En la noche del viernes, dos hombres fueron atacados a balazos en el populoso barrio El General, en Colonia del Sacramento. Uno de ellos, de 30 años, falleció el sábado, mientras que el otro permanece internado. Se trata del segundo ataque con víctimas fatales ocurrido en esa zona de Colonia del Sacramento en lo que va del año.

Al igual que el incidente anterior, este ataque también ocurrió en una boca de venta de drogas, según informó el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, en una conferencia de prensa este lunes.

Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, vecinos de la calle Diego Espino solicitaron apoyo policial tras escuchar disparos de arma de fuego. Al llegar a una finca que funcionaba como boca de venta de drogas, los policías encontraron a un hombre de 30 años herido, que posteriormente fue trasladado a un sanatorio privado, donde falleció producto de una herida de bala en la cabeza. Luego la Policía supo que un joven de 18 años había resultado herido en ese ataque y llevado al hospital Samuel Bertón, donde actualmente se recupera. Los hombres atacados no formaban parte de quienes se dedicaban a actividades de tráfico en esa finca.

Como resultado de la investigación dirigida por la Fiscalía Departamental de primer turno y ejecutada por personal policial, pocas horas después del ataque fueron detenidas tres personas mayores de edad y un adolescente, que están a disposición de la Justicia. En el momento de la detención, llevaban consigo cocaína destinada a la comercialización.

En la tarde del lunes, las personas detenidas fueron condenadas por la Justicia. El adolescente de 14 años fue condenado como presunto autor de una infracción gravísima a ley penal, tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado, en reiteración real, con una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa y en calidad de coautor, y una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de suministro de sustancia estupefaciente en calidad de autor, todos ellos en régimen de reiteración real. Se dispuso la internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por 120 días.

Además, un joven de 20 años fue formalizado como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa en calidad de autor en régimen de reiteración real, con un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor, un delito de porte de arma por reincidente y un delito de suministro de sustancia estupefaciente, todos en régimen de reiteración real. Se dispuso prisión preventiva también por 120 días.

Ambos responsables del ataque con arma de fuego son oriundos de Montevideo y se trasladaban con frecuencia a Colonia del Sacramento para realizar actividades vinculadas al narcotráfico, según informó el jefe de la Policía coloniense.

Una mujer de 21 años fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de “suministro de sustancia estupefaciente a título oneroso”, con una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, un hombre de 25 años fue condenado por un delito de comercialización de sustancia estupefaciente a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.