Como cada 8 de diciembre, en el marco del Día Nacional de las Playas, la Intendencia de Colonia informó acerca del estado de clasificación de las playas, arroyos y parques donde los habitantes de ese departamento suelen disfrutar del verano. Esa valoración se obtiene mediante el estudio de aguas para medir la presencia de coliformes termotolerantes. De esta manera, la Dirección de Higiene de la comuna analizó 33 playas de las cuales 30 dieron resultados positivos y quedaron aprobadas para baños y usos recreativos mientras que las restantes tres no estaban aptas en ese momento para tales fines.

Las playas clasificadas como “no aptas” fueron Corbacho de Nueva Palmira, el parque Puerto Concordia de La Paz –Colonia Piamontesa– y la playa Verde de Juan Lacaze. Sin embargo, a principios de esta semana, la comuna informó que la playa de la ciudad lacazina cambió la clasificación de “no apta” a “satisfactoria”, de acuerdo a los últimos muestreos realizados en esa localidad “lo que habilita su uso con fines de recreación”.

Las clasificaciones “son muy dinámicas”

La directora de Bromatología de la Intendencia de Colonia, Beatriz Pérez, explicó en diálogo con la diaria que las clasificaciones de las playas “se basan en muestreos que se desarrollan de manera semanal o quincenal a partir del mes de setiembre”. “Con la recepción de varias muestras para diciembre, ya tenemos bastante clara la situación de cada playa”, expresó Pérez.

En ese sentido, dijo que “esta clasificación es muy dinámica”, y agregó que los análisis “muchas veces son una foto del momento”, y que con esos resultados “generamos un cálculo para clasificar las playas analizadas que va desde no apta a excelente”. Con respecto a la playa Verde de Juan Lacaze, Pérez indicó que “este año los primeros muestreos comenzaron a dar muy bien”, pero “algunos resultados a principios de diciembre fueron más elevados y entonces la media se fue un poquito para arriba”. Igualmente, los datos “estaban dentro de los niveles en los cuales fluctúan los resultados de clasificación de no apta a aceptable”, explicó.

“Con pequeñas variaciones en el resultado, la playa sigue estando dentro del rango de aceptable y no apta”, manifestó la funcionaria, y continuó: “nosotros nos tenemos que cernir por ese valor, y si la playa tiene una muestra de más de 1.000 coliformes termotolerantes es no apta, pero si tiene 995 es aceptable”. “Estos son valores de referencia que tenemos que tomarlos y cuando los resultados están fluctuando en ese límite, hay variaciones con respecto a la clasificación”, afirmó Pérez. “Las muestras dan esto y debemos comunicar los resultados”, dijo, y comentó que se comunicó personalmente con el alcalde de la ciudad, Darío Brugman (Frente Amplio), porque en esa playa “se está trabajando en la extracción de juncos y malezas y me consta que este tema es una preocupación constante que mantiene el alcalde”.

En esa línea, Pérez dijo que “es una buena noticia que la calidad del agua haya mejorado, pero no quiere decir que la semana que viene o cuando hagamos otro muestreo no tengamos que volver a cambiar el estado de clasificación”. “Seguimos monitoreando todas las playas ya clasificadas durante todo el verano y si hay algún cambio, debemos difundir lo ocurrido”, valoró Pérez.

“Hay muchos factores que pueden afectar los datos de los análisis” como, por ejemplo, las lluvias, o las corrientes de agua, por eso “es muy importante difundir el estado de cada playa. Muchas veces no sabemos puntualmente a qué se debe la presencia de coliformes”, pero “sí sabemos que la playa Verde tiene ciertos problemas y es por eso que la monitoreamos con tanta frecuencia”. La funcionaria de la comuna indicó que ese balneario se encuentra dentro del programa de playas “porque es muy linda y las autoridades de la ciudad están trabajando para recuperarla”.

“Una hermosa coincidencia”

Consultado sobre esta noticia, Brugman valoró como “una hermosa coincidencia” que haya cambiado el estado de clasificación de la playa en paralelo a la limpieza que se viene realizando en ese lugar. Con respecto a la realización de esa tarea, el alcalde sabalero dijo a la diaria que los avances “vienen de muy buena manera, y que se ve un cambio positivo en ese sentido”. Brugman dijo que “los yuyales han avanzado muy fuerte sobre los juncos y es un fenómeno técnico que comunicaremos al Ministerio de Ambiente para que evalúen por qué sucede esta situación”.

Sobre los análisis del agua y la nueva clasificación de la playa dijo que “nos pone contentos y augura un futuro auspicioso”, pero “lo recibimos con cautela”. El alcalde informó que desde el Municipio de Juan Lacaze “le estamos solicitando a la población que no utilice la playa para baños dado que estamos trabajando con dos máquinas de extracción y sacado de malezas y juncos”.