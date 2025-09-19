En la sesión de este jueves la Junta Departamental de Colonia aprobó el proyecto de exoneración del cobro del impuesto a espectáculos públicos al concierto que realizará la banda de rock argentina La Renga, el cual fue promovido por la comuna coloniense. El deliberativo coloniense sancionó el proyecto en forma definitiva tras recibir la devolución del mismo sin observaciones por parte del Tribunal de Cuentas.

La empresa beneficiada con la medida es Griffine SA, que se ahorrará unos dos millones de pesos en el pago de ese tributo, según las estimaciones realizados por los ediles de las distintas bancadas.

El impuesto a espectáculos públicos en el departamento de Colonia consiste en el cobro del 5% del valor de la entrada. En este caso se prevé que el concierto que desarrollará La Renga en Colonia del Sacramento venderá unas 20.000 entradas.

Ediles de las diferentes bancadas sostuvieron que la exoneración del cobro de ese impuesto a este tipo de espectáculos promueve el desarrollo de actividades que “derraman fuertemente en otros sectores económicos locales”. En este caso, por ejemplo, la capacidad hotelera de Colonia del Sacramento para la jornada que actuará La Renga estará totalmente colmada.

Para ese fin de semana, las autoridades de la Intendencia de Colonia esperan cerca de 20.000 personas, y para ello, desde la confirmación del espectáculo, varias direcciones de la comuna vienen trabajando con organismos departamentales.