Conicyt: “enorme preocupación” por eliminación en rendición de vacantes en Clemente Estable, Ambiente y Comisión de Patrimonio

El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología emitió una declaración sobre la Rendición de Cuentas en la que reclama, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, la revisión de varias disposiciones.

El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, Conicyt, probablemente sea el ámbito más plural para el tratamiento de temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación que tiene el país. En él hay integrantes en representación del Poder Ejecutivo, los entes públicos, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, las universidades privadas, el Congreso de Intendentes, el Sistema Nacional de Investigadores, el sector productivo y del PIT-CNT. Esta composición variopinta hace que el comunicado que acaban de hacer público respecto a la Rendición de Cuentas que está bajo tratamiento parlamentario sea producto de un consenso encomiable que le da un gran valor.

Tras dar por descontada la “importancia de la ciencia, la investigación y la innovación para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país”, reflejada en “los compromisos electorales asumidos por la enorme mayoría de las organizaciones políticas de nuestro país en favor de un fortalecimiento del sistema científicotecnológico”, el Conicy resuelve un conjunto de ocho puntos respecto a “la Rendición de Cuentas actualmente a consideración del Parlamento” y también, de paso, al “texto de Ley de Presupuesto aprobado por el Parlamento nacional en el año 2025”. Veamos lo que sostienen en cada uno de ellos (aclarando que los títulos a modo de resumen son nuestros).

1 y 3: fondos insuficientes

En su primer punto declaran su “enorme preocupación por constatar que tanto en la Ley de Presupuesto aprobada en 2025 como en la Rendición de Cuentas”, los fondos destinados al desarrollo de la ciencia, la investigación y la innovación “si bien han tendido a crecer, continúan siendo muy insuficientes para lograr establecer un sistema de creación de conocimiento e innovación acorde con los desafíos planteados para el desarrollo nacional”.

En el tercer punto también se refieren a los recursos: señalan su “preocupación” respecto a que “las instancias de debate nacional”, a las que aluden en el punto dos, “no podrán traducirse en hechos reales si no tienen aparejada la asignación de recursos acordes para hacerlas realidad”, remarcando que “no es viable lograr la consolidación de una institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación si no se asignan recursos mínimamente acordes”.

2: incongruencia

En el segundo numeral manifiestan “que la escasa dotación de recursos propuesta es particularmente llamativa en el contexto en el que el gobierno ha lanzado varias instancias de debate nacional referidas a la creación de un nuevo Plan Estratégico en Ciencias y Tecnología (PENCTI), la confección de una Estrategia Nacional de Desarrollo y el diseño de una Ley de Institucionalidad en Ciencia, Tecnología e Innovación”.

4: alivio y beneplácito ante el diálogo

No todo son pálidas. En el cuarto punto comunican su “alivio ante el acuerdo entre la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento, la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura y la directiva del Programa de Desarrollo para las Ciencias Básicas (Pedeciba)” que dispuso “retirar los artículos 347, 348, 349 y 350 de la Rendición de Cuentas”. Como ya habíamos abordado [en una nota previa], esos cuatro artículos disponían cambios sobre el funcionamiento del Pedeciba. El Conicyt dice en su comunicado que dicho articulado “había generado una amplia alarma en la comunidad académica nacional, pues implicaba cambios significativos en la gobernanza y diseño institucional de dicho programa”. Por todo ello, expresa su “beneplácito ante la apertura de un diálogo con los mencionados actores” que llevó a “analizar la mejor forma de mejorar el funcionamiento de dicho Programa”.

5: Preocupación por eliminación de vacantes

En el quinto punto, el Conicyt manifiesta “enorme preocupación, pues en el artículo 285 se incluye la eliminación de un importante número de cargos vacantes en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), en el Ministerio de Ambiente y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación”, remarcando que esas vacantes “no han sido cubiertas” porque “los fondos necesarios no han sido asignados para cubrir los cargos”.

Sobre este tema agrega el Conicyt que la eliminación de esas decenas de vacantes (50 en los tres organismos mencionados solo por efecto del artículo 285 de la rendición) “representan una reducción significativa de las capacidades de investigación instaladas y afectan instituciones cuya misión es generar conocimiento original, formar recursos humanos altamente calificados, preservar el patrimonio cultural y aportar evidencia científica para el diseño e implementación de políticas públicas”. Más aún, sobre las 18 vacantes que se recortan en el IIBCE, dicen que es “una cifra muy importante comparada con los cargos de plantilla actualmente cubiertos”. En todos los casos, argumentan, “la supresión de cargos especializados en lugar de asignar los fondos para cubrirlos implica, además, la interrupción de líneas de investigación, el debilitamiento de equipos consolidados y una menor capacidad para formar e insertar laboralmente a nuevas generaciones de investigadoras e investigadores”.

6 y 7: un exhorto y más diálogo

En el punto sexto exhortan entonces “al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a revisar estas disposiciones durante el proceso de discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas”, en especial para que procuren “preservar los cargos destinados a la investigación científica y asegurar la continuidad de capacidades institucionales construidas a lo largo de décadas”.

Asimismo, en el séptimo numeral, dejan clara su “voluntad de diálogo con el conjunto de actores sociales, institucionales, gubernamentales y políticos asociados a la ciencia, la creación de conocimiento original, la tecnología y la innovación a los efectos de mejorar los atrasos presupuestales e institucionales que nuestro país sufre desde hace tiempo en la materia”.

8: preocupación compartida y falsa oposición

En el último punto, el Conicyt sostiene que “comprende y comparte la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social”; sin embargo, manifiesta que “es una falsa oposición plantear que este objetivo deba alcanzarse a costa del debilitamiento de las capacidades de investigación nacionales”. No hace mucha falta decir por qué es deseable no debilitar las capacidades de investigación nacional, pero el comunicado del Conicyt lo hace una vez más, porque el público y los jerarcas se renuevan: esas capacidades “llevan a una acumulación y formación que no solo son valiosas en sí mismas, sino que además son fundamentales para informar en relación al diseño y la implementación de mejores políticas públicas”, sostienen, al tiempo que afirman que “la inversión en investigación no solo genera conocimiento, sino también oportunidades de formación, innovación, desarrollo productivo y empleo altamente calificado, elementos indispensables para construir un país con mayores oportunidades y un desarrollo sostenible de largo plazo”.

Si la unión hace la fuerza, el texto de consenso entre representantes de tantos sectores del Conicyt debería tener su impacto entre los legisladores y legisladoras que abordarán estos temas en las semanas venideras.