464 9.48816 1.42454 9.48816C0.902683 9.48816 0.48 9.90863 0.48 10.4278V13.2469Z" fill="#262626"/> <path d="M9.92544 15.8314C10.4473 15.8314 10.87 15.4109 10.87 14.8918V8.7838C10.87 8.26462 10.4473 7.84412 9.92544 7.84412C9.40358 7.84412 8.9809 8.26462 8.9809 8.7838V14.8918C8.9809 15.4109 9.40358 15.8314 9.92544 15.8314Z" fill="#262626"/> <path d="M21.6155 15.8314C22.1373 15.8314 22.56 15.4109 22.56 14.8918V8.7838C22.56 8.26462 22.1373 7.84412 21.6155 7.84412C21.0936 7.84412 20.6709 8.26462 20.6709 8.7838V14.8918C20.6709 15.4109 21.0936 15.8314 21.6155 15.8314Z" fill="#262626"/> </g> </svg> <span class="nav-mobile__icon-text">Radio</span> </a> </li> <li class="col s5ths"> <a href="#" class="nav-menu-button right nav-menu-button-toggle js-ld-main-menu-toggle"> <svg width="24" height="24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M4 18h16c.55 0 1-.45 1-1s-.45-1-1-1H4c-.55 0-1 .45-1 1s.45 1 1 1zm0-5h16c.55 0 1-.45 1-1s-.45-1-1-1H4c-.55 0-1 .45-1 1s.45 1 1 1zM3 7c0 .55.45 1 1 1h16c.55 0 1-.45 1-1s-.45-1-1-1H4c-.55 0-1 .45-1 1z" fill="#262626"/></svg> <span class="nav-mobile__icon-text">Menú</span> </a> </li> </ul> </div> </nav> </div> <div id="alert_placeholder"></div> <script defer src="/static/materialize/js/jquery.easing.1.4.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/global.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/dropdown.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/modal.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/forms.js"></script> <script defer src="/static/js/ld.js"></script> <script defer src="/static/js/resizeSubnav.js"></script> <script src="/static/js/vendor/modernizr-custom.js"></script> <script> // Picture element HTML5 shiv document.createElement("picture"); </script> <script src="/static/js/vendor/picturefill.js" async></script> <script src="/static/js/vendor/js.cookie.js"></script> <script src="/static/js/most_read.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/velocity.min.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/tabs.js"></script> <script defer src="/static/materialize/js/materialbox.js"></script> <script> $(function(){ $("p.atitlelist a").click(function(){ ga('send', 'event', 'masleidos', 'Click', 'Article_viewpayw'); }); $('a.read-later__add').click(function(){ $('.modal').modal('open'); }); $('a.open-ipfs').click(function(){ window.open("/articulo/ipfs/142368/", 'Ver en IPFS'); }); $('a.read-later__saved').click(function(){ $('.modal').modal('open'); }); // fav buttons interactions $('a.fav__saved').click(function(){ $.ajax({ beforeSend: function(xhr, settings) { xhr.setRequestHeader("X-CSRFToken", Cookies.get('csrftoken')); }, url: "/favit/add-or-remove/", async: true, cache: false, type: 'POST', data: {target_model: 'core.Article', target_object_id: 142368}, success: function(){ $('.fav .info').addClass('hide'); $('a.fav__saved').next().addClass('hide').next().removeClass('hide'); $('a.fav__saved').addClass('hide').prev().addClass('hide').siblings(":last").removeClass('hide'); }, }); }); $('a.fav__add').click(function(){ $('.modal').modal(); $('.modal').modal('open'); }); }); // copy to clipboard function copyToClipboard(element, tooltipclass) { var tooltip = $(tooltipclass); var $temp = $("<input>"); $("body").append($temp); $temp.val($(element).text()).select(); document.execCommand("copy"); $temp.remove(); tooltip.removeClass('off'); tooltip.text('Enlace copiado'); setTimeout(function() { tooltip.addClass('off'); }, 1000); setTimeout(function() { tooltip.text(''); }, 1200); } </script> <script defer src="/static/js/liveblog_notification.js"></script> <script type="text/javascript"> $(window).on("liveblog_notification_empty", function(){ $("#subscribe-notice-wrapper").removeClass("hide"); }).on("live_embed_event_notification_show", function(){ $('#live_embed_event_notification').load("/cartelera/live_embed_event/notification/", function(response){ if(response){ $('.btn-close', this).click(function(){ notification_close(this); }); }else{ load_liveblog_notification("en-vivo", "ciencia"); } }); }); $(function(){ $("#nlsubscribe").click(function(){ $("#nlsubscribe_envelope").addClass("hide"); $("#nlsubscribe_loading").removeClass("hide"); $.get("/usuarios/nlsubscribe/" + $(this).attr("data-nl") + "/", function(){ $("#nlsubscribe").addClass("hide"); $("#nlsubscribe_saved").removeClass("hide"); }); }); }); </script> <script src="/static/js/switch_change_events.