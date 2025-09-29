Desde hace un par de meses, una vez que se concretó la organización del recital de La Renga en Colonia del Sacramento, hubo locatarios que en redes sociales lanzaron temores acerca de la posibilidad de que se desataran disturbios de importancia en la ciudad.

Con el argumento de que una localidad que apenas supera los 30.000 habitantes no estaba en condiciones de recibir a 20.000 personas y con prejuicios negativos hacia los seguidores de las bandas de rock, se sacudieron fantasmas de todo tipo en el campo digital, que no conoce de censuras.

El lugar elegido para el concierto era el Campus Municipal, ubicado en pleno centro de la ciudad, a pocas cuadras del Barrio Histórico, lo que alentaba aún más los temores de quienes imaginaban situaciones vandálicas.

Sin embargo, en las primeras horas del sábado 27 la ciudad se cubrió de las temidas camperas negras y de las melenas al viento, que transitaron pacíficamente a lo largo de toda la jornada. Una fiesta sin escaramuzas y sólo con algún robo de oportunistas en el campo de juego del Campus, donde se denunció el robo de alguna billetera y celulares. No más que eso, según aseguró la Jefatura de Policía de Colonia.

El domingo, la Policía coloniense comunicó que había finalizado “el operativo desplegado por la Jefatura de Policía con el saldo de tres personas detenidas y tres espirometrías positivas”. “Este despliegue fue catalogado como exitoso, cubriendo la presencia de aproximadamente 23.000 personas que asistieron al evento”, destacó la nota de prensa.

El operativo contó con 230 efectivos policiales y una significativa cantidad de vehículos y equipos especializados. Entre las unidades presentes se destacaron la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones, Interpol, el Centro de Comando Unificado de Montevideo, la Guardia Republicana, la Dirección de Migraciones, Bomberos, así como las jefaturas de Policía de Soriano, San José y Flores, la Policía Caminera, la Prefectura y las Fuerzas Militares, Grupos de Choque de la Guardia Republicana y Grupos de Reserva Táctica de varias jefaturas, incluida la local, la Dirección de Tránsito de la Intendencia y la intervención de la Fiscalía Letrada de Colonia de 2° turno.