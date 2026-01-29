Programa Pepe Mujica es en realidad un apócope de un nombre demasiado largo para un título de prensa: “Programa de Cooperación Latinoamericana y Caribeña en Ciencia, Tecnología e Innovación Pepe Mujica”, o en portugués, Prosul Pepe Mujica.

El programa implica una inversión de 50 millones de reales (unos 9,2 millones de dólares si es que no baja o sube en estos días) que estarán destinados a “ampliar la cooperación científica entre los países latinoamericanos”, según consigna el sitio del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de nuestro país hermano (CNPq según su sigla en portugués).

Según dijo la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Santos, el programa “nace de la comprensión de que la ciencia debe conectarse con los verdaderos desafíos de nuestra gente” y es “un homenaje a José Mujica y su llamado a una América Latina más unida, más solidaria, más comprometida con la vida y el futuro”. El fondo también concreta el compromiso asumido por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva de ampliar la cooperación, en este caso científica, en América Latina y el Caribe.

En qué consiste el Programa Pepe Mujica y quién lo financia

“El Programa Pepe Mujica se centra en la formación de redes temáticas de investigación entre instituciones de América Latina y el Caribe, la movilidad de investigadores en diferentes niveles de formación y el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos. También incluye acciones para fortalecer la infraestructura científica regional, estimular la innovación tecnológica y promover la educación y la difusión de la ciencia”, señala el CNPq en su sitio.

Tendrá tres líneas a las que podrán presentarse investigadoras e investigadores formando equipos y redes: consolidados, emergentes e investigaciones bilaterales. Las investigaciones podrán centrarse en seis grandes áreas: ambiente y sustentabilidad; alimentación y agricultura; energía y minerales; salud; tecnología de la información (que incluye a la inteligencia artificial) y el vago “ciencias humanas y sociales”. Los proyectos pueden presentarse hasta el 30 de abril en el sitio del CNPq.

La financiación, de 50 millones de reales, será aportada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil vía el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

En el lanzamiento estuvo presente la exsenadora y expresidenta Lucía Topolansky, quien emocionada y citando a Mujica, recordó que en ciencia también “lo imposible cuesta un poco más”.