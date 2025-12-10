Del 11 al 14 de diciembre, en el parque El Retiro de Nueva Helvecia, se desarrollará la 57ª edición de la Bierfest, la fiesta que combina cultura, identidad y entretenimiento.
Además de espectáculos musicales, habrá competencias cerveceras, desfiles tradicionales y hasta carreras de mozos, entre otros atractivos.
Programación
Jueves 11
Espacio Múnich Zumba con Gise
Escenario Zúrich
Elección de la Reina de Nueva Helvecia Antología (tributo a Shakira)
Viernes 12
Escenario Zúrich
Agustín Britos, La voz de Fito (tributo a Fito Páez) Reconocimientos a personas e instituciones de la zona La Misma Cuadra Enzo y La Sub 21
Espacio Múnich Richard e Ileana Los Brillantes
Sábado 13
Escenario Zúrich Los Embajadores del Ritmo Con Alma y Vida Tabaré Cardozo y su banda El Bahiano
Espacio Múnich
La Swinghouse La Cocoa
Despertar Bierfest: desde la mañana, recorriendo la ciudad con reparto de malta. Más detalles de la Bierfest Nueva Helvecia.
Domingo 14
En la mañana: 9:30: carrera de mozos. Al mediodía: venta de pollos asados a beneficio del Centro Auxiliar de Nueva Helvecia. En la tarde: 17:30: desfile central de instituciones y colectividades, carros alegóricos por la avenida José Batlle y Ordóñez. Rey y Reina del Chopp Posta Cervecera Acarreo Leñadores Tulipas masculina y femenina Cinchada masculina y femenina
Escenario Zúrich
Alpenveichen Andy Perrone La Penúltima (Sorteo de rifa y coronación del desfile) Cumbia Club
Espacio Múnich
Los Embajadores del Ritmo Diego Pez y Los Pernoctantes.