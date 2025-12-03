En agosto, la Asociación Turística Departamental de Colonia, expresó preocupación por la implementación del nuevo sistema de control migratorio en el puerto de Colonia del Sacramento.

En entrevista publicada por la diaria, el presidente de esa asociación, Andrés Castellano, dijo que en el Puerto de Colonia “se instaló el nuevo sistema de control migratorio biométrico, con foto y huella, que demora, por lo menos, tres veces el tiempo que demoraba el sistema anterior”. “Si bien nosotros oportunamente manifestamos que estábamos de acuerdo con reforzar la seguridad y que haya mejoras en ese sentido, las demoras en este aspecto preocupan mucho”, añadió.

Castellano comentó que en los fines de semana largos se registraron “grandes demoras, con atrasos de hasta una hora por turno, tanto en Colonia Express como en Buquebus”. “Imaginamos que de cara a la temporada estival esto será una dificultad, porque perjudicará al turismo en Colonia y en todo el país”, agregó.

En esa línea, el operador turístico comentó que “los funcionarios de Migraciones hacen el mayor esfuerzo posible, pero no alcanza con los que hay hoy en día”. “Evidentemente, ya lo hemos manifestado y pedimos a Migraciones que refuerce la cantidad de operarios”, sostuvo.

Al ser consultado por la prensa local sobre este tema, en una visita que realizó este martes a Colonia del Sacramento, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, expresó que “el principal cuello de botella” en esa terminal portuaria “es el software qeu utiliza Migraciones”, y, sin adelantar detalles, expresó que “el gobierno está trabajando en planes B”, para evitar la demora de las personas que realizan el trámite de ingreso al territorio nacional.

Por su parte, el propietario de la naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, ofreció una respuesta tajante al ser consultado por la prensa coloniense: “Soy partidario de que no haya trámites de Migraciones entre Uruguay y Argentina”, porque “son dos países que se conocen tanto, que son de la misma raíz, y tenemos que dar el ejemplo que se da en Europa”, donde no se realizan controles exhaustivos a la hora de atravesar las fronteras de los países. “Hace 40 años que estamos pidiendo que se saquen los controles de Migraciones” entre las dos naciones rioplatenses, remató el empresario naviero.