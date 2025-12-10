Del 11 al 14 de diciembre, en el parque El Retiro de Nueva Helvecia, se desarrollará la 57ª edición de la Bierfest, la fiesta que combina cultura, identidad y entretenimiento.

Además de espectáculos musicales, habrá competencias cerveceras, desfiles tradicionales y hasta carreras de mozos, entre otros atractivos.

Programación

Jueves 11

Espacio Múnich Zumba con Gise

Escenario Zúrich

Elección de la Reina de Nueva Helvecia Antología (tributo a Shakira)

Viernes 12

Escenario Zúrich

Agustín Britos, La voz de Fito (tributo a Fito Páez) Reconocimientos a personas e instituciones de la zona La Misma Cuadra Enzo y La Sub 21

Espacio Múnich Richard e Ileana Los Brillantes

Sábado 13

Escenario Zúrich Los Embajadores del Ritmo Con Alma y Vida Tabaré Cardozo y su banda El Bahiano

Espacio Múnich

La Swinghouse La Cocoa

Despertar Bierfest: desde la mañana, recorriendo la ciudad con reparto de malta. Más detalles de la Bierfest Nueva Helvecia.

Domingo 14

En la mañana: 9:30: carrera de mozos. Al mediodía: venta de pollos asados a beneficio del Centro Auxiliar de Nueva Helvecia. En la tarde: 17:30: desfile central de instituciones y colectividades, carros alegóricos por la avenida José Batlle y Ordóñez. Rey y Reina del Chopp Posta Cervecera Acarreo Leñadores Tulipas masculina y femenina Cinchada masculina y femenina

Escenario Zúrich

Alpenveichen Andy Perrone La Penúltima (Sorteo de rifa y coronación del desfile) Cumbia Club

Espacio Múnich

Los Embajadores del Ritmo Diego Pez y Los Pernoctantes.