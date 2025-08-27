La construcción de un tercer liceo en Colonia del Sacramento es una demanda planteada por amplios sectores de esa localidad, especialmente por los colectivos docentes, desde hace varios años.

Ese reclamo se justifica en el crecimiento demográfico que ha tenido esa ciudad en los últimos años y en el deterioro en el cual está sumido el edificio del liceo Juan Luis Perrou, ubicado en el centro de Colonia del Sacramento.

En tanto, el liceo 2, ubicado en el Real de San Carlos, también está ubicado en una zona de alto crecimiento poblacional, al igual que ocurre con la zona de El General.

En esa línea, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria Colonia del Sacramento apunta a que la construcción de ese nuevo centro educativo sea contemplada por el próximo presupuesto nacional.

De ese modo, el sindicato docente inició una campaña de difusión y sensibilización en esa localidad en apoyo a ese reclamo.

En ese marco, el próximo sábado, a las 14.30, se desarrollará una correcaminata denominada “3Km por el 3”, que partirá desde la plaza del Reloj. No habrá costo de inscripción y se entregarán remeras a las primeras 70 personas que se anoten. Además habrá frutas y agua a disposición, así como premios donados por empresas y comercios locales.

También habrá un espectáculo musical.