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $(window).trigger("live_embed_event_notification_show"); }); switch_change_events($('.switch-container')); </script> <script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async defer data-cfasync="false"></script> <script type="text/javascript"> function notification_close(btn_close){ var notification = $(btn_close).parents('.breaking-notice'); $.get('/' + $(btn_close).attr('data-object') + '/' + $(btn_close).attr('data-id') + '/closed/', function(data){ notification.toggle(); }); } document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { // Live notifications $('.btn-close').click(function() { notification_close(this); }); function sendGTMEvent(eventName) { if (!window.dataLayer) return; window.dataLayer.push({ event: eventName, // nlPopupDisplayed || nlPopupCTAClick || loggedWithOneTap isSubscriber: false, isLoggedIn: false }); } // Variables to prevent multiple initializations let oneTabInitialized = false; let retryCount = 0; const MAX_RETRIES = 2; function initializeGoogleOneTap() { // Prevent multiple initializations if (oneTabInitialized) { // Google One Tap already initialized return; } if (!window.google || !google.accounts || !google.accounts.id) { // Google One Tap script not loaded yet if (retryCount < MAX_RETRIES) { retryCount++; setTimeout(initializeGoogleOneTap, 1000); } return; } try { google.accounts.id.initialize({ client_id: '544267944979-i691lstjgs2sdmfar0bhugk1gcgvrtkk.apps.googleusercontent.com', callback: handleCredentialResponse, context: 'signin', // Additional configurations for stability itp_support: true, use_fedcm_for_prompt: false, // UI behavior configurations cancel_on_tap_outside: true, auto_select: false }); oneTabInitialized = true; // Google One Tap initialized successfully google.accounts.id.prompt((notification) => { if (notification.isNotDisplayed() || notification.isSkippedMoment()) { const reason = notification.getNotDisplayedReason(); const skippedReason = notification.getSkippedReason(); console.log('Google One Tap not displayed. Reason:', reason || skippedReason); // supressed_by_user => User closed the One Tap prompt and Google will not show it again until met conditions // tap_outside => User closed the One Tap prompt by tapping outside // user_cancel => User closed the One Tap prompt by clicking the cancel button // opt_out_or_no_session => User opted out of One Tap or no session available } else { const dismissedReason = notification.getDismissedReason(); if (!dismissedReason) return; sendGTMEvent("loggedWithOneTap"); } }); } catch (error) { console.error('Error initializing Google One Tap:', error); } } function parseJwt(token) { try { const base64Url = token.split('.')[1]; const base64 = base64Url.replace(/-/g, '+').replace(/_/g, '/'); const jsonPayload = decodeURIComponent( atob(base64).split('').map(function (c) { return '%' + ('00' + c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2); }).join('') ); return JSON.parse(jsonPayload); } catch (error) { console.error('Error parsing JWT token:', error); throw error; } } function handleCredentialResponse(response) { // Credential response received if (!response || !response.credential) { console.error('No credential received'); return; } try { const payload = parseJwt(response.credential); const email = payload.email; if (!email) { console.error('No email found in credential'); // Fallback without login_hint const currentUrl = window.location.href; const nextUrl = encodeURIComponent(currentUrl); window.location.href = "/login/google-oauth2/?next=" + nextUrl; return; } const currentUrl = window.location.href; const nextUrl = encodeURIComponent(currentUrl); // Redirecting to OAuth with email hint window.location.href = "/login/google-oauth2/?next=" + nextUrl + "&login_hint=" + encodeURIComponent(email); } catch (error) { console.error('Error processing credential:', error); // Fallback: redirect without login_hint // Falling back to OAuth without login_hint const currentUrl = window.location.href; const nextUrl = encodeURIComponent(currentUrl); window.location.href = "/login/google-oauth2/?next=" + nextUrl; } } // Initialize when DOM is ready if (document.readyState === 'loading') { document.addEventListener('DOMContentLoaded', initializeGoogleOneTap); } else { // DOM is already ready initializeGoogleOneTap(); } // Backup: initialize on window.onload if DOMContentLoaded didn't work window.addEventListener('load', function() { if (!oneTabInitialized) { // Initializing via window.onload backup initializeGoogleOneTap(); } }); }); </script> </body> </html>