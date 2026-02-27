Supongamos que hiciéramos un safari al pasado, como en el cuento “El sonido de un trueno”, de Ray Bradbury, pero retrocediendo hasta el Jurásico, 150 millones de años atrás. Por mucha emoción que nos produjera la chance de toparnos con dinosaurios, es posible que al bajar de la máquina del tiempo nos sorprendiera también otra cosa: encontrarnos con un mundo bastante apagado y monocromático en comparación al actual.

Nos rodearía una vegetación dominada principalmente por coníferas y helechos. Por entonces, recién estaban surgiendo los antepasados de un tipo de plantas que cambiarían el aspecto del mundo, las últimas en aparecer en la historia evolutiva de los vegetales terrestres: las angiospermas o plantas con flores. Pronto pasarían a dominar casi todos los ecosistemas en una explosión colorida y diversa, hasta representar el 90% de todas las especies de plantas actuales, una conquista tan veloz y masiva que el propio Charles Darwin la tildó de “misterio abominable”. Hoy nos resulta difícil concebir el planeta sin ellas.

Buena parte de la belleza de nuestro mundo la debemos en realidad a una historia de amor y “engaños”. Como cuenta la bióloga y divulgadora Ángeles Beri, la mayoría de las flores son en realidad una pista de aterrizaje que busca atraer a los polinizadores con los que coevolucionaron, como murciélagos, insectos y aves.

Por ejemplo, algunas flores pueden imitar la forma y hasta el olor de las hembras de algunos animales para que los machos intenten copularlas y trasladen así el polen, que porta las células sexuales masculinas de la flor. Otras son capaces de generar calor y ofrecer aparentemente un “hogar” cálido para atraer a sus polinizadores en épocas de bajas temperaturas.

Pero ¿las flores atraen solo a los polinizadores? Esta es la pregunta que funciona como punto de partida de las tres flamantes guías de identificación de flores editadas por el biólogo Emanuel Machín y la artista y diseñadora Verónica Carmona, con la colaboración ocasional de Fabián y Diego Martínez.

Como aclaran en la introducción de Flores del sur de Uruguay, es verdad que los colores, aromas y formas de las flores buscan llamar la atención de los polinizadores que asegurarán su descendencia, pero desde hace miles de años también logran hacerlo con artistas, perfumistas y cualquier persona que aprecie la naturaleza. En cierto modo, somos los felices beneficiarios colaterales de una belleza que no está orientada a nosotros, pero que ha influido muchísimo en nuestra cultura, a tal punto que la modelamos, la llenamos de simbolismos y la comercializamos.

La apreciación de las flores da lugar a menudo a una paradoja. Hay gran cantidad de personas que las admiran por fuera de su entorno natural, cuando están condenadas a la vida breve y ornamental de los floreros, pero casi no las registran en un contexto silvestre. Y esto último es justamente lo que buscan estas tres guías desplegables de bolsillo: ser una compañía en paseos y exploraciones de la naturaleza, ya sea en la costa, las sierras o los ambientes urbanos.

Como toda guía de naturaleza, son herramientas de transformación del entorno. Si para los humanos, como dijo el filósofo George Steiner, lo que no se nombra no existe, las guías cumplen la misión de hacernos conscientes de lo que nos rodea. En este caso, al permitirnos descubrir los nombres y características de las flores a nuestro alrededor, dotan de nuevo sentido los ambientes en los que nos movemos, los convierten en espacios de descubrimiento, los llenan de historias y les confieren significados.

En eso son especialmente buenas estas tres guías gracias a su diseño. Fáciles de trasladar en cualquier paseo, su formato desplegable permite rastrear con sencillez las flores. Están ordenadas por colores, lo que facilita la búsqueda de la especie cuando vemos una que nos llama la atención.

Cada flor mencionada en estas guías cuenta con una foto de buena calidad que permite distinguir las características de la especie y aporta varios datos: si es nativa o exótica, su nombre común y científico, los ambientes en los que suele encontrarse, si tiene valor ornamental, medicinal o comestible, si puede resultar tóxica e incluso algunas referencias culturales (por ejemplo, en la costa podemos encontrar una especie que se parece a Bob Patiño, el personaje de Los Simpson: la nudosilla). Explorándolas nos enteramos de que tenemos flores carnívoras en nuestras sierras, de que el ceibo es irresistible para una increíble cantidad de insectos, de que pequeñas flores silvestres a las que no se les presta mucha atención han obtenido premios internacionales de jardinería.

Esta información es producto de muchos años de estudio de botánicos y botánicas de Uruguay y la región, por supuesto, pero también del trajín incansable de sus autores. Emanuel y Verónica hicieron muchas incursiones en el sur, la costa y las sierras de Uruguay para fotografiar y recabar datos. Sus guías no pretenden ser exhaustivas –cada una contiene un centenar de especies–, sino una muestra de lo que cualquier caminante puede hallar al recorrer esas regiones.

Son también un recordatorio del momento frágil que atraviesa nuestra biodiversidad y de la belleza menguante que necesitamos conservar. La guía dedicada a las flores del paisaje costero invita a descubrir las especies pequeñas, amenazadas y luminosas que resisten ante el avance urbano y las multitudes del verano. Por ejemplo, muchas de las flores que aparecen allí son emblemáticas –y algunas endémicas– de Punta Ballena, pero su conservación estuvo en entredicho debido al proyecto urbanístico que preveía construir 29 residencias en el lugar.

La guía dedicada a las flores de las sierras apela a la emoción de encontrar especies que sobreviven entre el viento y el sol en uno de nuestros paisajes más característicos. La guía dedicada a las flores del sur nos enseña que a veces la belleza está en lugares inesperados y muy cercanos, como las cunetas y las franjas al costado de las rutas, y por eso mismo corren riesgo. Las tres son ventanas a un mundo a menudo subvalorado y un puente tendido que invita a reconectarse con la naturaleza.

En Montevideo las guías se consiguen solo en las librerías Charco y Fauna Indígena. En el interior, en varios sitios, y en las redes en el Instagram @emamachinrel.

Guía: Flores del sur de Uruguay. Saberes curativos y culinarios (2025)

Autores: Emanuel Machín, Verónica Carmona, Fabián Martínez y Diego Martínez

Guía: Flores de las sierras de Uruguay. Guía para su reconocimiento (2026)

Autores: Emanuel Machín y Verónica Carmona

Guía: Flores del paisaje costero de Uruguay. Guía para su reconocimiento (2026)

Autores: Emanuel Machín y Verónica Carmona.