En la mañana de este miércoles, un hombre de 49 años fue asesinado en el barrio Pueblo Nuevo de Colonia del Sacramento. Se trata del segundo homicidio ocurrido en esa ciudad en cinco días.

Según supo la diaria con base en fuentes policiales, en la finca ubicada en la calle Domingo Baqué se registró un incidente entre dos personas, el hombre que falleció y su hijastro, de 36 años.

De acuerdo con la investigación policial, el hombre de 36 años atacó a su padrastro con una arma blanca provocándole una herida mortal, tras una discusión. Fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la fiscal letrada de Segundo Turno, quien se hizo presente en la vivienda para dirigir las actuaciones.