Un nuevo libro indaga en los secretos y curiosidades de las aves del Uruguay

Secretos y curiosidades de las aves del Uruguay, de Gabriel Rocha, ofrece un paseo heterogéneo pero entretenido por algunas de las conductas y características más fascinantes de las aves que habitan nuestro país.

Si los libros son ventanas al mundo, como dice el lugar común, los que ha hecho Gabriel Rocha hasta ahora se tomaron esta máxima casi literalmente. Del otro lado de la ventana de tu casa, sin importar si estás en medio de la ciudad o en pleno campo, hay un mundo del que no se vuelve una vez que se entra en él: el de las aves.

Vivimos rodeados de dinosaurios. Algunos nos despiertan con su canto antes de que despunte la madrugada; otros perchan en las antenas de los edificios; unos cuantos vienen a alimentarse en los árboles de nuestros jardines, parques y plazas. Son tan fascinantes como los de las películas de Steven Spielberg, pero buena parte de la población los ignora o no los aprecia con plenitud, pese a su alcurnia: son descendientes de los dinosaurios que lograron la proeza de sobrevivir a la extinción masiva tras el asteroide caído hace 66 millones de años.

Lo único que necesitamos para empezar a caer en su embrujo es identificarlos, conocer sus costumbres y de ese modo comenzar a verlos, en la acepción más amplia del término. Al compendiar en forma pormenorizada las aves que habitan en nuestro país, con profusión de fotografías y un diseño ameno, las diferentes ediciones de las guías de aves de Gabriel Rocha –al igual que las de muchos otros autores en estas últimas décadas– han hecho justamente eso: dar herramientas a los lectores para descubrir la biodiversidad que los rodea y percatarse de que algo tan sencillo como eso puede ser una gran fuente de felicidad.

En su más reciente libro, sin embargo, Gabriel Rocha cambia el enfoque. En vez de pasar lista a nuestras aves, busca que el lector conozca más sobre sus comportamientos y características. Una vez abierta la ventana, para seguir con el ejemplo, hace zoom sobre algunos aspectos que ha observado en más de tres décadas de salidas de campo y que pueden haber pasado inadvertidos para los lectores, ya sean recién iniciados o experimentados en el mundo de las aves.

Secretos y curiosidades de las aves del Uruguay no busca explorar un tema en profundidad sobre este grupo de animales, como evolución, etología o conservación, sino transmitir la sensación de maravilla que la observación de aves ha deparado al autor a lo largo de su vida.

Da respuesta a muchas de las preguntas que tanto él como los participantes de sus salidas de campo se han hecho en los últimos años, al observar las aves que habitan el país, y lo hace basándose en su experiencia acumulada, su ojo atento y también en parte de la bibliografía existente. El resultado es obviamente heterogéneo y abarca un rango amplísimo de conocimientos, pero el autor logra englobarlos con habilidad en capítulos temáticos de naturaleza dispar.

Por ejemplo, resume datos comportamentales interesantes, como las migraciones de las aves de Uruguay, los cortejos, las vocalizaciones o la construcción de nidos, pero también se centra en aspectos físicos, como la evolución de los colores en las aves, el gran tamaño de algunas especies o la fascinación por las rapaces, y explora algunos puntos sobre la relación de los humanos con estos animales, como la conservación, las especies invasoras, los posibles efectos del cambio climático y el vínculo estrecho de ciertas aves con los espacios urbanizados.

Algunos de estos puntos son tocados en forma ligera y sin gran desarrollo conceptual, como ocurre con los problemas de conservación o el origen de las aves, pero otros cumplen sobradamente con el cometido de despertar fascinación en el lector y estimular sus deseos por conocer más.

Quien se sumerja en el libro podrá descubrir en qué consiste la promiscuidad de los ñandúes, por qué a los teros les gustan los tríos, qué otras especies además del tordo buscan niñeros gratis para sus huevos, cómo es posible saber el estado de ánimo del carancho al observar su pico, por qué los poetas deberían considerar también a los playeros como símbolo de la primavera y cuál es el pequeño pueblo de Artigas colonizado por el boyero cacique, entre muchos otros datos interesantes.

Prueba de la filosofía del libro y de su autor es el final, que da una serie de recomendaciones útiles para observar la mayor cantidad posible de aves en entornos urbanos, sin olvidar la cautela que debe aplicarse para mitigar el impacto que este entusiasmo puede provocar a veces en la propia biodiversidad que se busca admirar. Como resultado, a uno le dan ganas de dejar lo que está haciendo, por ejemplo, escribir en una computadora un artículo sobre libros de aves, para salir binoculares en mano a descubrir los misterios que nos aguardan del otro lado de la ventana.