Según cuentan habitantes de Florencio Sánchez, en el departamento de Colonia, Luján Sánchez era una maestra respetada por toda la comunidad educativa de la Escuela N° 93 de esa localidad. Además de ser una docente que había ganado prestigio gracias al desarrollo de sus buenos vínculos con alumnos, padres y colegas, Luján era su suplente de su padre, Alfredo Sánchez, como alcalde de ese municipio.

Sin embargo, en setiembre de 2021 la vida de la maestra tuvo un brusco giro: tras una investigación desarrollada por la entonces fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, en el marco de la investigación Corruptio, varios integrantes de la familia Sánchez -entre ellos Alfredo, su hijos Luján y Pablo y la esposa de éste, Nancy-, el empresario Gustavo Tago, así como otros funcionarios municipales, terminaron tras las rejas. “Es una buena muchacha, pero era suplente de su padre en el municipio y terminó firmando cosas que la involucraron”, dijo un referente local del Frente Amplio a la diaria con relación a Luján.

Además de haber sido trasladada a prisión, la mujer fue expulsada de la función de concejala por el Senado en julio de 2023, tres meses después de que ese cuerpo tomara esa misma medida con su padre y con su hermano, que era edil en la Junta de Colonia. Al momento de justificar el voto afirmativo para la expulsión de Luján Sánchez, la entonces senadora nacionalista Carmen Asiaín dijo: “El Senado ha tomado una decisión enérgica para salvaguardar la integridad y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas. Se espera que esta medida sirva como ejemplo y como una clara señal de que los actos de corrupción y abuso de poder no serán tolerados en el Municipio de Florencio Sánchez ni en ningún otro lugar del país”.

El retorno

Tras salir de la prisión, Alfredo Sánchez, autodenominado el hombre de las mil gauchadas, se dedicó a reconstruir su espacio político, y como él mismo lo expresó en una entrevista realizada por la diaria tejió un acuerdo con el candidato a intendente por el Partido Nacional (PN), Guillermo Rodríguez, considerado el delfín del actual jefe comunal Carlos Moreira. Asimismo, en las últimas semanas, Sánchez urdió un acuerdo electoral con el exintendente Walter Zimmer, quien también apoya a Rodríguez, y que lanzará una lista propia a la Junta Departamental.

De cara a las elecciones municipales, el hombre de las mil gauchadas ha apelado a un sugestivo eslógan que acompaña a un fotomontaje en el cual aparece su rostro junto a los de Rodríguez y Zimmer: “No hay dos sin tres”, dice haciendo referencia a los dos mandatos que ya ejerció como alcalde de esa localidad, así como a la tríada que logró conformar con esos dos experimentados dirigentes nacionalistas colonienses. A cambio, el moreirismo no presentará candidato propio en esa localidad y de ese modo ofrece un apoyo tácito al grupo de Sánchez.

En primera instancia, la lista al consejo municipal de la Lista 3 H iba a ser encabezada por Guillermo Sánchez, sobrino de Alfredo. Sin embargo, a la hora de registrar la nómina en la Junta Electoral de Colonia hubo un cambio: el primer lugar es ocupado por Luján Sánchez, la maestra y exconcejala condenada por delitos de corrupción. “Luján Sánchez alcaldesa” y “Alfredo Sánchez, coordinador”, un cargo que no existe a nivel de los municipios hasta el momento, es la propuesta electoral que ofrece ese grupo en redes sociales.

Al ser cuestionados sobre el apoyo que el moreirismo ha otorgado al grupo de Alfredo Sánchez, sus principales dirigentes responden: “En Uruguay no existe la cadena perpetua, y ellos ya están habilitados para presentarse a cualquier elección”. Sin embargo, la continuidad de los Sánchez y el apoyo que le ha otorgado el moreirismo no son vistos con buenos ojos por otros sectores políticos. En entrevista publicada por la diaria, la postulante a alcaldesa Angie Figueredo (PN), que se alejó del moreirismo para apoyar la candidatura de María de Lima a la intendencia expresó: “Lo único que puedo decir es que lo actuado por la Justicia fue correcto, que Sánchez cometió esos delitos y que en la intendencia saben muy bien que eso fue así”. Y agregó: “Las autoridades de la intendencia también saben muy bien que Sánchez gastó dinero destinado a obras que nunca se hicieron”. En tanto, el dirigente local del Frente Amplio (FA), Omar Villejas, dijo: “A Guillermo Rodríguez y a Zimmer no les importa que estas personas hayan estado presas por asociación para delinquir, a ellos les importan los votos”. “Los votos valen más que la ética y la honestidad”, sentenció.