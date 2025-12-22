Con el inicio de la temporada estival, el ingreso de turistas provenientes de Argentina por la terminal portuaria de Colonia del Sacramento ha aumentado en las últimas semanas, según expresaron operadores navieros consultados por la diaria. La afluencia de una mayor cantidad de pasajeros en cada barco que llega a ese puerto determina la ocurrencia de demoras en el ingreso de las personas, así como en las salidas de los buques que emprenden el retorno, también cargado de pasajeros, hacia el puerto de Buenos Aires.

En el último año aumentó el tiempo de demora en realizar los trámites migratorios debido a la utilización de un nuevo software por parte de Migraciones.

En efecto, en agosto la Asociación Turística Departamental de Colonia expresó preocupación por la implementación del nuevo sistema de control migratorio en el puerto de Colonia del Sacramento.

En una entrevista publicada por la diaria, el presidente de esa asociación, Andrés Castellano, dijo que en el puerto de Colonia “se instaló el nuevo sistema de control migratorio biométrico, con foto y huella, que demora, por lo menos, tres veces más el tiempo que demoraba el sistema anterior”. “Si bien nosotros oportunamente manifestamos que estábamos de acuerdo con reforzar la seguridad y que haya mejoras en ese sentido, las demoras en este aspecto preocupan mucho”, añadió.

Castellano comentó que en los fines de semana largos se registraron “grandes demoras, con atrasos de hasta una hora por turno, tanto en Colonia Express como en Buquebus”. “Imaginamos que de cara a la temporada estival esto será una dificultad, porque perjudicará al turismo en Colonia y en todo el país”, agregó.

En esa línea, el operador turístico comentó que “los funcionarios de Migraciones hacen el mayor esfuerzo posible, pero no alcanza con los que hay hoy en día”. “Evidentemente, ya lo hemos manifestado y pedimos a Migraciones que refuerce la cantidad de operarios”, sostuvo.

En tanto, al ser consultado por la prensa local sobre este tema, en una visita que hizo en las últimas semanas a Colonia del Sacramento, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, expresó que “el principal cuello de botella” en esa terminal portuaria “es el software que utiliza Migraciones”. Sin adelantar detalles, expresó que “el gobierno está trabajando en planes B” para evitar la demora de las personas que hacen el trámite de ingreso al territorio nacional.

Por su parte, representantes de las empresas navieras que operan en esta terminal portuaria dijeron a la diaria que Colonia Express y Buquebus elevaron “una consulta, y también una queja, a los ministerios del Interior, Transporte y Obras Públicas, Turismo y a Migraciones, para ver qué medidas se tomarían para resolver esas situaciones”.

Según comentaron fuentes empresariales, la oficina de Migraciones de Colonia del Sacramento envió un informe a la sede central, en el que sostenía que el plantel actual, compuesto por 34 trabajadores, debía ser reforzado con otros 20 funcionarios en forma permanente para atender el ingreso y egreso de personas a ese puerto, “más allá de los refuerzos que se realizan con personal temporal en verano”.

“Cada viaje puede generar demoras de hasta una hora, y ante la perspectiva de un verano que aparenta ser muy bueno, estamos preocupados”, resumieron los representantes de las empresas navieras.

Sin controles

El propietario de la naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, dio una respuesta tajante al ser consultado por este tema por la prensa coloniense: “Soy partidario de que no haya trámites de Migraciones entre Uruguay y Argentina”, porque “son dos países que se conocen tanto, que son de la misma raíz, y tenemos que dar el ejemplo que se da en Europa”, donde no se realizan controles exhaustivos a la hora de atravesar las fronteras de los países. “Hace 40 años que estamos pidiendo que se saquen los controles de Migraciones” entre las dos naciones rioplatenses, remató el empresario naviero.