Durante este mes, Colonia del Sacramento se prepara de manera especial. Si bien para esa ciudad, ubicada al oeste del país, es normal la afluencia de público por ser un punto turístico reconocido tanto a nivel nacional como internacional, durante dos fines de semana la capital departamental tendrá eventos que concentrarán a miles de personas que llegarán desde varias localidades y países.

Es que el sábado 20 se desarrollará la novena Marcha de la Diversidad, celebración llevada adelante por el colectivo Colonia Diversa, que cada año convoca a miles de personas. En marchas anteriores, se estimaron cerca de 10.000 personas, lo que para este año los organizadores esperan que se repita o, mejor aún, aumente.

En diálogo con la diaria, el director de la Dirección de Turismo de la intendencia, Martín Álvarez, dijo que “hemos trabajado codo a codo con Colonia Diversa”, y seguramente ese fin de semana “será una fiesta”, donde se espera una cantidad de gente importante”.

“Estas movilizaciones sociales son muy importantes porque se puede mostrar el destino para todo el país y el exterior, con diversas actividades y encuentros”, dijo Álverez y añadió que “este desarrollo promueve el turismo local con una mirada LGBT friendly”.

En tanto, el sábado 27, la emblemática banda de rock argentina La Renga se presentará por primera vez en suelo coloniense. Para ese fin de semana, las autoridades de la Intendencia de Colonia esperan cerca de 20.000 personas, y para ello, desde la confirmación del espectáculo, varias direcciones de la comuna vienen trabajando con organismos departamentales.

El director de Turismo indicó que “la ocupación hotelera para ese fin de semana supera el 90%, por lo que seguramente sea un fin de semana repleto, tanto en Colonia del Sacramento como en localidades cercanas a la capital”.

Álvarez dijo que desde la Dirección de Turismo “queremos darle tranquilidad a la gente, dado que hay cierta preocupación por la cantidad de gente que vamos a recibir en la ciudad, y es entendible, porque se esperan alrededor de 20.000 personas”. “Se han activado una cantidad de medidas de seguridad”, dijo, y continuó: “Desde la confirmación del espectáculo venimos trabajando con Jefatura de Policía de Colonia, Bomberos, Prefectura, Ministerio de Salud Pública, para contar con un operativo importante de prevención”.

No obstante, el funcionario señaló que “hoy La Renga es una banda que congrega a la familia y ese marco de público que se espera va a derramar mucho trabajo en diversas actividades”.

“Hemos tomado nota de las autoridades de Maldonado y Canelones, lugares donde hace poco tiempo estuvo la banda y no ha habido incidentes”, comentó. “Esperemos hacer un buen trabajo y que sea una fiesta para todos”.

Tras la confirmación de la llegada de mucho público de la ciudad de Buenos Aires para el show que iniciará a las 21.00 en el Campus Municipal Alberto Suppici, las empresas navieras que llegan al puerto de Colonia dispondrán de frecuencias especiales, con algunos buques que llegarán horas antes del espectáculo y partirán nuevamente hacia el vecino país en horas de la madrugada, ni bien finalice el toque, confirmó Álvarez.

El lunes 15 la organización del evento comenzará la montura del escenario en el campus, por lo que el ambiente de un nuevo banquete en suelo uruguayo ya se comenzará a sentir la próxima semana.