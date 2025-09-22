Previo a la realización de la charla, que se desarrollló el viernes 19 en Colonia del Sacramento, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y el senador frenteamplista Daniel Borbonet brindaron una conferencia de prensa. En ese marco, ambos referentes de la coalición de izquierda fueron consultados acerca de los recursos que el próximo presupuesto destinará la Universidad de la República, especialmente a la política de descentralización que lleva adelante esa casa de estudios y que incluye el desarrollo del Centro Regional del Suroeste (Cenur Suroeste), cuyas sedes se encuentran en Colonia del Sacramento y Mercedes, Soriano.

De ese modo, Pereira fue consultado acerca de las declaraciones efectuadas por el diputado de Colonia por el Partido Nacional (PN), Mario Colman, quien cuestionó al gobierno central por las partidas destinadas a la Udelar en proyecto de presupuesto, algo que también ha expresado por las autoridades universitarias y representantes de los distintos sindicatos que aglutinan a sus trabajadores.

Entrevistado por la diaria, Colman, al ser consultado acerca de cómo repercutirá la asignación de recursos para la Udelar en el desarrollo del Cenur Suroeste, expresó que será “bastante complicado el tema, pero no sólo para Colonia, sino para todo el desarrollo de la Udelar en el interior”.

Colman dijo que la Udelar “cumplió en pedir en su presupuesto cerca de 835 millones de pesos para el quinquenio, para llevar adelante nuevas carreras en el interior y seguir creciendo”, pero “lamentablemente la respuesta desde el Poder Ejecutivo fue cero”.

“Colman debe andar con amnesia”

“Yo tengo un buen vínculo con Colman, pero debe andar con amnesia”, porque “cero fue el presupuesto de la Udelar durante los cinco años del gobierno de la Partida Nacional”, disparó Pereira.

Si bien el presidente del FA reconoció que las partidas previstas para la Udelar en el proyecto de presupuesto quinquenal no coinciden con las solicitadas por los referentes de esa casa de estudios, “creemos en que esos incrementos van a poder irse aumentando en la medida que se den determinadas circunstancias” y que “anhelamos llegar al final del periodo con 6%” del Producto Bruto Interno (PBI) “para la educación”. “Esto no quiere decir que sea suficiente, pero el presupuesto para la Udelar actualmente son 500 millones de dólares”, lo que representa “un volumen que nunca tuvo en su historia”.

“Entiendo que haya demandas, entiendo que las haga la Universidad”, pero “lo que no entiendo es que las haga el gobierno que planteó cero participación, cero aumento presupuestal durante 5 años en el gobierno”, cuestionó Pereira, y recordó que la dirección de ese centro de estudios “toman la decisió referente a dónde van los fondos” asignados por el presupuesto.

“Las partidas incrementales son menos que las que pidió la Udelar. Pero eso pasa siempre”, dijo Pereira, y expresó que el presupuesto “es algo vivo”, y que en el tratamiento parlamentario se realizarán reasignaciones de recursos.

“Yo entiendo que quienes habitan e Colonia deseen profundizar, pero nosotros somos el gobierno nacional y tenemos que pensar en los 19 departamentos y también tenemos que pensar en cómo distribuir”, acotó.

“Pereira vino a mentir”

Tras las declaraciones de Pereira, Colman sostuvo que el presidente del FA “vino a mentir a Colonia”.

En sus redes sociales, definió como “una afirmación falsa” que el anterior gobierno haya destinado “presupuesto cero” a la Udelar, y expresó que en el período pasado “se destinaron múltiples partidas específicas a la Universidad”, como “1.130 millones de pesso para calidad académica e innovación, 359 de pesos millones para la expansión territorial, 20 millones de pesos anuales para el sistema de becas de Bienestar Universitario, además de recursos extraordinarios para investigación en vacunas, proyectos oncológicos, nuevas carreras, obras de infraestructura y el fortalecimiento de los Centros Universitarios Regionales”.

En la rendición de cuentas de 2020 “se asignaron fondos para plataformas digitales y becas estudiantiles, mientras que en los años siguientes se aprobaron recursos para el Hospital de Clínicas y centros universitarios del interior”, aseguró el diputado nacionalista.

En tanto, el proyecto de presupuesto elaborado por el actual gobierno “otorga apenas un incremento del 1,8% frente al 52% solicitado por la Udelar, y que no contempla recursos específicos para el desarrollo universitario en el interior del país”, lo cual pone “en riesgo programas de grado y posgrado, la consolidación de equipos académicos en los Cenur y el fortalecimiento de sedes como la de Colonia”.

Para el diputado nacionalista, en caso “de cumplirse las proyecciones económicas, el presupuesto quinquenal difícilmente supere el 4% del PBI, lejos de la meta del 6% planteada para la educación”.