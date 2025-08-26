En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación Turística Departamental de Colonia, Andrés Castellano, expresó que esa cámara está preocupada por dos temas que afectan al movimiento de pasajeros en Colonia del Sacramento: el nuevo sistema de control migratorio y la tasa impuesta al transporte fluvial en el anterior período de gobierno.

El presidente de esa asociación dijo que en el Puerto de Colonia “se instaló el nuevo sistema de control migratorio biométrico, con foto y huella, que demora, por lo menos, tres veces el tiempo que demoraba el sistema anterior”. “Si bien nosotros oportunamente manifestamos que estábamos de acuerdo con reforzar la seguridad y que haya mejoras en ese sentido, las demoras en este aspecto preocupan mucho”, añadió.

Castellano comentó que en el último mes hubo dos fines de semana largos en los que se registraron “grandes demoras, con atrasos de hasta una hora por turno, tanto en Colonia Express como en Buquebus”. “Imaginamos que de cara a la temporada estival esto será una dificultad, porque perjudicará al turismo en Colonia y en todo el país”, agregó.

En esa línea, el operador turístico comentó que “los funcionarios de Migraciones hacen el mayor esfuerzo posible, pero no alcanza con los que hay hoy en día”. “Evidentemente, ya lo hemos manifestado y pedimos a Migraciones que refuerce la cantidad de operarios”, sostuvo.

Castellano recordó que en Buenos Aires “hay dos puertos” que se comunican con Colonia del Sacramento y “que en alta demanda cada uno de ellos tiene 20 funcionarios de Migraciones cada uno, lo que hace que 40 trabajadores en total estén en funciones, mientras que en Colonia hay lugar para 16 operarios”. “Vamos a tener grandes problemas si esto no se resuelve”, afirmó.

En tanto, sobre el decreto firmado por el expresidente Luis Lacalle Pou que fija el pago de 2,10 dólares más IVA a los pasajeros que ingresen y egresen del país por la vía marítima o fluvial, Castellano dijo que “las empresas navieras se han manifestado contrarias a esta situación, y se está discutiendo en la Justicia”. “Nosotros manifestamos que la arbitrariedad del costo, y especialmente en el Puerto de Colonia, que tiene a muchos pasajeros que realizan viajes por el día, opera en contra de nuestras necesidades turísticas”, por lo que entendemos “que son cosas a rever y analizar”, concluyó.