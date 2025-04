A fines de enero la empresa Bucles dejó de prestar servicios tercerizados al frigorífico que la empresa Marfrig posee en Tarariras, lo que provocó la pérdida de puestos de trabajo a 17 personas.

Al informar sobre esa situación, el propietario de Bucles, Julio Medina, dijo a los obreros que no contaba con recursos económicos para pagar las indemnizaciones. Sin embargo, es dueño de emprendimientos que funcionan en el departamento de Colonia, como el parque acuático Aqua Park y la reserva Kerayvoty, entre otros.

En la faceta político partidaria, Medina pretende ser candidato a alcalde de Juan Lacaze por el moreirismo (lista 1919, Partido Nacional).

Pero Medina también ha tenido vaivenes en su breve trayectoria política. En 2024 Medina había anunciado que sería candidato a alcalde de Juan Lacaze, apoyando la postulación de la nacionalista María de Lima como jefa comunal. Pocos días antes de que estallara la situación de Bucles, Medina se mostró en uno de sus emprendimientos comerciales –el camping del balneario Santa Ana– con el candidato del moreirismo, Guillermo Rodríguez, y con el diputado por ese sector, Mario Colman. En ese marco, el empresario anunció que se postularía a alcalde sabalero por el moreirismo.

Sin embargo, tras la situación generada con Bucles, Medina se alejó de la vida pública e incluso no ha respondido a los planteos de sus exempleados ni por medio de su representante legal, Sebastián Landechea.

Este viernes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tras la denuncia presentada por los obreros afectados por ese cierre. “Desde que cesó la actividad de Bucles el 31 de enero, Medina no ha presentado las liquidaciones de los trabajadores y ha dicho que no tiene dinero para pagar los despidos”, comentó Landechea a la diaria. El abogado explicó que el empresario “envió a un grupo de trabajadores al seguro de paro por cese definitivo, y a otros por suspensión de trabajo, a sabiendas de que no va a tener trabajo, porque ya se lo dijo, y no ha presentado liquidación y no ha hecho nada”.

“Hemos insistido para que, al menos, que presente su liquidación y ni siquiera presentó las liquidaciones de los egresos”, dijo Landechea, y añadió que “en la medida en que nos hemos puesto a analizar la situación, nos hemos encontrado con la falta de pago de rubros que son obligatorios en la industria frigorífica, como la productividad o la antigüedad, que suman un dinero importante”, y “también nos hemos encontrado con otras situaciones, como, por ejemplo, con recibos por 25 días trabajados y con aportes volcados al Banco de Previsión Social (BPS) por 12 días”, lo cual “puede configurar una apropiación indebida de aportes, y eso puede constituir un delito”.

Consultado sobre la postulación de Medina a alcalde de Juan Lacaze por la agrupación 1919, Gervasio Aznárez, uno de los referentes departamentales de ese sector, dijo a la diaria que “conocemos hace poco a Medina” y dijo no estar al tanto de “los detalles” del cierre de la empresa Bucles.

Medina presentará su postulación a alcalde en la tarde del lunes 7, en un acto en el que estarán presentes Gervasio Aznárez, Miguel Asqueta, quien fue director de Salud del Ministerio de Salud Pública en el gobierno anterior, y el candidato a intendente Guillermo Rodríguez. La reunión se hará en el comité ubicado en la intersección de Senaqué y Zapicán.