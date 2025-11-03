En la noche del viernes, dos hombres fueron atacados a balazos en el populoso barrio El General, en Colonia del Sacramento. Uno de ellos, de 30 años, falleció el sábado, mientras que el otro permanece internado. Se trata del segundo ataque con víctimas fatales ocurrido en esa zona de Colonia del Sacramento en lo que va del año.

Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, vecinos de la calle Diego Espino solicitaron apoyo policial tras escuchar disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre herido, que posteriormente fue trasladado al hospital local en una ambulancia de emergencia móvil. Luego la policía supo que otro hombre había resultado herido en ese ataque y llevado al mismo centro de salud por particulares.

Como resultado de la investigación dirigida por la Fiscalía Departamental de primer turno y ejecutada por personal policial, fueron detenidas tres personas mayores de edad y un adolescente, que están a disposición de la Justicia.